筆凱．傑語｜遼港合作：超越大灣區，共融國家發展大局

來稿作者：郭凱傑



近年來，內地與香港的合作不斷深化，尤其粵港澳大灣區的建設，已成為區域經濟一體化的典範。然而，除了大灣區，社會對其他省份與香港合作的關注度相對較低。事實上，不少港商在全國各地的投資規模龐大，值得更多關注。

以遼寧為例，其經濟總量位居東北三省之首，既是中國重要的工業基地，也是東北亞經濟圈的核心樞紐。作為遼寧省青聯委員，我曾多次到訪當地，深刻感受到其發展潛力。隨著一帶一路倡議的推進，遼港合作迎來了新的機遇。

數據顯示，香港是遼寧外商投資的主要來源地之一，截至去年底，港商在遼寧的投資總額超過1,150億美元，位居全省第一。此外，遼寧的生產總值已突破三萬億元人民幣，超過香港的約三萬億港幣；在科技創新和產業升級等方面也取得了顯著進展，推動GDP增長保持在5%以上。例如，瀋陽渾南科技城和大連英歌石科學城自2022年啟動建設以來，吸引了眾多科研機構和企業入駐，並於去年正式開園。無論是液態人型機械人還是人體神經圖像等項目，都為科技發展注入了新動能。

經濟互補是合作的基石

遼寧與香港的經濟結構具有高度的互補性。遼寧作為工業重鎮，在裝備製造、鋼鐵、汽車、化工等傳統工業領域擁有雄厚的基礎，正積極推動產業升級，發展新質生產力；而香港則可以憑藉其服務業和人才優勢，為遼寧的產業轉型提供資金、人才和市場支持。作為全球金融中心，香港擁有成熟的資本市場和國際化的商業網絡，例如金融機構可為遼寧的新材料、先進製造業等產業提供融資，助力其建設現代化產業體系。尤其是在綠色能源與科技創新領域，香港的綠色金融市場可為遼寧的可再生能源項目（如風能和太陽能）提供資金支持，並協助開發和部署綠色能源技術，推動傳統產業的綠色轉型。

此外，香港雖然擁有頂尖的科研實力，但在科研成果的產業化方面卻面臨一定限制。遼寧的完善產業鏈恰好為香港的科研成果提供了理想的落地平台。例如，香港高校在人工智能、機器人技術、新能源材料等領域的創新成果，可與遼寧的裝備製造、汽車工業相結合，提升自動化水平和生產效率；又如香港開發的新型儲能材料，可與遼寧的風能、太陽能項目結合，推動清潔能源的存儲和應用，實現雙贏。

一帶一路與區域聯通

作為東北亞的門戶，遼寧在「一帶一路」陸海通道中扮演著重要角色；香港則應充分發揮其作為超級聯繫人的作用，提供金融、法律和物流支持，共同推動區域聯通。

港府於2023年發佈《現代物流發展行動綱領》，致力推動物流業的可持續及高質量發展，以鞏固國家十四五規劃中香港作為國際航空樞紐和國際航運中心的地位。另一方面，大連港是東北亞最繁忙的港口之一，處理大量集裝箱、大宗商品和能源資源，其「遼海歐」海上國際物流通道具有重要的戰略地位，並已建立了一套完善的政產學研體系，包括海事大學、研究院、智庫和海運仲裁等機構。遼港兩地可以在港口、鐵路和物流樞紐等基礎設施項目上展開合作，推動冷鏈等現代物流技術的發展；同時，依托香港的國際營商法律環境，推動海事仲裁、保險等業務的協同發展。

文體旅合作：建設軟實力

在文化、體育和旅遊領域，遼港合作同樣潛力巨大。遼寧擁有豐富的歷史文化資源，如瀋陽故宮等，兩地可以在文化遺產保護與創意產業上展開合作。作為中西文化交流的中心，香港的影視製作公司可協助將遼寧的文化底蘊推向全球。此外，遼寧的冰雪資源豐富，香港投資者可以參與酒店、度假村和文化設施的建設，並通過酒店管理公司等參與運營，提升服務質量和遊客體驗。

遼寧與香港的合作是國家高質量發展的生動實踐。當然，內地與香港的合作並不限於遼寧——不同省份各有特色與優勢，本文僅以遼寧為例，探討大灣區以外的融合發展。如果香港能夠放眼更寬，精準對接各地的發展需求，必將在國家發展大局中發揮更加多元且重要的作用。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監、政府諮詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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