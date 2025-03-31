來稿｜如何確保給予病人最合適的治療？

來稿作者：張嘉晉



政府近期推出公營醫療收費新方案，確實是一項重要的改革。改革的重點之一，相關收費的調整有助於引導次緊急及非緊急病人，透過其他醫療服務接受治療，從而騰出急症室資源予真正有需要的病患，而總體醫管局還是把資助率維持在大約95%。筆者非常認同局方提出「能者共付」原則，未來可以讓公營醫療資源，為「貧、急、重、危」的病人群組得到適切支援。

我們留意到確實有不少人著眼於短期收費的調整，但是配合社區藥房、手機程式等，有關配送用藥還是可以幫到病人。而最重要的一環是，政府承諾把所有額外收入及節省開支將全數投入醫療安全網，未來受惠人數會由現時約30萬，大幅增至140萬人。很多市民目前還未有購買危症和醫保，可以趁著這個機會也考慮為自己和家人多買一份保障，筆者也鼓勵政府從今年起調整自願醫保的退稅額度，預留多100億元作為現金或退稅補貼，從而鼓勵餘下200多萬打工仔，與保險公司一起分擔風險和醫療費用。

同時局方、衞生署和醫管局加快創新藥物及醫療設備的審批程序，在推動創新藥物引入方面，政府自2023年起推行「1+」新藥審批機制，加快新藥註冊及納入醫管局藥物名冊，已有多款創新藥物獲批上市。筆者樂見不少跨國藥廠為香港市民著想，有節有序地提供合理價格，但是在提供用藥選擇上，個別醫生在訂立指引時，還是應該以病人福祉作為最重要的考量和因素。

因為筆者與一些病人組織交流時，留意到前陣子獲納入醫管局藥物名冊的「陣發性夜間血紅素尿症（PNH）」治療新藥，在患者的藥物費用有所調整。除了考慮價格因素外，更應著重新藥是否具備充分而長期的臨床數據。PNH屬於一種較為罕見而嚴重的血液疾病，患者需長期穩定的治療方案，專家們認為在患者轉換藥物過程中，是否獲得足夠資訊以作出適合自身的治療決定？這比起單純節省開支更為重要。

無疑「1+」機制的創新，讓各大藥廠能夠以一張藥劑製品證明書（CPP）配合本地臨床數據即可申請註冊，相較以往需至少兩個國際認可國家證明文件，審批速度明顯加快。這個機制絕對有助病人更快取得新療法，但在確保新藥的臨床數據經過嚴謹審核，保障治療品質、患者安全及療效穩定性，最重要是保持病人能夠按需要選擇合適的藥，而不是單純按價格而被指定用藥。

總括而言，今次醫療收費改革及政府早前「1+」新藥審批機制的推出，都是全面體現了政府致力改善醫療資源分配和加快創新藥物引入的決心。筆者欣喜這些改革措施，絕對認為其有助改善香港醫療體系的可持續性與競爭力，同時促進社會健康公平。然而，推動創新與效率的同時，治療安全性與病人選擇權仍須放在首位。有關參與制定政策和指引的專業人士應該持續在創新與安全之間取得平衡，務求每位患者都能在醫生專業評估及充分資訊下，作出最合適的治療抉擇，最終達致病人、醫療體系及社會三贏的局面。

作者張嘉晉是公共事務顧問，曾服務於公營機構。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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