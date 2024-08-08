來稿｜中央從來不會謀求香港內地化

來稿作者：劉觀沃



和朋友聊天期間，無意中談及國安法問題，朋友臉色一變，「噓，小聲點，小心牆外有耳啊，今時不同往日了」。我對朋友的這種誇張反應感到愕然，我反問他怕什麼。他說，「難道你不知道, 中央實施國安法的目的就是要把香港內地化？」

我對朋友的認知感到很無奈，其實不止一個朋友，我發現身邊不少人持有這種觀點，就是中央現在加強對香港的管控，中央想把香港內地化。持有這種觀點的人，實際上是對香港歷史的無知，對香港現狀的無知。香港2023年GDP總額大約3萬億港幣，而大陸GDP總額是126萬億人民幣，香港連大陸的零頭都夠不著，請問大陸把香港內地化對大陸的好處是什麼？讓大陸的GDP從126億增長到129億？到底是這種想法的人把中南海的智囊團當成是傻子，還是他們自己是傻子？真以為大陸沒有人才了？

中央從來沒有謀求香港內地化，以前沒有，現在沒有，將來也不會有，因為把香港變成內地某個普通城市，對大陸沒有任何好處。

1949年，共產黨勢如破竹，兵臨深圳界河，俗話說，光腳的不怕穿鞋的，當時的共產黨不怕制裁，不怕得罪英國，要拿下香港根本不在話下。無論是新中國成立初期，還是六七暴動期間，中央都沒有攻下香港，就是為了保持香港的獨特優勢。事實上證明中央的決策是對的，無論是西方制裁中國期間，還是大陸改革開放期間，香港都發揮了極其重要的無可替代的作用。

中央在港實施國安法，是因為某些人異想天開，妄想用香港作為反華基地，試圖改變內地的國家根本制度，試圖挑戰共產黨作為中國執政黨的地位。中央為了防範,制止和懲處在香港發生的危害國家安全的行為而制定實施國安法，這是維護香港長期繁榮穩定的需要。

今天，香港對大陸的投資金額，比歐盟27國加上美加日韓的總和還要多。沒辦法，香港就是「金漆招牌」，香港金融聲譽是通過幾十年努力積累起來的。外國就是喜歡通過香港對大陸進行投資，香港就是這般無可替代。根據「2023年清廉指數」，香港的廉潔程度在全球180個國家和地區中排名第14位，在亞洲僅次於新加坡居第二位，這就是香港的底氣。

中央的智囊團都是頂級聰明的，他們能找出一個理由把香港內地化嗎？香港人要做的，就是悶聲發大財。香港應該極力表現出自己對大陸如何如何重要，香港應該極力表現出自己是無法替代的超級連絡人，讓中央另眼相看，而不是不斷挑戰中央，讓中央覺得不安心。

我實在找不出任何一個中央要把香港內地化的理由，無論是在經濟上，或者政治上。中國大陸實行社會主義制度，實行改革開放，他們都說自己是「摸著石頭過河」，自己都得小心，步步為營，以免犯錯。共產黨自己都沒有試過實行資本主義制度，他哪裡會插手香港除國防和外交之外的內部事務呢？他們沒有管理資本主義制度的任何經驗，他們當然希望由香港人搞好香港自己的內部事務。

無論是夏寶龍主任，還是鄭雁雄署長，都不止一次地明示或者暗示香港需要改革，這個改革是指香港當局自己改革，不是中央指示香港怎樣改革，難道真的要「畫公仔畫出腸」？中央需要的是辦實事，講真話的大膽改革的社會菁英，而不是一味阿諛奉承，得過且過的官員。「感謝中央支持」、「感謝總書記關心」、「感謝總書記重要講話」，這些話，聽得多，誰都會膩，誰都會厭。更何況，這些內地化的官僚術語，今天由香港官員說出，你以為中央真的喜歡聽嗎？還是卷起袖子，多做實事吧。

中國大陸人口超過700萬的城市多達45個，多一個內地化的香港對大陸有什麼影響呢？中央在上世紀80年代甚至建設海南洋浦經濟開發區，就是想在大陸建設一個與眾不同的城市來進行融資，這是中國經濟建設的需要。大陸需要獨特的香港，需要資本主義的香港，需要實行普通法的香港。把香港變成大陸一座平庸無奇的普通城市，這絕對不是中央希望看到的。

作者劉觀沃是教師，曾在一間大型跨國物流公司任職進口部客戶服務。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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