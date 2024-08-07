來稿｜面對氣候變化挑戰　青年參與至關重要

來稿作者：Jessica Udemezue



氣候變化的問題日益嚴峻，不單影響著我們的環境，對於我們日常的生活亦有著密切的關係，以香港為例，對於居住在不適切居所的劏房戶而言，空氣流通欠佳的狹窄居住環境於夏季較難熬，亦有機會引發疾病和中暑，對於正在就學的學生就更是難以集中。所以，在推動全球可持續發展議程的時候，年輕一代的參與至關重要。

早前，在香港電台社區參與廣播服務《社創生力軍2.0》的節目裡面，氣候變化關注組織 青年環境網絡（NESS）的共同創辦人張剛維（Mark）就提到在他反思到香港作為一個高度發達的都市，快速時裝的普及和大幅引入外來貨品的消費模式都會影響全球供應鏈，對其他地區的環境和氣候造成了影響。

他又提到氣候變化對全球南方（Global South）的發展中國家的影響很大。以印度為例，當他們國家正在急速發展的時候，未必有足夠資源和時間解決氣候變化帶來的後果；相反，全球北方（Global North）的已發展國家，例如英美，他們擁有更多資源解決氣候變化問題。然而，氣候不公顯而易見。全球北方國家以往工業發展蓬勃，一直注重經濟發展，卻要碳排放量相對較低的全球南方國家承受嚴重氣候變化後果。Mar認為資源更多的國家應幫助全球北方國家，幫助他們減輕氣候變化的衝擊。只有通過這樣的協調，才能確保氣候正義。

近年來，隨著氣候變化的議題愈來受到重視，在2021年公佈的《香港氣候行動藍圖2050》裡面，香港政府也鼓勵社會各界包括青年人積極參與氣候行動。在社區層面上，我們也有不少議題值得繼續探討，早前未來都會願景就舉辦了一場座談會，邀請到前環境局局長黃錦星教授、立法會環境事務委員會副主席陳紹雄議員、立法會環境事務委員會委員 張欣宇議員與到場的青年專業人士對話，探討「城市減廢」的前路，當中就發現在場逾八成的與會者表示支持或非常支持該計劃，與之前官方或民間的民意調查結果正好相反。經過了解和分析，原來大部分表示不支持垃圾徵費的人士多為年長人士，而在場的青年專業人士則多數表示原則上支持該計劃。

在人才培訓方面，本地非政府組織低碳想創坊多年來也培訓了不少關注氣候倡議的青年，並讓學生出席聯合國氣候變化大會、Youth4Climate和聯合國亞太區氣候週等，對於培育綠色青年專才，擴闊年輕人眼界都非常重要。

支持綠色轉型 培育綠色青年專才

隨著全球經濟綠色轉型，對綠色工作的需求正在激增。像是可再生能源、綠色金融、氣候風險管理和環境、社會及管治（ESG）投資等行業都需要具備綠色技能的專才。我們必須賦予年輕人必要的知識和技能，使他們能在這不斷演變的就業市場中蓬勃發展，並為對抗氣候變化作出貢獻。

實現這目標的方法之一是培育更多年輕人才從事綠色工作。在香港電台社區參與廣播服務《社創生力軍2.0》的節目裡面，另一位嘉賓綠色青年組織氣候工匠（Climate Incubator）的共同創辦人梁珮儀就強調市場對綠色專才日益增長，但同時亦缺乏充足的方向和資源的指導，所以她們就一直致力推動綠色工作導師計劃，將有抱負青年人與經驗豐富的導師聯繫起來，擴展人脈，更好地了解綠色經濟中多樣的就業機會。

事實上，氣候變化已經成為了一個跨越地域和世代的共同挑戰，我們每個人的行為都有其影響力。我們應反思個人及社會的消費模式和行為，並採取行動，這是我們共同的責任，也是我們共同的未來。

作者Jessica Udemezue是D-Generation創效職涯計劃成員學生。D-Generation創效職涯計劃是一個人才培育及發展的項目，透過與不同的社會機構合作，為青年提供實習機會。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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