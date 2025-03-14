仲點論政｜總是要認清和發揮好優勢

來稿作者：劉仲恒



在目前，香港身處一個發展的關鍵時刻。剛過去的2024年充滿挑戰，我們跟國家一道，經歷了國際局勢瞬間萬變、經貿壓力增大、內部困難複雜的嚴峻形勢。在時間上來說，今年是國家「十四五」規劃收官之年，也是開展「十五五」規劃編製工作的一年。從宏觀形勢來看，國家進一步全面深化改革，擴大對外開放的格局是不變的。在「十四五」下，我們親身經歷了國家的高質量發展，絕大部份經濟社會發展主要目標任務都順利完成了。

當下是國家開展「十五五」規劃編製工作的關鍵時刻，中央政府的工作報告為國家的經濟發展定下了方針，除了在數字上設定國家全年經濟增長的目標，也在理念上為經濟工作發放政策發展方向的信號。俗話說得好，要知己知彼才能百戰百勝。「背靠祖國、聯通國際」不但是香港獨有的優勢，也是能決定我們未來發展會否成功的關鍵因素。港人必須要認清和發揮好自己的優勢，未來才能增大成功的機率。

筆者認為，無論如何我們千萬不可妄自菲薄，在很多情況下，香港自身的優勢，外國人竟然比我們自己看得更透徹。筆者不久前跟一名海外智庫學者閒談，原來他們對香港在亞洲的戰略地理位置、先進的基礎設施、人才庫和友好的營商環境，都是評價非常高的。

對於不少外資企業來說，進入中國市場並不是一件容易的事。既要處理複雜的監管機制，還要克服文化和語言上的障礙。香港作為粵港澳大灣區核心城市，憑藉區域一體化政策，無論在政策和地理和上都佔據絕對優勢，跟內地主要城市有聯繫紐帶。除了這些緊密聯繫，香港對世界的開放態度，也使香港成為外資企業衡量中國發展潛力的「試金石」。在瑞典商業銀行發佈的《2023年商業景氣調查》裡，超過一半已經在本港營商的瑞典中小企業，就是看中了香港作為進出內地市場的門戶地位。

另外，外資企業也喜歡香港作為粵港澳大灣區核心城市的身份。近年來大灣區發展迅速，區域一體化減少了地域之間的障礙。外資已經留意到某些產品的註冊和專業許可證可以直接從香港轉移到廣東，縮減成本及審批時間。以醫療行業為例，在香港註冊的醫療器材無需在內地再註冊，便可銷往廣東的定點醫院。

還有，國家惠港政策亦為外商提供制度紅利。以CEPA（內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排）為例，其涵蓋的範疇廣泛，根據CEPA框架，外商可以通過在香港設立公司，向內地市場出口產品，並向受零關稅的紅利。很多外資企業於是看上了這一點，認為在香港展開業務，可以簡化進入中國市場的流程，釋放效能，減少成本。

認清優勢和發揮優勢是非常重要的，如果自身的優勢別人高度欣賞，充分利用；而自己卻視而不見，聞所未聞，那就可笑了。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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