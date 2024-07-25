來稿｜勿讓飛線電話成為無良僱主瘋狂斂財的工具

來稿作者：劉觀沃



筆者曾在一間大型跨國物流公司任職進口部客服，該物流公司是貨運代理業界的翹楚，一提起其大名，無人不知，無人不曉。筆者在該公司任職五年，任勞任怨，勤勤懇懇。而公司為提升其社會形象，也儘量招聘一些殘疾人事，特殊人事，或者不同膚色的合資格人事任職，以盡顯公司有社會擔當，用人唯才，任人唯賢的理念，贏得了市民大眾的一致好評。

大道之行也，天下為公，選賢與能，講信修睦。故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者皆有所養……毫無疑問，這間跨國企業紮根香港，營造了社會和諧的氛圍。說到底，「大道之行也，天下為公」，是縈繞在香港市民心中不滅的夢想。

然而，在眾所周知的三年疫情期間，該公司發明、採用了一些新軟件。這些新軟件可以支援員工在家工作，支援不同地方資源共用。香港同事的工作，大陸同事可以通過軟件在香港以外幫忙做，反之亦然，這大大提升了工作效率。然而，也讓一些管理高層突發奇想:既然香港同事的業務可以由廣州同事來完成，那我們幹嘛還需要香港員工？他們的工資是大陸員工的幾倍，把香港員工解僱，公司可以節省一大筆開銷。請大陸員工到香港工作不合法，但用共用軟件，用飛線電話的方式把發生在香港，或在香港進行之業務，轉給大陸員工做不犯法吧？

於是，該貨代國際巨頭在2023年底，在業務比起疫情前的2019年大幅攀升的情況下，開倒車大幅裁員，裁完一波又一波，把香港的基層員工基本都裁掉，用飛線電話的模式把業務偷偷轉移到大陸分公司,由大陸員工跟進。本來嘛，公司倒閉，或者整體搬遷到薪酬更低的東南亞，那是常事，無可非議。但是，你業務不搬遷，賺盡香港人的錢，但卻不給予香港人工作，那不是豈有此理嗎？你進口香港的東西賺了一大筆，我作為香港人買你這些東西尚且要納稅，作為得益者，你連工作機會都轉移走,世界有這樣的先例嗎？德國工資高，德國人是否用飛線電話把工作機會轉去捷克？美國工資高，美國是否用飛線電話把工作機會轉去墨西哥？新加坡工資高，他們是否用飛線電話把工作機會轉去馬來西亞？唯獨香港管理層膽敢這樣做！要知道，公司之所以有今天的成就，全賴一班員工的無私貢獻得來的，每位員工都是公司的持份者。管理層這樣做，完全是為了自己分得更多股份，把本屬於香港員工的那份酬勞也吃掉罷了。

《基本法》第二十二條規定，中國其他地區的人進入特區須辦理手續。內地居民不論以何種事由要求來港，均須依照國家有關法律、行政法規的規定，向其所在地區的有關機關申請辦理批准手續，並須持有有關機關製發的有效證件，他們亦須符合本港的出入境管制規定。有需要來港工作或需要長時間停留香港，以便參與香港公司業務的內地人士，必須先行向入境事務處提出申請。他們可透「輸入內地人才計劃」來港工作，待申請批出後，他們便可以來港工作及處理業務。如無工作簽證，不論該人士在香港從事有薪或者無薪工作，均觸犯香港勞工法例。基本法如此規定，完全是為了香港勞動力市場不受外來因素衝擊，以保持香港長期繁榮穩定。該貨運代理如此做法，違背了特區政府的初衷，違背了中央政府維護香港繁榮穩定的意願。優先保護本地工人飯碗，這是國際慣例，並無不妥。此貨運代理用如此方法斂財，有失公允而且涉嫌違反勞工法。

一石激起千層浪，倘若在以服務業，以第三產業為基礎的香港，所有公司都用飛線電話的方式轉移業務，那麼香港超過一半人口終將失業，這絕不是危言聳聽。既想以香港為基地賺錢，又想用飛線電話方式轉移工作至其他地方，降低營運成本，賺盡香港人的錢,卻不雇傭香港人，這根本是良心泯滅，吃裡扒外的行為。香港相關當局應該警惕，應該出面規管、干預，勿讓飛線電話成為無良僱主瘋狂斂財的工具。

作者劉觀沃曾在一間大型跨國物流公司任職進口部客戶服務。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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