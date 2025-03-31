陳家珮｜輔助生育服務終可扣稅

早前（2月19日），由我擔任委員會主席的《2024年税務(修訂)(關於輔助生育服務開支的税項扣除)條例草案》獲立法會三讀通過，代表市民將可就接受輔助生育服務而獲扣稅，上限為10萬元。



我對鼓勵生育的相關措施一貫支持，此次修例亦不例外。對於有意見指，10萬元扣稅上限稍嫌不足，我並不同意。參考特區政府的估算，現時10萬元輔助生育扣税額安排之下，一年約有6,600名納税人受惠，減少税收總共約5,000萬元。考慮到特區政府現時面對的財政困難，日後再檢討是否有空間增加相關扣税額，我認為是合理之舉。

特區政府預計一年有6,600名受惠人及少收5,000萬元稅收，即平均每對接受輔助生育服務的夫婦可以少交約15,000元稅。縱然這數目不能直接彌補輔助生育服務的昂貴支出，但總算是不無小補，並為面對生育困難的夫婦提供支持。

在《條例草案》的討論過程中，有委員問及中醫提供的輔助生育服務的開支可否扣税，局方回應籠統概括為「沒有排除中醫服務」。面對當局如此模稜兩可的答案，我並不滿意。須知道中醫無論對治療不孕不育，或是產前產後料理，都自有心得，對生育困難的夫婦甚有幫助。我會繼續跟進這方面的議題，務求掌握現時中醫服務在輔助生育體系內的參與程度，以及探討日後為此稅務安排作檢討時，可否將中醫服務正式納入輔助生育扣除税項中，既讓更多有需要的市民受惠，亦得以推廣中醫藥對治療不孕不育症的成效。

近年漸多市民採用輔助生育服務，特區政府的輔助生育服務扣稅措施固然來得及時，但我們不可忽視相關服務的供應。據悉，目前全港公營體系内只有11名醫生持有相關專業深造資格。雖然特區政府已有計劃加強相關培訓，但遠水不能救近火，在適合的醫生供應增加前，當局宜考慮與私營醫療體系合作，甚至研究與大灣區醫院合作，保障市民能及時接受良好的輔助生育服務。

作者陳家珮是新民黨立法會議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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