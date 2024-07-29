來稿｜心病還須心藥醫　加劇社會對立無助控煙

來稿作者：黃宗顯



政府上月提出十項控煙措施，圖以一年內提高罰款、擴大禁煙區，甚至以禁止薄荷味等香煙口味選擇的強烈手段，促使煙民戒煙。社會正討論策略成效之際，本港就發生禁煙區內違規吸煙引發的持刀傷人案。事件中傷者幸無大礙，但政府必須引以為鑑，大眾亦應深思社會長期存在歧視吸煙者的問題，一直置之不理的話，將大大影響社會和諧及控煙成效。

政府目標明年將吸煙率降至7.8%，可能時間上有一定壓力，但也不能自亂陣腳。控煙要控得其所，當局提出的策略如仍以懲罰為主調，只會令吸煙者與非吸煙者的對立惡化，有害無益。作為精神科醫生，希望從專業角度就幾項值得商榷的控煙措施，思考成癮問題，冀完善政策並減少不必要衝突。

要進一步降低吸煙率，協助吸煙者戒煙是最關鍵，但首先，要了解吸煙者為何對煙草上癮。政府提出的計劃包括禁止薄荷味的加味香煙，醫務衞生局解釋指，女性及年輕人多數喜歡加添了味道的香煙，又說這類人士容易因此對香煙上癮。不過，從醫學角度來看，其實煙民是對香煙中的尼古丁上癮，而不是薄荷味等口味，這點必須要弄清楚。因此，禁止某些口味的煙草產品，不能處理吸煙者對煙草產品需求問題，對降低吸煙率成效存疑。

成癮行為是一種複雜的習慣表現，坊間有些戒煙服務，卻只是很表面地建議吸煙者做其他事來分散注意力，例如做運動、食糖代替「叼煙」，甚至叫人自創「戒煙歌」協助戒煙癮，更聲稱成效顯著，孰真孰假，無從稽考。筆者曾協助過許多病人戒除各種癮症，可以肯定的說，要令吸煙者成功戒煙，必須掌握吸煙行為背後的心理訴求，才能夠對症下藥，當中包含生理依賴與心理成癮的行為模式。早前衞生署舉行「六月．戒煙月」活動，雖有向有意戒煙者提供戒煙耳貼或戒煙藥物，不過，單靠藥物協助是不足夠。如果當局的戒煙服務只局限於藥物治療，或許可處理到表徵上的「生理癮」，但實際上解決不了更深層次的「心理癮」，難以協助吸煙者真正戒煙。

第二，要減少社會上因吸煙產生的對立風氣，與吸煙者建立良好溝通。上月吸煙衝突事件源於一名青年，疑因不滿有人在禁煙區位置吸煙，雙方發生爭執繼而互相拉扯，最後演變成血案。事件背後有很多不同原因，例如個人情緒、受別人刺激程度及環境因素等等。要避免再有同類事件出現，大家可嘗試先了解吸煙者的心態。吸煙者（尤其是長期煙民）認為自己有個人喜好和選擇的自由，而吸煙本身並非違法行為，在未能找到合法的吸煙區域，以及未能忍耐煙癮導致「身體需要」的情況下，才會在禁煙區內吸煙。至於非吸煙者的心態，簡而言之就是不喜歡，甚至憎厭吸煙這項行為，認為吸煙影響別人和環境，在法例之下，於禁煙區吸煙就是違法，不可接受。兩者的對立，涉及「禁煙區」及「法例」這兩個元素，並非單純因為吸煙行為，而吸煙者在公共空間的自由，亦因這兩個元素而減少，故形成被歧視的感覺。

目前政府提出的增加罰款、擴大禁煙區等，都會令吸煙者感到被步步進逼，不斷被懲罰。試想想，當禁煙區越劃越多，當下未有合適又有效的戒煙服務，吸煙者只會感到生活中有更多壓力，情緒更加抑壓，因吸煙引起的衝突就可能會繼續發生，甚至引發更暴力的行為。因此，筆者相信，必須找到一條「情緒出路」，當局何不將思維轉一轉，嘗試增設指定吸煙區而非擴大禁煙區，這樣對立元素減少下，就可以疏導吸煙者情緒，同時亦令吸煙者在公共空間重拾一點自由，被歧視的感覺將大大減低。其實國際間很多政府也會在公眾地方設立指定吸煙區，令吸煙者的行為不會影響其他非吸煙者，例如日本及新加坡。或許有意見擔心設立吸煙區會助長吸煙行為，但我們需要承認一個事實，就是社會上已經存在不少吸煙者，有些的吸煙行為已經維持多年，不是「靠逼」便可以處理。

無論如何，解鈴還須繫鈴人，心病還須心藥醫，只有在改革完善戒煙服務後，其他控煙措施才可能發揮較有效作用，要繼續減低一個城市的吸煙率，一方面需要有效的控煙政策，另一方面也不能操之過急，需要循序漸進。當局要先了解吸煙者的行為及動機，提供適切藥物和心理治療協助戒煙，同時減少社會上因吸煙產生的對立風氣，堵塞黑市替代品，再逐步收緊控煙措施。只有踏實地逐步去推進，才有望真正邁向無煙城市。

作者黃宗顯是精神科專科醫生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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