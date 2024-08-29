來稿｜東江縱隊故事講述抗戰愛國歷史　可創造第二套港產片神話

來稿作者：張展鵬



海防博物館將於9月3日抗日戰爭勝利紀念日，正式改設為「香港抗戰及海防博物館」，並會9月4日推出首個抗戰專題展覽，主要講述東江縱隊於深港兩地的抗戰事蹟，公眾屆時可免費入場參觀。

東江縱隊在抗日戰爭中扮演了重要角色，他們的故事值得被更多港人了解和記住。當時游擊隊員先後從市區營救了近千名文化界人士和民主人士，經西貢這條東線安全返回內地，其中西貢斬竹灣抗日英烈紀念碑、黃毛應村教堂（東江縱隊港九大隊成立的地方）、官坑七聖古廟等地，現時已成為了抗戰歷史的重要史跡。

因此本人極力推薦給文化體育及旅遊局，透過電影的形式來講述這段歷史，不僅可以教育新一代，還能激發觀眾的愛國情感。除此外，還可以帶動西貢地區歴史、保育、旅遊及經濟特色旅遊發展。

電影在創作過程中保持對歷史事實的尊重和準確性，令人如臨其境深度還原當時歷史，也需要加入引人入勝的情節和角色發展。

另外攝影、剪輯、音樂、服裝、道具等，都需要精心製作，以確保作品的專業和觀賞性。市場定位與宣傳也十分重要，既要了解港人觀眾的喜好，亦要制定有效的宣傳策略，以吸引更多的觀眾。

最後，這套電影如何透過故事敘述，讓觀眾感受到深港人民在對抗時期的團結與犧牲精神，進而產生情感共鳴，就是展示創作人的功力。

如果以上要素都得到了充分的考慮和實現，那麼這部作品很有可能繼《九龍城寨之圍城》後，為香港創造第二套港產片神話，獲得觀眾和評論家的好評。同時，這部作品也能夠對愛國教育文化傳承做出貢獻。

作者張展鵬是西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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