來稿｜新任新聞統籌專員應有什麼角色和功能？

來稿作者：張景宜



過去幾年，筆者就新聞統籌專員 (IC) 一職寫過幾篇文章，也一直認為特首和政府需要盡快重設這個重要的職位，以配合日新月異的時代變遷。在新媒體，社交媒體和傳統媒體急速發展和轉型下，新聞周期不再是以日計算，大家也等不到政府各部門隔天回應，也不再按晚間新聞，早上電台播放時間準備回應。反之，隨時出稿，特首、局長們發出簡短及即時回覆，以及遇上突發事件作出快速和全面的官方權威回應等，都是新時代的節奏和步伐。筆者除了喜見特首終於任命最合拍和懂得生態的人選就任IC，同時也對他抱有相當大的期望，套用一點網絡術語，我相信新IC的工作和帶領的團隊繼續全天候七日應機，以全面照顧好各大編輯、KOL、採主和記者友好。

新政府就任差不多兩年，在國家支持和特首帶領下，我們見到治理體系越趨完善，團隊成員大家全力拼經濟、謀發展、惠民生，因此，IC要在背後和團隊加緊落實特首及各個政策局的具體工作安排和協調。同時，特首辦如何各個局方和新聞處等，在緊跟輿情方面扮演著更重要角色，把市民的想法通報、持分者建議整合，還要即時回應一些虛假和不實的訊息。

而新任IC除了處理日常職務外，還要擁有危機管理的意識，全面協助特首應對各式各樣的危機，與團隊準備好即時的LTT及掌握情況，準備記者會等。筆者在媒體和公關界工作多年，最欣賞的前輩們，如關則輝、張樹槐等，用了幾十年的時間和經驗為領袖們在幕後部署、謀劃和處理好與各個相關持分者的關係，新任IC也需要做到這點，有別於一般發言人制度和文化，新聞統籌專員更像是特首的公關幕僚長，而筆者認為，是次特首任命謝振中確是相當合適，也有千里馬找到伯樂的感覺。

以這個作比喻的原因是，謝振中在過去十多年，從幕前走到幕後，曾經在前線帶領與傳媒編輯及記者聯繫，成立過「藍背心」傳媒聯絡隊，協助前線警務人員與前線記者之間的溝通，也曾經主持幾十場「四點鐘記者會」。不得不分享的是，他當分主理警隊的Facebook、Instagram屢屢創新，主動與網民交流和接觸，積極宣傳警隊工作，成功一步步建立起幾十萬粉絲的專頁。而自從2022年新政府上任後，據筆者了解，特首與特首辦主任和謝振中逐漸建立起非常好的默契，在早期的歌手隊伍紅館事故、工程天秤倒塌嚴重情況，以及大大小小的回應，謝振中和團隊們與特首都是午夜和凌晨緊貼跟進事態發展，盡快迅速回應傳媒。有時候做公關和公共事務，年輕的團隊成員未必明白，為什麼需要與所有的媒體朋友和KOLs都開新的群組，以及把每一位都珍而重之，因為作為負責任的公關人，都需要依靠和重用業界人士，把訊息經過不同的頻道，各個重要的社交媒體帳號，準確、及時、全面地把訊息傳遞到公眾手中。

筆者認為，雖然謝振中有相關經驗，新聞處處長也有新的任命，但未來相信新聞統籌專員的角色需要明確擬定整體的策略，例如未來創科、環保、工程、以至北部都會區的規劃，同時也要多與媒體代表交流，並且有必要為不同局長和內部進一步提升與外界交流和接觸的頻率。

綜觀不少坊間和業界的相關資深人士，大家確有不同的強項和優點，相對而言，謝振中曾經服務過多個政策局，也擔任過警隊公關領導，熟悉和懂得如何跟政務官、新聞官交流，也與局長和常任秘書長定期接觸和掌握政策最新發展和走向，筆者相信是次任命中，特首深慶得人，同時也期望新任IC能夠持續與媒體和業界繼續深度交流和定期聽取各路人馬的想法和建議，讓施政落地，貼近社會脈膊。

張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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