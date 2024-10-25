來稿｜如何提升中東遊客的旅遊體驗？

來稿作者：梁樂燊、劉銳業、于承忠



特區政府上周在《施政報告》中宣布一系列新措施，旨在提升中東遊客的旅遊體驗，並進一步鞏固香港作為全球頂級旅遊目的地的地位。措施包括提供針對性的旅遊產品、增設清真物流設施，以及加強針對中東及東盟市場的文化教育和宣傳活動。特首李家超提到，將鼓勵的士車隊在車內提供阿拉伯語的服務資訊，以便更好地服務來自該地區的遊客。筆者們透過親身在中東的旅遊和商務體驗，深刻體會到了尊重文化差異的重要性，因此建議政府在推行新政策時，更應深入考慮對不同文化的尊重與理解，從而進一步提升香港的國際形象和遊客滿意度。

推出定制旅遊產品

增設家庭友好設施

提升清真友善環境

為了更好地滿足中東旅客的獨特需求，旅行社可以推出一系列專門服務此群體設計的定制旅遊產品。這些產品不僅考慮到旅客的宗教習慣，還融入了豐富的本地文化元素，使遊客在遵守宗教習俗的同時，能深入體驗香港的多元文化。

最近，有穆斯林旅客表示知道香港國際機場有祈禱室，但不知道具體位置。此外，有旅客訪港期間曾經在社區找不到祈禱室，要以紙皮為氈，在商場內的後樓梯間禮拜，以上情況實在令人汗顏。為提升清真友善環境，香港在主要旅遊景點、購物中心及公共交通樞紐該增設清真禱告室，以方便中東遊客甚至本地穆斯林進行宗教活動。

專為中東遊客設計的宗教旅遊套餐

為了滿足來自中東遊客的特殊需求，香港旅遊發展局最新推出了香港宗教文化漫遊1天團。這些套餐旨在為信奉伊斯蘭教的遊客提供便捷和豐富的宗教體驗，讓他們在遊覽香港的同時，也能輕鬆了解伊斯蘭文化。套餐包括參觀香港的主要清真寺，如位於繁華的尖沙咀的九龍清真寺和位於灣仔的灣仔愛群寺，提供一小時的香港回教歷史講座，到訪九龍城或其他地區的清真餐廳等。這些清真寺不僅是伊斯蘭教徒祈禱的重要場所，也是香港文化多樣性的象徵。每次參觀都會配有專業導遊，他們會詳細講解這些建築的歷史背景及其在香港社會中的文化意義。

香港旅遊發展局表示，這些宗教旅遊套餐不僅提供了必要的宗教服務，更展示了香港對不同文化和宗教的尊重與包容。此舉旨在吸引更多中東遊客，並促進文化交流與理解，從而加強香港發展宗教旅遊。我們建議，作為大灣區旅遊的規劃，香港可與廣州聯合推出「雙城套票」，並把行程延伸至中國現存最古老的廣州懷聖寺，清真先賢古墓等。這樣一來，旅客更加可以了解到穆斯林在兩地的發展軌跡，更可以領略香港的獨特性。

如能落實以上建議，這不但可兌現香港作為一個國際都市的承諾，更能提供更多元化和宗教友善的服務。我們期望，這些舉措能夠進一步地鞏固香港作為全球旅遊熱點的地位，並且提升訪客的旅遊體驗。希望透過這些針對性的措施，能夠鼓勵本地的商家和市民為來自穆斯林國家包括中東、印尼等的遊客提供一個更友好、更便利的旅遊環境，同時也強化香港作為國際都市的吸引力。這些新措施不僅會推動香港旅遊業的發展，還可促進東西方文化的交流和理解。

作者梁樂燊在香港理工大學專業進修學院修讀工商管理，劉銳業博士、于承忠博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師、客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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