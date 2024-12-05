來稿｜鏈博會展現中國開放合作新格局

來稿作者：于承忠



第二屆中國國際供應鏈促進博覽會（簡稱「鏈博會」）於北京盛大開幕，作為全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，本屆展會規模空前，充分展現了中國推動全球產業鏈供應鏈合作的決心與魄力。在全球經濟格局深刻變革的關鍵時期，鏈博會的重要性不言而喻。今年展會吸引了來自69個國家和地區的620家企業參展，國際參展商比例高達32%，較首屆的26%明顯提升，彰顯出國際企業對中國市場的持續看好。

國務院總理李強在企業代表座談會上發表的講話，主要表明了中國在全球產供應鏈中的重要定位及未來發展方向。李強強調中國作為全球產供應鏈的關鍵環節，將持續採取實際行動維護產供應鏈的穩定運作。他指出中國今年經濟呈現穩中有進的態勢，未來將加強逆週期調節，推動經濟持續向好發展。在具體施政方向上，中國將致力於建設現代化產業體系，提升配套能力和產能供給，同時加強科技創新與產業創新的融合。在對外開放方面，中國將進一步擴大市場准入，歡迎更多外國企業來華合作，為全球產供應鏈合作提供更廣闊的發展空間。

國家副主席韓正在開幕式提出三點倡議。一是深化分工協作，推動全球產業鏈供應鏈互利共贏。中國將堅持經濟全球化正確方向，推進同各國的產業、產能合作，更好實現產業互促、利益共享、發展共贏。二是突出創新引領，推動全球產業鏈供應鏈優化升級。三是實現可持續發展，推動全球產業鏈供應鏈綠色轉型。中國願同各國拓展綠色產業、清潔能源等領域合作，助力世界綠色發展。

展會設置的六大產業鏈展區——先進製造、清潔能源、智能汽車、數字科技、健康生活及綠色農業，全面展現了中國產業升級和創新發展的新方向。特別值得關注的是，供應鏈服務展區的設立，為全球企業提供了數字化、一體化的供應鏈解決方案，助力產業鏈的協同化和綠色化轉型。

蘋果公司首席執行官庫克親臨展會現場，這是他年內第三次訪華，充分體現了跨國企業對中國供應鏈的高度重視。庫克強調，蘋果公司在華200多家主要供應商的成功合作經驗，印證了中國供應鏈的卓越優勢。過去五年，蘋果在中國智能製造和綠色製造領域投資超過200億美元，這一數字本身就是對中國營商環境的有力背書。

此外，德國西門子在本屆展會上展示了其最新的智能製造解決方案。西門子大中華區CEO肖松表示，中國在數字化轉型方面的進展令人矚目，公司將進一步加大在華投資力度，深化與中國夥伴的創新合作。世界領先的物流企業馬士基也於展會期間宣布了擴大在華業務的計劃。該公司看好中國物流市場的發展前景，將在數字化供應鏈管理領域加強布局，助力中國企業提升全球供應鏈效率。法國施耐德電氣在清潔能源展區展示了其最新的能源管理系統。公司高層表示，中國在綠色轉型方面的決心和速度令人印象深刻，他們將繼續加大在華投資，助力中國實現碳中和目標。

然而，要進一步提升全球供應鏈的韌性和效率，仍需各方努力。建議在以下幾個方面持續發力：首先，加強數字化轉型，運用人工智能、區塊鏈等新技術提升供應鏈的透明度和可追溯性；其次，深化國際合作標準化建設，推動供應鏈管理的規範化發展；第三，建立更加完善的風險預警機制，提升供應鏈對突發事件的應對能力。

鏈博會的成功舉辦，不僅展現了中國持續擴大開放的決心，更為全球企業提供了深化合作的重要平台。隨著中國經濟的高質量發展，相信將有更多跨國企業選擇加深在華投資，共同打造更具活力和韌性的全球供應鏈體系。在全球經濟面臨諸多不確定性的背景下，中國通過鏈博會向世界展示了推動多邊合作的誠意與擔當。期待各國企業能夠抓住機遇，攜手共建更加開放、包容、互惠的全球供應鏈網絡，為世界經濟注入新的增長動力。

作者于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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