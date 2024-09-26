來稿｜「一國兩制」下的體育光輝——香港運動員的代表權

來稿作者：黃穎君



今年在2024年巴黎奧運中，國家及香港運動員均有出色的表現，各大電視台提供免費奧運轉播服務，讓全民積極投入支持心儀的運動員。除了在家欣賞賽事之外，當時不少人也到大商場感受奧運氣氛。當大家在吶喊歡呼時，更應深切了解在「一國兩制」的框架下，香港運動員能夠代表中國香港參加國際賽事，不僅是體育賽場上的一個里程碑，也是「一國兩制」政策成功實踐的有力證明。

今年是香港回歸祖國27週年，也標誌著「一國兩制」在香港實施27年，而這個偉大的構想遠比我們想像中早出現。早在1980年代鄧小平為了針對性地解決香港、澳門及台灣的主權問題而提出在核心思想中一個國家的前提下，允許特定地區保留原有的資本主義制度和生活方式，享有高度自治權。在1982年憲法第三十一條為設立特別行政區提供了憲法依據。而1990年和1993年分別通過了《中華人民共和國香港特別行政區基本法》和《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》。

歷史告訴我們，香港自古以來就是中國的領土，《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第一章第一條明確指出：香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。基本法是香港特别行政區的憲制性文件，具有法律地位。基本法的成功實施，是對「一國兩制」原則的核心體現，為國際社會提供了一個和平解决歷史遺留問題的範例。「一國兩制」的核心精神，就是在一個國家的框架內，允許香港保持其原有的社會制度和生活方式。正是在這樣的背景下，香港運動員得以延續其獨特的體育傳統，以香港的名義站在國際賽場上，展現出非凡的實力。

然而近年來，國内外形勢的變化給「一國兩制」的實踐帶來了一定的壓力及挑戰。特別在當前社會環境下，運動員們不僅要在賽場上追求卓越，還要在政治風波中堅定信念，這對於每一位運動員來說都是不小的考驗。以江旻憓為例，賽前大部分香港市民都表態支持這位「微笑劍后」，在巴黎奧運女子重劍取得金牌後，更加是全城同賀。然而，自中國人民大學黨委宣傳部發文恭賀後，社交平台上湧現大量政治化討論。各種冷嘲熱諷紛紛出現，有一些「黃營」人物發文企圖以政治干擾體育，這種「網絡批鬥」絕對有違奧林匹克的體育精神。這些陰謀論甚至人身攻擊，令我們反思作為香港運動員，其實更應感謝「一國兩制」這偉大創舉。

本人認為由「港將」江旻憓研究並帶出的論文題目與「一國兩制」制度優勢有關是合情合理。「一國兩制」作為一個前所未有的政策，不僅確保了香港的繁榮穩定，也為香港運動員提供了前所未有的機遇。在這一政策下，香港保留了自己的體育組織、訓練模式和代表隊，得以以獨立的身份參與國際體育賽事。香港運動員能夠以「中國香港」的名義參賽，這本身就是對香港特殊政治地位的認可。這種安排不僅體現了中央政府對香港的高度信任，也展示了香港在國際社會中的獨特角色。

所以所有的香港運動員們及體育組織也應該意識到，這一切的機會並非理所當然。在一國兩制的框架下，香港的政治和社會環境隨時有可能發生變化，運動員的參賽權利和身份認同也可能受到挑戰。因此，運動員應該珍惜現有的體育環境，努力提升自己的實力，同時也應該對香港的體育發展和未來負起責任。像江旻憓一樣從多角度思考、多方面了解，透過學習、認識「一國兩制」，以行動及決心守護這珍貴的權利。

作者黃穎君是港區武漢市政協委員，曾任文化體育及旅遊局媒體主任。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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