仲點論政｜因去美元化而來的機遇

來稿作者：劉仲恒



回顧1974年，沙特阿拉伯跟美國簽訂協議，前者同意他們所有的石油出口只是以美元定價；與此同時，美國同意提供軍事、安全和經濟發展援助作為回報。然而，前一陣子沙特阿拉伯決定不跟美國續簽這項長達半個世紀的石油美元協議。此舉影響該國跟美國的貿易關係是一回事，更讓全球金融界震蕩的是，他們觀望沙特阿拉伯這擺脫對美元依賴的舉動，將為金融界帶來甚麼樣的衝擊。

從任何角度來看，沙特阿拉伯的舉措都顯示了一個不爭的事實，就是美元的影響力正在下降。以美元為主導的「世界金融秩序」和全球化經濟的時代正在褪色，全球金融秩序從單一化逐步走進以幾個主要大國及其盟友形成的經濟、貨幣和軍事集團主導的新形勢。在這個新秩序底下，美國、歐洲和日本是當中一個主要的金融集團。可是，歐洲和日本這兩個擁有主要貨幣的成熟經濟體已經累積了大量債務，目前大致上只是依賴當地央行印鈔來購買政府債務過日子。對於沙特阿拉伯和很多國家來說，這種情況並不樂觀，因為持有的美元債務資產必定會因為對方央行印鈔而蒙受通膨的蠶食。

香港作為國際金融中心，如果有人告訴你這個「去美元化」的趨勢將不會影響到香港，那肯定是天方夜譚。所以在筆者看來，當下特區政府和本港金融精英要考慮的問題應該是，如何在目前去美元化和複雜多變的國際環境下，可以順應潮流，善用「背靠祖國、面向全球」的獨有優勢，鞏固我們國際金融中心的地位，為香港未來的發展創造最有利的條件。

香港是全球最大的人民幣離岸中心，這在去美元化的過程中是一個正面因素。但當然，問題的本質並不那麼簡單。以沙特阿拉伯為例子的中東和某些東盟成員的確已經顯示出去美元化的傾向，但放棄美元並不代表這些國家就會自動使用人民幣來做結算。所以，要這些國家在去美元化的過程中選擇人民幣，以至香港作為全球最大人民幣離岸中心會得益，那還必須增加香港的「吸引力」。用貨幣交易為例，關注金融消息的人都知道，媒體報導外匯新聞時，只會提及美、日、歐元、加、澳等貨幣，鮮有提及中東或東盟國家的貨幣。在本港，這些貨幣的選擇並不普遍，而兌換率也不高效。所以，政府和金融界應該加快完善中東和東盟國家貨幣在香港的交易環境，縮窄銀行兌換差價，提供相關貨幣的金融產品。這麼做，港商才有誘因使用中東和東盟國家貨幣跟當地企業做生意，也才會為那些國家未來轉用人民幣結算創造有利條件。

去美元化是趨勢，但香港要從中獲利卻萬萬不能守株待兔，還是必須積極地主動爭取才有用。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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