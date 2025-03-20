鄭泳舜｜啟德體育園為學界體育注入新動力

啟德體育園正式開幕後，大型體育賽事和活動陸續移師園區舉行，但引人注目的，還有一系列在園區進行的學界賽事。學界體育聯會今年首度推出《學界體育決賽周》，將四項精英賽及一項全港小學區際賽安排在園區舉行，讓來自全港中、小學的頂尖運動員齊聚一堂，角逐各項殊榮。這一嶄新做法大大提升學界賽事的熱度和關注度，筆者過去數周也有場觀看當中多場賽事，讓我最感動難忘的是籃球精英賽的決賽，當天場館幾乎座無虛席，觀眾的投入程度前所未見。這些場面充分展現了本港學界賽事的發展潛力，未來可進一步朝著精英化和盛事化的方向持續進步。



今年首次在啟德體育園上演的不少學界賽事都盛況空前，筆者認為場地所提供的硬件設施，發揮了很大作用。以籃球精英賽為例，過往的決賽多在荃灣體育館或新伊館舉行，因場地容量有限，配套設施也相對簡單，限制了賽事的氣氛。然而，啟德體育館不僅設置大型屏幕，還配備先進的燈光和音響系統，使賽事呈現出前所未有的視聽效果，並增添了多樣的元素，例如與別不同的球員分享和進場環節，融入至賽事之中，豐富了觀眾的觀賽體驗。

另一方面，不少學界賽事本身也具備叫座力，因進場支持的觀眾，大多都是參賽同學的家長、朋友或或同窗，與場上選手有著深入認識。正是因為這份深厚的情誼，讓觀眾對比賽產生共鳴感，份外投入，充滿熱情，氣氛猶勝不少本地賽事，這對本港未來發展主場經濟帶來一定啟示。

儘管本港近年成功吸引多項國際大型體育賽事落戶，但由於本地運動員的參與比例有限，市民的投入程度卻相對薄弱，未來如何讓大型賽事更具親切感，提升觀眾的參與度，並加深遊客和市民對賽事的了解，都是推動大型體育活動時需要重點考慮的環節。事實上，不少學界賽事近年逐漸提升至年度學界盛事的層面，不論是足球、籃球、排球，以至手球的精英賽，今年也得到冠名贊助，這都是產業發展的勢頭，反映學界賽事也是推動主場經濟的重要一環。

發展主場經濟的另一關鍵，是需要本地球隊和運動員的支持和配合，而學界賽事除了可以推動體育普及化，也是培養精英運動員的搖籃。香港兩位奧運劍擊金牌得主張家朗和江旻憓，於兩屆奧運分別替香港奪得兩銀兩銅的「飛魚」何詩蓓，以及成為史上首位獲得NBA合約的土生土長香港籃球員David Muoka，都是早年曾經過本港學界賽洗禮，再走上世界體育舞台的例子。隨著啟德體育園的落成，學界運動員有更多機會的高規格場地中作賽，有助他們提升水平，學界賽事與香港精英運動的發展有進一步結合的空間。

筆者注意到，在足球發展蓬勃的日本，各校都以爭奪全日本高中足球錦標賽為最高榮譽，奮力而戰，這也成為培育運動員成為日本國家隊前的重要舞台，今年決賽竟然吸引高達五萬八千名觀眾入場觀看，足見即使是學界賽事，其發展也不容小覷。本港現時每年有多達約三萬場學界賽事舉行，但現行制度沿用多年，可趁機研究優化，從龐大數量賽事之中，策略性地發掘出更多精英運動員，加以培訓，為香港體壇打造更穩固的發展基礎。

值得留意的是，隨著啟德體育園開始成為學界賽事的重要舉辦場地，不少校際隊伍都以「進軍啟德」為奮鬥目標，而部分項目如籃球，即使是四強賽事，都甚具瞄頭，具備「吸客」能力。筆者期望啟德體育園在舉辦國際大型體育賽事的同時，也可靈活地作出配合，安排更多學界最後階段賽事在園區上演，從學界層面，開始注入「啟德主場」的動力。

作者鄭泳舜是立法會議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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