來稿｜俄烏戰事三周年：正義繼續獲支持

來稿作者：陳文坪



2月24日，聯合國大會在緊急特別會議上通過兩項決議，一項由烏克蘭和歐洲起草，一項由美國起草。美國的草案經過大會修改後，加入「俄羅斯全面入侵烏克蘭」的字眼。而由烏克蘭提出、獲得歐洲支持的決議主張推進實現烏克蘭全面、公正和持久和平，以93票贊成、18票反對、65票棄權的結果獲得通過。美國、俄羅斯、朝鮮和以色列等投反對票、中國棄權。而美國提出的決議，以93票贊成、八票反對、73票棄權通過。

侵略就是侵略，豈能當作沒發生呢？特朗普為了自身利益，在其草案中不願加入俄羅斯對烏克蘭的侵略字眼。然而，正義永遠不會遲到，正義永遠會得到支持，正義永遠站在被侵略這一邊。雖然一些國家在正義面前有所「退縮」，但大部分的國家還是將俄羅斯是侵略者寫在修正後的美國草（提）案中獲得聯大通過。

得道多助，失道寡助。兩項決議，烏克蘭還是以93票贊成獲得國際社會的支持。而侵略者是應該得到譴責的。

上個月24日是俄羅斯揮軍入侵烏克蘭三周年日子。這三年來，烏克蘭因戰爭所帶來的人命傷亡、財產損失是無可估量的；戰爭的破壞性更是讓國土千瘡百孔、到處支離破碎，甚至廢墟處處。俄羅斯入侵所引來的仇恨更是使烏克蘭人民N代人難以消除，其記憶相信數十年無法泯滅的。

媒體報道，烏克蘭總統澤連斯基戰事三周年在X社媒上發文稱：「這是抵抗的三年。這是感恩的三年。這是展現了烏克蘭人民的絕對英雄主義的三年。我為烏克蘭感到驕傲！」的確如此。我們必須為烏克蘭人民感到驕傲。烏克蘭人民向國際社會展示了抵抗大國的堅強力量。特別是在俄羅斯侵略三年的當兒，不時傳來美國新上任總統特朗普及政府對烏克蘭及烏克蘭總統澤連斯基的奚落、冷嘲熱諷、不支持的聲音，更令人難以置信的是，美國自己與侵略者為伍來談判結束戰爭，完全不將烏克蘭、歐盟放在眼裏等惡劣、霸道行為。

然而，烏克蘭人民堅定的信心繼續反抗俄羅斯的入侵，是值得國際社會的支持與支援的。否則，世界上中小國家將永無寧日，甚至成為大國、強國的俎肉，文明社會將走向叢林法則——弱肉強食的大國主義思潮。

就在俄烏戰爭滿三年這一天，歐洲多個國家領導人齊聚在烏克蘭首都基輔，與總統澤連斯基一字排站開，對烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略展示堅定的支持。他們包括歐洲安全與合作組織秘書長西尼爾利奧格魯、西班牙首相桑切斯、冰島總理弗羅斯塔多蒂爾、丹麥首相弗雷澤裏克森、歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席科斯塔、拉脱維亞總統林克維奇斯、芬蘭總統史塔布、立陶宛總統瑙塞達、加拿大總理杜魯多、愛沙尼亞總理米哈爾、挪威首相斯特勒、瑞典首相剋里斯特松，以及法國負責歐洲事務部長哈達德。法國總統出訪美國就烏克蘭及歐洲安全問題與特朗普會晤，尋求美國的支持。這一做法就是要讓國際社會看到，歐盟並沒有放棄對烏克蘭的支持，反而進一步強化。

而歐盟27個成員國領袖在3月6日召開危機峰會，會後也發聲明重申對烏克蘭的支持，26名歐盟領袖在聯合聲明中強調，烏克蘭必須處於最強大的地位，才能確保公正和持久的和平，並再次呼籲提供強大、可靠的安全保障以阻止俄羅斯未來的侵略。可見，正義的聲音還是很強大的。

俄烏戰爭進入第四個年頭，戰爭所帶來的破壞性是前所未有的。烏克蘭國家滿目蒼夷、破敗不堪；而俄羅斯國力嚴重衰退、通貨膨脹；歐盟安全受到嚴重威脅、美國花費大量金錢、輸出武器；世界能源價格、糧食供給都受到衝擊等等，誰從這場戰爭中獲利最多？歷史會記得。

成也美國，敗也美國。特朗普要烏克蘭與俄羅斯趕快結束戰爭，卻對烏克蘭背信棄義。回顧烏克蘭獨立時放棄核武，承諾對其國家安全與主權完整的安理會五常都「食言」了，或噤聲無語。特別是美國，不但想放棄烏克蘭，還在烏克蘭國難期間進行礦產資源掠奪。這種野蠻手段與俄羅斯侵略烏克蘭國土沒有兩樣，差別只在俄羅斯暗地裏發動轟炸、攻打，而美國卻在光天化日之下進行脅迫。

永久結束戰爭，上談判桌是唯一齣路。但主角不能沒有烏克蘭在場、不能沒有歐盟參與。因此，國際社會繼續支持烏克蘭、繼續支持正義，是對侵略者最大的阻嚇與譴責。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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