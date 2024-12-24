來稿｜「少教多學」模式具前瞻與可持續性

來稿作者：陳文坪



總部設在瑞士的國際文憑組織12月18日公布2024年國際文憑高中課程（IB）成績。全球平均分數是29.2，而新加坡考生平均考獲38.4分。

新加坡共有2442名考生參加去年11月的IB專業文憑課程和職業教育證書課程考試，考生的及格率達98.2%，高於全球的72.5%。不單如此，全球共有1766名考生取得40分以上的優異成績，當中有1590人（90%）來自亞太區，而獅城學生有844人(53%)得分優於40。IB考試滿分為45分。

其實，除了IB文憑獲得好成績之外，獅城學生在數理也取得驕人的高分數。由國際教育成就評估協會（IEA）去年展開一項國際數理評估調查中，新加坡中小學生的數理表現展現高水平，再次名列榜首，意味着這已是連續性獲得肯定。

獅城小四生在數學取得615平均分，台灣以607分名列第二，韓國、香港以594並列第三，而國際平均為503分。中二生的數學，新加坡以605分蟬聯榜首，台灣以602分居次、韓國以596分第三，國際平均為478分。

科學方面，獅城小學生的平均分為607分，韓國、台灣分別是583分、573分，而國際平均494分。中學生的平均分為606分，台灣為572分、日本為557分。國際平均為478分。

無論是數學，還是科學，獅城學生的得分都超出國際平均分數100分以上，展現很強的應用和推理能力，能利用數理概念解決問題。

新加坡教育部12月4日發文告，公布學生在「2023年國際數學與科學趨勢研究」（TIMSS）的表現。這項調查針對小學四年級和中學二年級學生，每四年進行一次。抽樣選出接受調查的6500多名小學生和4700多名中學生來自全國各校，共有64個國家和地區參與這一輪調查。從這裏可以看出，接受調查人數分別數千名，而且來自全國各校，不但抽樣學生數量之多，範圍也廣，既有名校學生，也有普通學校的學生，是比較全面性的一次調查，準確反映學生所學習與掌握的知識。

回看2004年，時任新加坡總理李顯龍在國慶群眾大會上提出「全國教師要教得少一點，以便學生能夠學得多一點」（Teach Less，Learn More），即「少教多學」的概念。2005年，新國教育部正式推介「少教多學」理念。 即倡導將傳統上以「教師為主體的多教」轉換到「以學生為主體的多學」，激發學生對學習的興趣，強化學生的自學能力，從而培養學生積極主動的學習精神。」

時任教育部長尚達曼先生在2005年教育部工作規劃研討會對「少教多學」的詮釋：「少教多學是呼籲教育工作者讓學生投 入學習之中，為他們的將來做好準 備，並非為了測驗與考試，質量是少教多學的核心精神。這是指老師與學生產生互動，目的在於開啟學生的心 靈，讓學生的思維投入學習之中。」

當「少教多學」制度剛推行時，許多家長都持「存疑」心態。說教師少教了，學生如何能多學？一些來自大中華區的長輩對新加坡教育制度也不太放心，生怕自己的孫輩/學生學不到知識。因為，上課半天就放學，回家也沒作業，認為學校教導太少。長輩的也認為這樣的教學方式會「誤導」學子，生怕學子沒能學到更多知識。

不過，每每國際調查或測試，新加坡學生所取得的成績都名列前茅。如於2012年在PISA創意解題能力項目與韓國同時排名第一。於2015年和2018年分別在協作式解題能力，以及全球素養項目高居榜首。經濟合作與發展組織（OECD）2022年的報告，國際創意思維調查，新加坡學生名列第一。

多年以後，從多項國際賽事或國際組織報告可以看出，獅城學生的成績、能力都比平均水平高出許多，獅城的學生比起其它國家的表現更好。說明新國的教育制度，還是具前瞻的，其教育體制相對讓學生得到更全面的發展，身心更健康，學與樂並行的教學方式。

「少教多學」教育模式注重的是一種可持續發展能力的培養，它意味着更少地依賴於死記硬背、反覆考試的教學方式。它通過開設豐富多彩的課外輔助活動CCA（Co-Curricular Activities），更多地關注學生全身心發展、自主學習、差異化教學等的培養。

「少教多學」的教育制度，就是致力於幫助學生施展自己的才華、發揮各自的潛能，激發探索學習的熱忱。讓學生着力于思考力、進取心、自信心的培養，而老師靈活的教學方式使得學生的主動性、自發性最大限度地被開啟、被激發。在資訊爆炸的今時，新加坡的「少教多學」的教育模式，讓學生探索知識，開拓視野，掌握學習主動權，或許有值得教育工作者參考的地方。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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