來稿｜反對緊縮政策　改稅制促經濟

自從財爺預告今個財政年度將會再次錄得巨額赤字之後,坊間普遍的反應都是憂慮特區政府能否保持公共財政的穩定性。許多政界人士及學者認為,政府應該縮減部分開支,避免財政儲備過早用完,讓香港陷入結構性赤字之中。



來稿作者:黃遠康



無疑,「應使則使」是妥善運用公帑的基本原則。然而,部分市民開始湧現民粹,與世上不少陷入財政危機的地方一樣,認為政府開支過大來自兩個源頭,分別是公僕待遇過高及社會福利開支太多,要求削減公務員工資及取消「兩蚊搭車」的聲音此起彼落。

從理性的角度出發,不論機構還是個人,當陷入高度財政壓力時,解決辦法只有兩個,要麼節流,要麼開源。因此,不難理解部分市民的第一反應,是要求政府減省部分開支。可是,當政府仍有逾四千億港元的儲備,而且仍未大刀闊斧用盡所有開源的方法之前,就貿然針對特定群體並提出緊縮公共開支的言論,實在是令人費解。

緊縮政策是惡性循環 應該參考愛爾蘭經驗

正如上述,許多國家都曾經因為面臨財政危機而開展大規模的緊縮政策,其中一個典型例子就是愛爾蘭。從2009年起至2014年,因為歐債風暴而成為「歐豬五國」之一的愛爾蘭政府便大幅削減公共開支,包括裁減公僕人手、下調公務員的薪酬、減少社會福利如食物援助的開支、提高申領低收入家庭津貼的門檻、降低青年人就業津貼等,政府開支佔國民生產總值由歐債危機前的逾30%,一度大幅減少至僅得17%。結果就是,愛爾蘭不但成為其中一個復甦速度最慢的經濟體,更加衍生不同的社會問題,積重難返。

眾所周知,國民生產總值的構成部分由公共開支、私人投資、消費及貿易組成。當公共開支減少,意味整個經濟體系便會立即收縮。同時,不少企業的營運情況或多或少與政府開支有關,當政府關掉水喉,私人市場的投資意欲亦會大大減低。而企業的經濟環境惡化,也會危及許多打工仔女的飯碗,降低消費意欲。換言之,緊縮政策就如一塊大石頭,一石激起千重浪,反而不利經濟快速重回正軌。如果扣取通脹等因素,2014年的愛爾蘭的實質國民生產總值甚至不如2007年,反映當地的經濟狀況及人民生活並未因為緊縮政策而改善。

當經濟下行,政府又過份緊張開支之時,最受影響的自然是基層及弱勢社群。根據愛爾蘭的經驗,在政府採取緊縮政策之時,當地的貧富差距有所惡化,堅尼系數由2008年的0.289,一年內上升至接近0.32,超過歐盟國家的平均水平,反映基層的生活更加艱苦。在收入壓力下,犯罪人數亦有明顯上升。當地被判入獄的人數由2000年不足3,000人,大幅提升至2012年4,318人,增幅超過40%,當中超過60%是露宿者或生活在貧窮線以下的人士。

而隨著治安惡化,加上經濟機會減少,一般家庭的生育意欲亦大受影響。當地的生育率從2008年的每對夫婦平均生育2.01名小孩,下跌至2014年的1.89名,而且這種下滑趨勢至今仍未逆轉。此外,高達30萬名青年人尋求到其他較為富裕國家發展事業的機會,令當地面臨嚴重的人口流失,使老齡化問題變得更加嚴峻之餘,亦令當地缺乏足夠的勞動力重啟經濟引擎。

愛爾蘭經濟告訴我們,緊縮政策雖然是表面最理性的辦法,但同時也是造成惡性循環的辦法。特區政府的財政情況不但遠不如當日愛爾蘭般嚴重,亦有許多切實可行的方法增加收入,改善持續的財赤問題。

提升直接稅貢獻 讓能者貢獻庫房更多

增加收入的其中一個方法,當然就是提升稅收。香港一直以低稅率自傲,但是同時稅率過低,過份簡單亦是政府財政狀況不穩的主要原因。多年以來,利得稅及薪俸稅佔政府全年收入不足40%,一方面低於許多已發展國家或地區例如新加坡、台灣、法國、瑞士等地的水平;一方面直接稅貢獻過低,無異於鼓勵富者更加快速地累積財富,擴大貧富懸殊的問題。

因此,政府除了可以考慮提升兩種直接稅稅率,讓政府獲取更多收入之外,亦應該設立針對財富徵收的新稅項,例如大額股息稅等,讓愈有能力的人為庫房帶來愈多貢獻。此外,在間接稅方面,政府亦可增設奢侈品稅,針對郵輪、名錶、手袋等徵稅,既可體現「能者多付」的公平原則,亦可大大減低社會爭議,同時有助增加財政收入,可謂一舉三得。

此外,雖然本屆政府已經傾盡全力開拓不同產業的發展,不過目前仍然屬於起步階段,在短期內相信都不會有豐碩的成果。因此,在繼續推動創科、文化、體育、旅遊等產業的發展的同時,亦應該善用香港的獨特及傳統優勢,改善庫房表現。

香港的獨特優勢,在於在祖國的懷抱之餘,亦可聯通世界。對於許多內地抑或海外人士而高,取得香港的居留權以便盡享兩地之利有高度吸引力。本屆政府亦看中這點,重啟新資本投資者入境計劃以便吸納資金。其實,特區政府可以考慮放寬有關資格,例如讓65歲或以上的境外投資者以較低的門檻來港定居,增加更多熱錢流入以振興金融、地產行業。同時,香港亦應該更加積極參考新加坡淡馬錫的做法,透過基金投資業務發展或股債市場以爭取回報。假如特區政府成立一個有5,000億的基金作投資之用,且每年平均回報率與新加坡看齊,即約9%,每年已經可以增加450億收益,對公共財政已有一定程度的幫助。

由加利奧文扮演前英國首相丘吉爾的奧斯卡得獎電影《黑暗對峙》中,出現一幕就是丘吉爾堅持對納粹德國開戰,卻遭到內閣成員的反對,認為應該堅持綏靖政策,不與強大的德軍交火。當時丘吉爾講了一句台詞「我們何時才會吸取教訓?」(When will the lesson be learnt?),言即退縮是沒有出路的做法。同樣地,面對有如洪水猛獸的財政危機,如果我們不能吸收前車之鑒,一味只是緊縮開支,製造不同群體的對立,只會造成更多社會問題。趁香港仍未面臨財政儲備枯竭之前,讓我們首先嘗試改革稅制及提振經濟,讓社會走上一條正確的道路。

作者黃遠康是工聯會西貢區議員。文章僅屬作者意見,不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿,來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用,恕不通知。