來稿｜魯港拍檔闖世界

來稿作者：陳婉華



生意要做得好，眼光就必須要放得遠。在商業世界裡，縱然香港享有不少優勢，但由於只擁有2,755平方公里的面積和7百多萬的人口，畢竟還是個「麻雀之地」，發展空間很有限。近年香港積極跟粵港澳大灣區融合，那是個非常好的開端，但我們不要把大灣區視作「終點」，那只應是開拓國家960萬平方公里廣闊國土的肇始之地。但國家在大灣區以外有那麼多省份，港商應從何入手呢？

今年初，山東省政府在該省十四屆人大二次會議的工作報告裡，指出2023年山東的生產總值達到9.2萬億元，首次突破9萬億大關。在增長速度方面，比前一年增長了6%，增速超出了年初定下的5%以上的預期增速目標，也高出全國平均水平0.8個百分點。同時，煙台成為山東省第3個萬億級城市。如果能跟山東省合作，那麼山東肯定是「最佳拍檔」，絕不會讓香港失禮。

前一陣子，特首跟訪港的山東省委書記林武會面，就加強魯港合作交換意見。特首看重魯港兩地向來密切的經貿關係，肯定香港一直是山東省主要外資來源地的地位。他歡迎更多山東企業好好利用香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的優勢，運用本港「引進來、走出去」的平台，推動省內企業走向世界，同時也吸引更多外商投資山東。

對於特首在跟山東省方面合作的取態，筆者非常認同。筆者細看了有關十四屆人大二次會議的報導，山東省政府注重未來發展，認為當下的投資方向和投資結構會決定未來的產業結構。該省政府視2024年為實現「十四五」規劃目標的衝刺之年，要繼續鞏固山東在現代產業、有效需求、數字經濟、鄉村振興等方面的優勢。

筆者作為香港中華廠商聯合會創新及資訊科技委員會副主席，對「現代產業」和「數字經濟」最感興趣。無可否認，香港在商業應用科技方面享有優勢，可以在這方面跟山東省的企業充分合作。舉個例子，相信山東不少企業試過在「走出去」的過程中，碰到過跟不同企業、政府和金融機構溝通時，因透明度或混淆問題而無法促成交易，白白錯失生意機會。前一陣子在廠商會有份協辦的「魯港產業和人才交流會」裡，筆者看到一套具備統一和全球性標準、用於識別法人實體的全球法人識別碼系統。如果港商把這套系統介紹給山東企業，他們在跟外商合作時，就能確保雙方準確而快速地識別對方，減少錯誤和混淆，從而讓交易順利進行和完成。

另外，山東省把自己定位為東北亞區域經濟合作的中心地帶，東聯日、韓，西接「一帶一路」沿線國家，具備構建東西互聯互通大通道的有利條件。到目前，山東省的高鐵運營里程已超過2,800公里，居全國第一位。對於跟山東拍檔，成為港商進入內地廣闊市場的跳板，筆者是信心滿滿的。

作者陳婉華是香港中華廠商聯合會創新及資訊科技委員會副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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