來稿｜Uber最終在香港會成功嗎？

來稿作者：張景宜



過去十多年，筆者曾經三度投考Uber崗位，分別是North Asia Lead、公關及本地公共事務主管，雖然都未能成功，但是吸收了不少面試經驗。在準備過程中，也認真研究和細讀它的運營模式及在不同地區成功的政策游說工作。看著這半年來的輿輪轉向，建制報章大力推動，不論最終網約車市場是否全面開放，還是有限度引入競爭，最少我們見證到改變正在發生。政府最新的文件顯然是給予了適度的空間和可能性 Uber 未來運營，但需要營運商須向政府申請牌照才可營運，網約車平台亦要確保購買保險、以及司機體檢等責任。而最積極的是，當局表明考慮以發牌規管，足證市場將會步入新的生態。

當大家看到新加坡、內地以及外國的業務，就會發現共乘共享的交通模式，大大改變了市民乘車習慣，帶來的就業機會和經濟效益也是相當顯著。筆者同意政府進行規管，一方面提高安全性，另方面也能創造新的營運環境，最重要是本地化後能增加稅收。目前近一萬名司機，計算每個月約三至四萬的收入，創造的經濟價值可觀。

同時，認同一些立法會議員如張欣宇所言，未來申請牌照應該要盡量簡單，不要設立太多限制，最重要是交由市場調節。因為網約車本質是彈性供應，與的士落地全職及全天候營運不同。不論是內地還是海外經驗，網約車發牌總量都不應該設立太多限制，只要從保障乘客安全為最重要考量，在發生意外時更客易去調查就可以。

而對於政府在未來一年會進行調查，看看市場對個人化點對點交通服務的需求，然後再就規管平台的車輛類別及數目，筆者認為議員和業界應該提出，這個研究縮短至三個月。因為只需要求Uber 交出營運數據，以及過去幾年使用情況，同時參考過去一段時間的士使用情況，基本就能掌握最新形勢。

最後一點是，明白政府和署方著緊安全，法規和適度保護的士業，但是創科和共享經濟是大勢所趨，只要看看路面情況，以及近年各界對的士業的批評，鄰近地區網約車帶來的便利，就會理解到開放和規管網約車有機會達致多方共贏，也絕對不是只便利了Uber，還能引用多間知名內地公司引入競爭。這樣，不但能減少路面私家車數目，間接提升的士業服務，也能夠在當前經濟環境下，讓一萬多人能夠選擇一份他們喜歡的工作。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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