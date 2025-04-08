霍啟山｜壯大足球產業、提升青訓發展　U22聯賽提供實戰機會

香港足球近年屢創佳績，不但在杭州亞運打入四強取得歷史上最好的成績，相隔56年再出戰亞洲盃，更自1985年後再次錄得國際賽七連勝。無論是在國際賽場的亮眼表現，還是本地聯賽的逐步完善，都讓我們看到港足的進步及發展潛力。然而，要實現可持續發展，我們必須從根本上壯大足球產業，特別是在青訓體系和商業運作兩大關鍵領域持續推進，同時更要鞏固足球發展的健康環境。



完善青訓體系 築牢足球發展根基

青訓代表着一個城市運動的未來，是足球發展的根基。去年，足總主動與港超聯賽會商討，成功設立首屆U22聯賽，為青年球員提供更多實戰機會。U22聯賽由八支港超聯隊伍參與，不僅設立了57萬港元獎金池，還為每隊三名U22球員提供為期10個月的每月補助，幫助年輕球員專注於技術提升。U22聯賽的推出，填補了U18與職業聯賽之間的空白，搭建階梯讓年輕球員在更高水平的競爭中成長，為香港足球未來儲備人才。足總會持續與港超聯賽會商討，鼓勵球隊以推動香港足球發展為己任，支持更多U22球員參加U22聯賽。

而現時市面上有不少足球訓練班由不同球會及團體舉辦，自行安排選拔及訓練，青訓體系欠完善且不統一，並沒有完善階梯做好一層一層的對應。未來希望能推動香港青訓變成產業化，逐步設立更專業化的管理系統，以提升本地技術水平。

推動商業合作 提升足球產業價值

足球產業的壯大離不開商業支持。近年足總積極拓展合作夥伴網絡，成功吸引不同商業機構贊助香港足球，除了與企業落實賽事冠名權外，亦從不同維度爭取合作，例如日清食品成為港隊獨家食品夥伴，推出印有球員肖像的限量版產品；CHARGESPOT作為「能量夥伴」，不僅提供資金支持，更推出球員特別版充電器，讓球迷通過互動方式支持球隊。而上月港隊作客新加坡出戰第3圈「亞洲盃外圍賽」C組首場賽事，足總不但協調落實國際賽事直播安排，亦支持蘭桂坊的本地手工啤品牌舉辦球迷睇波派對，凝聚球迷對港足的支持。

這些合作不僅為足總帶來更全面的資源，亦通過創意營銷提升足球的社會關注度，提升市民支持港足的氣氛，筆者希望各式各樣的合作能夠聚沙成塔，為港足注入更多資源。

鞏固健康環境 確保足球長遠發展

在完善體系、拓展資源及追求成績的同時，足總始終如一維護足球運動的廉潔。足總與廉政公署及香港賽馬會緊密合作，通過馬會協助建立的專業監測系統收集數據，嚴密防範賽事操控行為，發現可疑數據及行為會主動通報。同時足總亦持續加強教育，向球員、教練及所有持份者傳遞公平競技的價值觀，確保香港足球在健康的環境中成長。

香港足球正處於關鍵的發展階段。從青訓到商業化，從賽事完善到維護良好的比賽環境，每一環節都需要持份者共同努力，需要社會各界一起投入。相信通過不同級別聯賽的持續推進、商業合作的不斷深化，以及健康競賽環境的維護，香港足球將迎來更光明的未來，讓我們攜手並進，為港足注入更多活力。

作者霍啟山是中國香港足球總會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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