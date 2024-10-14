來稿｜香港應如何佈局中東？

來稿作者：鄺卓睿



在香港致力於拓展全球經貿網絡的背景下，特區政府早前宣布有意在沙特阿拉伯首都利雅得設立經貿辦，期望借此為香港企業進軍中東市場打開新局。

儘管在沙特阿拉伯和阿聯酋設立經貿辦事處有助於把握當前的商機，並且這兩個地區的市場潛力值得深耕，然而局限於波斯灣的佈局存在較高風險。

況且，中東地區幅員遼闊，經濟和地緣政治格局複雜多變。從波斯灣到地中海，從安塔利亞到阿拉伯半島，各國擁有不同的發展模式和商業機遇。無論是資源豐富的海灣國家，還是正在崛起的北非和東地中海國家，這些市場都充滿潛力。香港若僅依賴沙特和阿聯酋，顯然無法全面捕捉中東及北非市場的多樣化機會。因此，政府在佈局時應充分考慮這些國家的多樣性與廣闊性，進一步拓展潛在市場，實現全方位的經濟和政治合作。

因此，筆者認為政府在制定中東經貿策略時，不能僅聚焦於沙特和阿聯酋的短期商機，應採取更長遠的眼光。摩洛哥、埃及、土耳其、卡塔爾、科威特和阿曼等國同樣具備豐富的機遇，這些市場的潛力不應被忽視。若香港過度依賴沙特和阿聯酋，將可能錯失更廣闊的發展空間，尤其是當這些國家已吸引大量國際資本時，競爭勢必加劇，市場也將逐步飽和，進一步限制香港企業未來的發展。

當然，這並不代表筆者反對在沙特阿拉伯設立經貿辦。相反，筆者支持這一決定。近年來，沙特國內興起的「沙特主義」正深刻影響該國的經貿發展和外交政策。未來五年，沙特政府和企業將優先聘用本國國民，減少對外來人才的依賴，這意味著外國公司必須適應這一政策變化。自2024年起，外國公司若要在沙特獲得政府合同，需在當地設立區域總部。對香港企業而言，這既是一個挑戰，也是機遇。過去依賴杜拜管理中東業務的模式必須調整，並更加關注沙特的政策轉變和市場需求。因此，在沙特設立經貿辦不僅是必要的，且值得鼓勵，因為它將幫助香港企業更好地應對沙特市場的變革，並抓住未來的商業機會。

然而，筆者認為，政府需要明確兩個經貿辦的職能分工，避免業務範疇上的重疊。例如，杜拜經貿辦可繼續擔任香港企業進入阿聯酋及周邊國家（如阿曼、巴林和卡塔爾）的門戶，專注於該區域的貿易和投資機會。同時，可以考慮在阿布扎比、多哈和馬斯喀特設立針對性的小型代表處，以進一步拓展這些市場的潛力；而利雅得經貿辦則應專注於服務沙特、科威特以及東非的吉布提市場，協助香港企業適應沙特等國的政策變化。同時，也可在吉布提和科威特城設立小型代表處，擴大業務覆蓋範圍。利雅得辦事處還應成為香港企業參與沙特政府項目、基礎設施投資及《沙特願景2030》計劃的重要橋頭堡，推動更多合作機遇。

此外，筆者認為政府應同時加快在摩洛哥、土耳其和埃及設立經貿辦事處，因為這些國家擁有巨大的市場潛力和地緣優勢，是香港企業進一步拓展中東、北非及歐洲市場的重要跳板。雖然香港企業進軍沙特和阿聯酋仍能挖掘到商機，但這些機遇可能是短暫的。隨著這兩國吸引越來越多國際資本，市場競爭將愈發激烈，香港企業的市場份額可能會逐漸減少。若政府只關注眼前利益，而忽略摩洛哥、埃及、土耳其等快速發展國家的潛力，將錯失長遠的發展機會。

因此，在摩洛哥、土耳其和埃及設立經貿辦事處，不僅能促進雙邊貿易和投資合作，還能為香港企業創造更多商業機會，幫助它們在這些快速發展的國家尋找新的增長點和合作空間。這些國家擁有龐大的市場潛力和多元化的經濟資源，通過在當地設立經貿辦，香港企業將能更靈活地抓住市場機遇，探索新興行業、基建項目以及創新技術領域的合作。這將進一步擴大香港企業在中東和北非市場的影響力，並通過摩洛哥和土耳其這兩個戰略要地，重新或迂迴地進入歐洲市場，拓展更廣泛的發展空間。

長遠來看，香港不能再依賴傳統的經貿模式，僅寄望於中國內地市場或等待中央政府的政策支持。香港必須主動拓展更多國際市場，特別是在充滿潛力的中東及北非地區，探索更具創新性和前瞻性的合作機遇。只有在全球經濟競爭中保持靈活應變，香港才能抓住新的發展機會，推動自身持續增長，並在國際市場中佔據更加穩固的地位，進而引領大灣區企業共同走向全球市場。通過香港的國際化經驗和金融服務優勢，香港不僅能成為大灣區與世界接軌的橋頭堡，更能助力大灣區企業在全球經濟格局中取得更大的競爭優勢。

作者鄺卓睿是香港群策匯思常務理事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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