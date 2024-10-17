來稿｜施政報告落實社區藥房計劃　推動可持續醫藥供應鏈

來稿作者：袁尚文



特首今年施政報告提出多項建議，推動社區健康和基層醫療的不同政策，落實社區藥房計劃等，不但有助推動市民關注健康，還能優化和增強不同醫療服務連貫性，充分運用資源。

筆者認為落實社區藥房計劃是其中一項非常重要的舉措，制定社區藥物名冊，配合社區藥房和中央採購藥物安排等，不但可以透過社區的強大網絡做好藥物分派和調配，令市民可以便捷地獲得價錢相宜的基層藥物。

配合整體基層醫療政策，在每一個社區建立康健中心和社區藥房，使市民和病人能多透過不同舉辦的活動增加康體和保健的訊息，病人亦可透過社區藥房配藥，不用病人到醫院取藥和派送大量藥物；這樣不但能減少剩藥和浪費，也可以更有效採購、儲存、配送和分派藥物到病人，甚至回收剩藥，達致可持續醫療和藥物供應鏈。

當然，社區藥房更可處理和收集巿民大眾的家居藥餘。藥房可配合政府或社區舉辦的藥物回收計劃，方便居民將不再需要的藥物安全地交還。這不僅能防止環境污染，還能避免藥物濫用和誤用。此外，藥房可以教育居民正確的藥物處理方式，比如不要將藥物直接丟棄在垃圾桶或沖入馬桶。通過定期舉辦講座或宣傳活動，提高居民的環保意識和責任感。

政府、社區團體和環保組織合作，設立專門的藥物處理和收集站，提供便捷的藥物回收服務。此外，社區藥房可以引進高效的管理系統，追踪藥物的供應和需求，避免因過量供應而產生大量藥餘。通過各項措施，社區藥房可以有效地處理藥餘問題，為居民提供更安全和環保的生活環境。

當然，透過電子化和優化藥物配送到戶等安排更能長遠有效處理藥餘問題。增加市民和病人對藥物的認識，增加資源和社區妥善處理剩藥和藥物回收安排。這樣不但能更好利用公帑資源，將醫療開支投放在其他措施，例如精神健康醫療，藥物研發等，均能便民利民，為澤社群。

作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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