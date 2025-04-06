紫荊黨｜新時代內地香港發展的「四個框架和五大支撐」

來稿作者：張博涵



深水埗的電子幽靈在焊槍青煙裏發笑，殖民時代的銅鑼灣地皮早被蝕成納米級的政策補丁。油麻地賬房先生撥弄的算珠是如今在區塊鏈上跳成虛擬地權的數據洪流，可財政司的算盤上卻還沾着九七年之前的鏽。



香港的轉型密碼，藏在四大框架的共生邏輯裏——符號話語權重塑的認知坐標，大灣區實踐重構的身份圖譜，治理敘事再造的權力界面，深水區改革重設的制度基因。這四重維度並非線性遞進，而是如同神經網絡的突觸聯結，是獨屬於香港人的「新長征」，是讓國際金融中心的制度彈性轉化為國家治理現代化的戰略韌性的時代指南。

符號話語權框架

在數字文明時代，城市空間的符號系統正經歷着前所未有的重構。香港中環的鋼鐵森林間，全息投影技術將百年歷史建築的立面轉化為流動的數字畫布，行人掃碼即可喚醒不同年代的記憶影像。這種「時空摺疊」技術打破了線性敘事的桎梏，使城市空間成為自主建構認知的開放式劇場。當法律條文通過地鐵站的互動裝置轉化為生活情境選擇題，當青年群體在「法治劇本殺」中解碼抽象概念，符號的具身化傳播正在重塑社會共識的生成機制。

這種符號治理的深層邏輯，在公共衞生危機中展現出驚人效能。「生命方舟」品牌IP通過VR探訪通道和漫畫化工作日志，在2021年將冰冷的醫療設施轉化為溫暖的情感聯結節點，實現了人民生命安全重於泰山的莊嚴承諾。符號系統的動態調適不僅改變着認知框架，更在重構社會行動的邏輯——當技術可信度、情感認同度與行為配合度形成閉環，公共治理便完成了從強制約束到價值共鳴的質變。

符號權力的重構為治理現代化鋪就認知基石，但是真正激活制度生命力的，在於跨區域協同發展的戰略佈局。當港珠澳大橋的各色燈光穿透珠江口的薄霧，一個超越地理界限的命運共同體正橫亙於世界之上。

大灣區與國家認同框架

這座世界最長的跨海大橋，鋼索間凝結的不僅是工程技術奇跡，更是意義生產的超級實驗室。紀錄片鏡頭下，跨境貨車司機在晨曦中駛過青州航道，副駕駛位上的全家福隨着車身微微晃動；退休工程師撫摸橋塔混凝土時，指尖傳遞着三十年技術攻堅的溫度。這些微觀敘事經由媒體矩陣傳播，使冰冷的建築結構昇華為精神圖騰。

在制度創新層面，當七旬老人對着手機說出「我想去深圳看孫子」，DeepSeek即刻規劃出醫療簽註、高鐵票務、社區接駁的完整方案，政策和科技的溫度在指尖流淌。更值得關注的是00後跨境學童的語言彈性——他們在課堂用普通話探討國家航天成就，轉身用粵語俚語和同伴分享港式奶茶探店攻略，這種無縫切換背後，是制度邊界在生活實踐中的自然消融。

社交媒體上，「#雙城早餐」話題累計上萬條內容，港式菠蘿包與廣式腸粉的同框照片，記錄着雙城通勤族的日常。這些看似瑣碎的分享，實則在解構百年來的地理心牆。當差異成為共同進化的養分，當制度磨合轉化為生活創新的源泉，「灣區公民」的身份認同便在日常煙火中悄然成型。

區域融合打破了物理與心理的藩籬，而要真正釋放發展勢能，還需治理體系的深層變革。在香港財政局的「透明錢袋」交互屏前，市民指尖滑動的不僅是數據流，更是權力運行的可視化革命。

治理體系與敘事結構框架

財政數據的可視化革命正在重寫政府與市民的對話方式。滑動時間軸，納稅人可追溯每筆公共支出的完整軌跡；面對專業壁壘，香港各大政黨團體發揮主觀能動性，利用YouTube影片頻道、Facebook社群平台、街站宣傳等方式提高特區政府治理能力，通過特區選舉制度優化政府治理體系，讓晦澀術語轉化為可觸達700萬市民的「會議紀要」。

這種敘事創新本質是治理權力的重新配置——當制度賦予市民「政策顯微鏡」和「決策參與鍵」，傳統威權敘事便進化為共治型話語體系。例如，將複雜矛盾分解為多個可追溯節點、公眾認知負荷降低的同時，治理效能獲得幾何級提升。

治理體系的現代化轉型，最終要服務於深層次制度突破。當香港的土地財政模式走到歷史拐點，一場關乎國家改革全局的壓力測試正在展開。

經濟發展與改革開放深水區框架

在粵港澳大灣區的澎湃浪潮中，香港正經歷着驚心動魄的轉型躍遷。當內地城投債規模突破60萬億大關，當土地財政依賴度仍高達35%的嚴峻時刻，這個國際金融中心的制度創新實驗室，正在為全國改革破局提供關鍵解法。

中央「十四五」規劃賦予香港「國際創新科技中心」的戰略定位。在此框架下，離岸人民幣債券市場開創「雙循環」新模式：對內發行「故宮國寶數字重生」專項債，對外推出「一帶一路」基建指數ETF。2023年香港人民幣存款就突破了1.2萬億，為內地地方政府債務置換提供強大緩衝池。這種雙向賦能，既鞏固國際金融樞紐地位，又將制度優勢轉化為國家戰略支點成為人民幣國際化的第一站。

香港是改革開放的深水區，深水區的制度突圍需要系統支撐，五大支柱如同咬合精密的齒輪組，驅動着香港治理範式的深層變革。

五大支撐體系與協同進化

香港的轉型實踐揭示了一個深層規律：單一領域的改革難以持久，唯有制度、文化、敘事、情感與價值的五維共振，方能構築可持續發展的治理生態。

當《國安法》推動社會秩序指數躍升42個百分點時，這不只是法律條文的勝利，更是法治共識在社會肌理中的生根發芽。清晨的茶餐廳裏，老街坊們用手機瀏覽新聞聯播的畫面，與鄰座討論大灣區醫保互通政策——這種「早茶配時政」的新日常，悄然彌合着本土意識與國家認同的裂隙。

在深水埗的街頭，褪去了幾年前的冷清，卻看那合益泰檔口人龍自檔口排到街尾，鬧市中不乏英文、粵語、普通話、印地語的聲音。這種「可見可感」的轉化機制，讓個體命運與國家戰略產生了具象聯結。更精妙的是土地財政轉型的敘事重構：當政府將北部都會區開發計劃闡釋為「文化基因喚醒工程」，民意支持率竟逆勢攀升至半數以上。這證明，制度創新需要文化翻譯，改革陣痛呼喚意義註解。

幾十年來，這裏的破局之道充滿內地與香港的東方智慧。1998年金融保衞戰的歷史影像與當前債務數據並置展示，當市民看到負債率較亞洲金融危機時期降低12個百分點時，「改革突圍」便不再是抽象概念，而成為可觸摸的集體記憶。這種價值共振策略，為制度創新注入了歷史合法性。

中央期待的香港範式，正從這些細節中顯現輪廓：當跨境數據稅試點為全國數字治理探路，當服務業稅收佔比突破63%創造非土地財政新模式，香港的使命已超越城市自身發展。在金融安全底線守護、制度型開放壓力測試、社會融合創新實驗三大維度下，這顆東方之珠用「兩制」之利成就「一國」之需——既築牢風險防火牆，又打開改革瞭望窗。

此刻需要的，是讓香港經驗轉化為可複製的治理基因。構想中的「大灣區制度創新共同體」，或將培育出新一代改革操盤手：他們既能用區塊鏈技術優化跨境結算，也懂得以粵語動畫解說養老金政策；既能設計債務風險預警模型，也會用短影片講述改革故事。當這種複合型人才庫與內地發展需求對接，「一國兩制」的制度彈性便轉化為國家治理的戰略韌性。

夜幕下的維港依舊燈火璀璨，但今日之光芒已不僅是金融市場的數字霓虹。從深水埗的創客工坊到中環的跨境債券交易所，從茶餐廳的政策討論到實驗室的科技攻堅，香港正將百年積澱的國際視野轉化為國家復興的領航能量——這或許正是新時代「東方之珠」的全新註解。

作者張博涵是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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