來稿｜議員提升水平　政府加強警覺　同為大眾利益把關

來稿作者：鄭清原



新時代香港下，普遍認為議員的水平應該提升到一個新高度，再配合政府在公眾利益議題上加強警覺把關，從而達到良政善治。可是上月財委會，議員被指為趕赴駐港領事酒會，匆匆通過87億元公務員加薪撥款，為人詬病，而早前討論《香港氫能發展策略》時，竟無人質疑引入氫能巴士的成本效益，相關巴士公司會否有潛在利益衝突等問題，忘記為市民把關的本份，表現亦令人失望。筆者認為，財赤之下，無論短期的公帑撥款以至關乎民生的環保和交通議題，總之涉及公眾利益，議員都應該認真審議，同時政府也要有警覺性，只有兩者一起為市民把關，施政才能得到大眾認同。

立法會財委會7月初討論公務員劃一加薪3%的撥款申請，當日開會期間立會大樓正舉行「與駐港總領事及名譽領事交流」的酒會，討論時財會主席陳振英指領事們想與多些議員合照後，排隊尾發言的民建聯陳勇只草草地說了幾句話，「我想佢機制再完善啲啫，咁就得喇！」陳振英隨即指「我哋投票㗎喇喎！如果大家想落去影相就……」最終87億元撥款議案在沒有議員示意記名投票下，快速舉手通過，眾議員隨即赴酒會「打卡」。事實上，公務員每加薪1%，涉及額外開支約29億元，議員實在應該用更多時間認真討論加薪3%的撥款，但表決場面如此兒戲，著實令人失望。

然而，這似乎不是單一事件，一些更複雜並涉及長遠發展和日常民生的重要議題，討論亦不見得深入，議員也鮮有向官員提出獨到意見。最突顯議員水平不足的例子，是今年6月環境事務委員會會議有關《香港氫能發展策略》的討論。會議上，不少議員只提議局方就氫能巴士等運輸工具作更多解說及宣傳，幫助市民理解氫氣的使用及安全，提問流於表面。對於坊間一直有評論質疑以氫能雙層巴士作試驗的城巴，其母公司匯達交通的大股東漢思能源，只為透過專營巴士公司進軍本港氫能市場，建加氫站食氫能產業「頭啖湯」才是背後目的，席上沒有一人提出疑問。

就當議員對新能源產業不熟悉，但專營巴士是公共運輸業務，涉及日常民生及市民利益，並非純商業運作，政府有重大監管責任確保經營巴士的公司財務穩健、「有心做」，其股權變動怎也應該關注留意。近月不少評論指，漢思能源由原持股匯達不足一成，短短數年間增至佔逾70%股份，今年5月變成匯達大股東，間接手握專營巴士牌照的控制權，這種近乎易主方式，若不受任何監管的話，隨時令市民利益受損。

筆者認為，政府在這問題上也有責任。早前當局只簡單表示，有關漢思能源增持匯達股份，「只是幾個股東之間股權更調」，故無需另外審批云云，這是絕對不能接受。因為行政長官會同行政會議前年向城巴批出為期十年的新專營權，當中有很多條款要城巴遵守，城巴亦承諾會就巴士安全、乘客服務等繼續投放資源，以進一步提升巴士服務質素。現時漢思能源「揸莊」，這間主要經營內地石化產品、綜合碼頭港口及倉儲物流服務的公司，與巴士業務風馬牛不相及，對於當年獲批專營權的承諾是否有能力繼續履行，政府一直無明確交代過。最近，漢思能源公佈今年上半年中期業績，其虧損擴大五倍至超過二千萬元，情況令人擔憂，但當局對此彷彿置若罔聞。

其實根據《公共巴士服務條例》規定，專營巴士公司過半數董事須通常居於香港並積極參與公司督導，現時城巴母企的最高管理層，不見得熟悉香港公共交通或巴士經營情況，亦欠缺公共交通或巴士公司管理的經驗，現時可說是由「外行人」主導一間專營巴士公司，這是否不恰當？對於漢思能源虧蝕擴大，日後會否影響車隊的質素、以至牽連巴士日常服務運作呢？上述種種問題，筆者認為，運輸署的確有責任就此進行盡職調查，暸解漢思能源背景，是否可以管理擁有數千名員工的城巴，其財務能力及衍生的潛在風險，都是政府必須知道的。

中聯辦主任鄭雁雄去年在立法會午餐會表示，立法會議員與行政長官及一眾官員的「行政立法良性互動」，體現了香港民主制度優勢，這說明政府與議員應各盡所能，一起為市民做好把關工作。相信市民與筆者都有同一希望，就是簡單如公務員加薪撥款，抑或複雜到像氫能發展及專營巴士公司股權變動的議題，議員們都能深入了解當中利弊，在適當時候「點醒」政府，而官員亦要有足夠警覺性，盡其監管責任，共同確保公帑用得其所、民生事業不會「無皇管」。

作者鄭清原從事創科行業近10年，關注AI、新能源科技等產業發展。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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