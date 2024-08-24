來稿｜欺善怕惡難服眾　控煙酒辦應加大力度打擊私煙宣傳

來稿作者：林長富



政府連續兩年狂加約30%煙草稅，令香煙零售價接近百元一包，導致私煙情況愈見猖獗。暑假期間私煙集團更招聘年青人，當街向煙民免費派發「老鼠煙」，相關違法煙草宣傳亦隨處可見。被批評打擊不力的控煙酒辦至今未見積極應付此等違法行為，近日反而高調針對士多、報紙檔的可售賣香煙儲存箱不斷執法，令基層報販叫苦連天。筆者認為，控煙酒辦這種欺善怕惡執法方式，徒浪費人手，對控煙大局並無益處。

醫務衞生局早前宣佈10項控煙措施，爭取今年年底向立法會提交修例建議，但當局一直迴避如何有效打擊私煙問題。2022年及2023年，海關分別偵破4710宗及11805宗私煙案件，檢獲私煙總值分別是20.19億元及22.56億元。今年首5個月，海關已偵破7443宗私煙案件，檢獲1.8億支私煙，總值7.73億元，共拘捕6981人，預料全年私煙案件勢再創新高。

多個團體及調查顯示，近年私煙失控與連續大幅加煙草稅有莫大關係，因為在完稅煙與非法私煙的價格大幅拉遠下，煙民有更大誘因冒險購買「老鼠煙」等私煙。沙田區議員上月表示，公屋持續有人派發俗稱「點心紙」的香煙傳單，而多個公共地方如巴士站站牌、街道垃圾桶及商場洗手間，均出現私煙廣告。最近有傳媒更揭露，觀塘區有疑似中學生光天花日下當街派傳單及「老鼠煙」，供煙民免費試食；有煙民更指出，點讚私煙集團的社交平台專頁就會有煙送贈。

上述種種情況反映私煙廣告問題仍然十分猖獗，明顯地，私煙集團欲加大目標客群謀利。當局有何應對方法呢？控煙酒辦面對傳媒質詢，只拋出一堆數字，稱由去年1月至今年7月，移除了超過2130個載有吸煙產品廣告的網頁、社群媒體帳號或貼文；同期就展示或派發吸煙產品廣告的違例行為，共發出124張傳票及43封警告信。

控煙酒辦一向人手有限，按常理應視乎緩急輕重執法，涉及青少年當街派煙免費試食此等公然挑戰法例的行為，雖然要動用較多人力物力對付，但由於遺害特別大，應列為頭號打擊目標。不過，事實卻相反，控煙酒辦至今未聞嚴打當街派煙非法活動，日前反而大鑼大鼓派一眾人員到新蒲崗採取執法行動，在兩間士多及報攤檢取4個可售賣香煙儲存箱，無理指控涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》下有關禁止吸煙產品廣告的條文陷合法商販於不義。

不少基層報販慨嘆，控煙酒辦現時這種執法方向是「欺善怕惡」，對報販施以重拳打擊，對私煙集團的肆意推銷就視若無睹、無能為力，似做門面功夫多過做實事。事實上，守法報販在價格上，已無法與私煙集團競爭，加上控煙酒辦打擊私煙宣傳不力，令愈來愈多煙民轉投私煙市場，搶盡守法報販生意，筆者作為報販協會主席，絕對可以理解業界這種不滿及不甘心。無論如何，協會會繼續為業界據理力爭，報販及士多同業可向協會求助。

近日就有報道指，深水埗區議員曾建議利用空置公屋單位「放蛇」，引賣私煙的不法分子上門送貨，以便人贓並獲，但控煙酒辦竟指私煙買賣或入口屬海關負責範疇，辯稱不想「踩過界」，更假設如剛巧遇著海關人員也是「放蛇」賣私煙，情況會十分尷尬。這些拒絕行動的理由，實在難以令人信服控煙酒辦有打擊私煙活動的執法決心。

控煙必須控得其法，執法同樣要有妥善策略，控煙酒辦打擊私煙問題失諸交臂，筆者已經代表業界親身向控煙酒辦遞交請願信，建議申訴專員公署應適時介入，查出問題所在，並提出改善意見。最後，筆者希望醫務衞生局不要被「2025年將吸煙率降至7.8%」的硬指標沖昏頭腦，控煙酒辦亦不應將有限資源藥石亂投，這等同放生私煙集團，對政府、市民、報販也百害而無一利。

作者林長富是香港報販協會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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