來稿｜虛擬世界的真實危機：人工智能是否讓我們更加孤獨？

來稿作者：梁樂燊、劉鋭業



在香港這座不夜城裡，時間彷彿總是不夠用。每天，我們都忙於追逐下一個目標，卻難以停下來感受身邊的人和事。科技的進步，尤其是人工智能（AI）的興起，為我們節省了不少時間，也填補了生活中的空白。但你有沒有發現，雖然AI讓我們的生活更方便，卻似乎也讓我們變得比以往更加孤單？

這不是科幻電影中的情節，而是我們正在面對的一個現實危機：當AI越來越「懂我們」，我們是否正在失去與真人交流的能力？虛擬世界的繁榮，會否反而讓我們的內心變得更加荒涼？

AI是夥伴，還是孤獨的共犯？

在香港這個以效率為先的城市，AI已經滲透到我們生活的每個角落。無論是Siri、Alexa這些語音助手，還是用來聊天的生成式AI工具，這些技術正變成我們日常生活的「無形夥伴」。當我們想找人說話時，AI可以給我們即時的回應；當我們需要幫助時，它們比任何朋友更迅速、更「聽話」。

但問題是，當AI成為我們的「夥伴」，我們是否正在不自覺地疏遠真正的朋友和家人？試想一下：當你獨自在家，與AI助手對話時，你是否曾經想過，這些冷冰冰的程式碼真的能滿足你內心深處對人際交流的渴望嗎？

現時的年輕人他們更願意在網絡上與虛擬助手或AI聊天，而不是與父母或朋友面對面溝通。這令人不禁擔憂，我們是否正步入一個「孤立的社會」，一個由AI陪伴但缺乏真實情感聯繫的時代？

AI的「情感模仿」：治癒，還是麻痺？

AI的最大賣點之一，就是它能模仿人類的情感。當你感到低落時，AI可以用溫柔的語氣安慰你；當你需要建議時，它會用「智慧」給你答案。這樣的功能確實令人驚嘆，甚至在某些情況下，AI的「情感模仿」可能比真人來得更貼心、更不帶偏見。

然而，這種「模仿」真的能替代真實的情感嗎？AI的理解只是數據的運算結果，它並不會真正關心你。當我們習慣於將自己的情感需求寄託於AI時，我們是否會逐漸忘記了，什麼是真正的情感交流？

更值得注意的是，這種「情感麻痺」對香港某些弱勢群體的影響尤為深遠。對於獨居的長者、心理疾病患者，甚至是面對沉重生活壓力的年輕人來說，AI的陪伴或許能短暫緩解孤獨，但同時也可能讓他們愈發遠離真實的社會支持網絡。

香港人的孤獨：AI是解藥還是毒藥？

香港是世界上生活節奏最快的城市之一，我們的生活被無數的目標和任務填滿。加班、考試、房價壓力……我們有太多理由忽視那些真正需要花時間經營的人際關係。AI的出現，更為我們提供了一個「便利的出口」——當與人溝通變得太麻煩時，AI成為了我們的「避風港」。

但這種便利的背後，或許隱藏著更大的問題。當我們越來越依賴AI來解決情感需求，我們是否正在逃避現實世界中的挑戰？當AI給我們推薦一部電影、回應一條訊息、甚至在深夜「陪我們聊天」時，我們是否也在不知不覺中，把自己關進了一個由虛擬世界築起的孤獨牢籠？

一位在中環工作的金融分析師曾向筆者透露，他每天在辦公室裡與電腦和分析軟件打交道，晚上回到家後，唯一「對話」的對象就是他的AI助手。他笑言：「AI比人更可靠。」但當筆者問他，上一次和朋友聚會是什麼時候，他卻沉默了。

我們的選擇，決定我們的未來

AI本身並不是壞的，它只是工具，真正的問題在於我們如何使用它。我們可以選擇讓AI幫助我們更有效率地生活，但我們也可以選擇不讓它取代我們的真實情感聯繫。關鍵在於，我們是否願意花時間經營這些關係。

作為一個高度數碼化的城市，香港在發展AI技術的同時，也應該鼓勵市民重新審視科技與生活的平衡。例如，政府和非營利機構可以推動更多社區活動，幫助市民建立真實的人際聯繫；學校教育也應該讓孩子明白，AI只是工具，而不是情感的替代品。

科技越進步，情感越珍貴

AI的崛起改變了我們的生活方式，但不能改變我們作為人類的本質。我們渴望被理解、被愛，也渴望與他人建立真誠的聯繫。這些，AI永遠無法真正滿足。

或許，我們需要問自己：當生活變得越來越「智能化」時，我們是否也在變得更「人性化」？當科技的便利讓我們有更多時間時，我們是否願意將這些時間用來與身邊的人建立更深層次的關係？

最終，孤獨不是AI帶來的，而是我們選擇的結果。在這個虛擬世界與現實交錯的時代，或許我們最需要的，不是更懂我們的AI，而是更懂得珍惜彼此的自己。

作者梁樂燊、劉鋭業博士分別是香港理工大學專業進修學院學生、學生事務總監及高級講師。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。