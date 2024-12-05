來稿｜推動文創藍圖，讓香港動漫遊戲走向國際高峰

來稿作者：彭子傑



香港特區政府日前發佈的《文藝創意產業發展藍圖》（下稱《藍圖》），為香港文化藝術及創意產業的未來發展描繪了一幅清晰的藍圖。文化體育及旅遊局原局長楊潤雄提出的四大發展方向和七十一項措施，為文創發展提供了清晰的質和量的指標。作為香港數碼娛樂協會主席，我深信這份藍圖不僅為整個文創生態注入新的活力，更為本地動漫及遊戲產業的發展奠定了重要基石，並帶來無限可能。

一直以來，動漫及遊戲作為數碼娛樂產業的重要組成部分，不僅是年輕一代的文化象徵，更是講好中國故事、傳播中華文化的重要載體。《藍圖》中提到要弘揚中國傳統文化，結合創新科技與國際化創意，這對於香港動漫及遊戲產業來說，無疑是一個重大機遇。動漫和遊戲能以嶄新的形式將中華文化的底蘊融入其中，讓傳統與創新碰撞，創造出既具文化深度又吸引國際市場的作品。我們可以通過漫畫和遊戲中的角色設計、故事敘事，或是動畫場景的構建，讓更多人感受到嶺南文化的韻味，甚至將中國傳統文化的美學推向全球。

然而，要實現這些目標，光有願景是不夠的，還需要實質的支持。過去，文創產業發展處在推動本地動漫及遊戲發展方面做出了不少努力，包括資助計劃、活動推廣以及平台搭建，為業界提供了寶貴的支持與資源。未來，我們協會將繼續與文創產業發展處及業界攜手，推動如「明日動畫」、「遊戲優化和推廣計劃」、「動畫支援計劃」等計劃，讓創作者能夠專注於創新，同時獲得資金和平台的支持。

此外，面對數碼娛樂產業的迅速變化，協會將積極配合業界，研究和發展新興娛樂模式，例如條漫、VTuber、Web3等，這些新形式不僅能開拓本地市場，也能提升香港作為數碼娛樂創新中心的地位。我相信，這些新興平台能進一步促進本地動漫及遊戲產業的多元化發展，讓香港能在國際舞台上保持競爭力並走在最前端。

《藍圖》不只是對業界的願景，更是對香港文化藝術及創意產業的承諾。動漫及遊戲產業將在這份藍圖的支持下，成為香港文化創意產業的重要支柱之一。未來的路上，我們需要政府、業界及社會各界的攜手合作，讓香港的數碼娛樂產業成為推動中華文化國際化的重要力量。

香港數碼娛樂協會將繼續努力，與所有持份者共同推動香港動漫及遊戲產業的發展，讓我們的創意與文化在國際舞台上發光發亮。

作者彭子傑是香港數碼娛樂協會主席 。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。