來稿｜支付多元化　助吸引旅客

來稿作者：陳文坪



中國央視新聞報道，中國銀聯全資子公司銀聯國際11月6日宣佈，其境外發行的銀聯卡已全面支持綁定支付寶。同時，在中國工商銀行支持下，微信支付也已開通支持該服務。也就是說，消費者使用境外發行的銀聯卡，可綁定外籍人員的支付寶與微信支付賬戶，在中國境內的線上線下交易，如衣、食、住、行全場景都可以使用掃碼支付。

這是一大好事，實現支付多樣化，對海外人士或訪客是一大的便捷服務。

隨着網路科技的不斷更新，智能手機的普及化，無現金交易在全世界各地逐漸流行。特別是在中國大陸，從城市到鄉村，從商家到小販，從商鋪到個體戶，都實現了無現金交易。減少了出門忘了帶錢包、購物找零錢的麻煩。邁入了消費用掃碼，雙方都便利的網路+時代。

在新加坡，支付公司星網電子付款（NETS）和電子錢包服務商Liquid Group 11月7日宣佈推出升級版的SGQR+支付系統。換句話說，獅城SGQR+升級後，商家消費者僅需一「碼」便可使用多種支付方式。NETS整合了已有的PayLah!、華僑銀行數碼支付、微信支付和支付寶，並新加入馬來亞銀行（Maybank）、dtcpay，以及Maribank，共計18種支付方式。這意味着，商家使用一個SGQR+，就可以接受多達18種不同支付方式，無需為每個平台單獨設置QR碼，也無需單獨和不同的支付平台簽約，可說是結算上快速又方便。

新加坡人口592萬，這麼一個小小國家，各式無現金交易平台多達兩位數。可說是百花齊放，消費者也喜歡。如NETS Pay、PayNow、DBS PayLah！、OCBC Pay Anyone、Grab Pay、Apple Pay、Google Pay、 Paypal、Singtel Dash、FavePay、微信（WeChat Pay）、支付寶（Alipay）等等各分得一杯羹。

從這裏可以看出，新加坡作為世界金融中心之一，如果只允許一兩家支付平台的話，那消費者的利益就會被削弱，商家也須付出更高的運營成本。這是監管當局所不願看到的。各種支付平台精彩紛呈，從中也能窺視，新加坡作為東西方文化的交匯點，人們對新科技產品的接受程度是很高的。

然而，隨着無現金交易的快速發展，一些弊端了逐漸浮現。人們也開始意識到，全面推行無現金交易所帶來的「意想不到」的煩惱。如網絡斷線、手機沒電、平台互不相容、交易無法通過、年長者對新科技產品應用的障礙等等，都會讓消費者有諸多不便之處。無現金交易普及化，也讓新一代成長的人，沒有了「錢(紙鈔)的概念」，以為手機就可以「生出」錢來的觀念。

還有，支付平台如果獨家經營，「等同」壟斷市場，這也會帶來弊端，讓消費者無從選擇，新科技也無法得到及時推廣。因此，促進支付多元化、多樣化的呼聲不時出現。這也是金融監管部門需加進一步關注的一項職責。只有百花齊放，讓消費者有更多選擇，才是對消費者、商家的有利保障。

微信、支付寶兩大支付平台在中國大陸的使用已是普及化。正是如此，許多商家或服務方都減少收取紙幣的付款方式；過去一段時間，一些商鋪甚至不喜歡用紙幣作交易或找換餘額。因而給消費者帶來的不便是不言而喻的。

特別是一些海外訪客，到中國後才發現，自己「寸步難行」。如購物遇到了支付障礙、消費也遇上困難，即便到街邊買零食、美食、小吃，也是無現金的。這種支付方式給一些海外訪客心中留下了一些「不友善」的陰影。

後新冠時代，中國為了吸引海外訪客，進一步促進中外人員往來，讓包括新加坡、法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞、泰國、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡、日本等60多個國家入境免簽或過境免簽政策。為因應海外訪客需求，推行多元化支付是必不可少的，不但可以減少外國訪客的不便，也能提高海外訪客更好的旅途體驗。

在海外，信用卡的使用是很普遍的、也很方便的。一個人擁有多張信用卡是常見的，擁卡率也是很高的。各種信用卡在使用上沒有任何阻礙，兼容性也很強。

今年3月，筆者到澳洲悉尼旅遊，由於已安排租車出遊，就沒有事先購買出行的地鐵卡。出悉尼機場後到地鐵站才發現沒有地鐵卡進閘門。家人說可以嘗試用信用卡通關，但是我告訴說沒有啟動在海外使用的功能。不過，當我用信用卡觸屏後，閘門自動開啟讓我進入。由此可見，信用卡的兼容性與便利化，無須下載什麼程序（APP） 也可在異地搭（打）車使用，也無須事先兑換貨幣，着實方便海外訪客。

現在，中方意識到要吸引更多外國訪客到訪，提供支付多元化是吸引訪客前來體驗的方式之一。這樣一來，訪客短期出遊，就無須擔憂各種支付、兑換錢幣問題。中方監管部門如能把海外信用卡也納入支付平台中，而不只是銀聯卡；或讓更多不同支付平台進入中國服務消費者，那對海外訪客的吸引力會是更大、更有效果，那才是最好不過了。

回看新加坡，一碼統率18種支付方式，是值得中方監管部門參考的。支持更多支付平台進入市場，服務消費者、商家，讓海外訪客無須使用微信、支付寶也能在中國境內方便使用，更值得中方監管單位探討。支付平台多元化，讓一碼走天下，相互兼容，世界大同！

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。 文章標題由編輯所擬，原題為「推行支付多元化 兼容國際信用卡」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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