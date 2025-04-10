仲點論政｜絕不允許霸凌者說三道四

來稿作者：劉仲恒



喜愛足球之人皆曉，不同英超球隊球衣的袖子上，皆印著「RESPECT」此字。這是歐洲足球協會聯盟於 2008 年發起的一項社會責任計劃，其主要目的在於透過足球，達致跨性別、種族、宗教及能力層面的團結與尊重。

事實上，對他人、文化及國家抱持尊重，於當今社會已然是根深蒂固的價值觀念，其重要性甚高，在兒童階段便須深植於其腦海之中。唯有自幼將這些道德價值觀灌輸，孩子長大後才能真正尊重他人，於日常生活與工作裡，與周遭之人建立起以相互信任、合作及理解為基石的人際關係。既然對他人給予必要的尊重，已然成為連兒童都需學習並遵守的基本道德原則，那麼，若有人背道而馳，這該是何等「大逆不道」之事啊。

然而，令人啼笑皆非的是，此等大逆不道之事，竟真真切切地在光天化日之下上演。不久前，美國國務院針對六名中央政府駐港機構及香港特區政府官員實施了所謂的「制裁」。美國自身設有國安法，面對其他國家類似的情形，卻肆意指手畫腳、說三道四，這完全是極度虛偽的雙重標準。更為關鍵的是，每個國家的內政，理應屬於其內部事務，美國此番舉措，無疑是其霸凌行徑以及嚴重踐踏法治精神的最露骨體現，其蠻橫程度，無出其右。

譬如，廣東人覺得川菜與湘菜辛辣，而四川人和湖南人則會認為廣東菜過於清淡。但我們所需做的，並非強求廣東人非得嗜辣，亦非禁止四川人和湖南人煮飯時使用辣椒，懂得尊重他人的飲食文化與習慣，便已然足夠。同理，文化與國家之間，尊重的宗旨並非是要全然接受所有差異，而是要正確地尊重自身以及他人不同於自己的文化。每個國家皆擁有獨特的歷史，由此孕育出各異的文化，這才是合乎情理的結果。了解文化差異，繼而重視並尊重這些差異，乃是相互尊重的第一步。連孩童都在學習彼此尊重，難道國與國之間不更應如此嗎？

老實講，美國國內怪象頻出，無日無之。例如某總統卸任前，竟以「臨別秋波」之態，特赦自己的兒子；多個州的警方更是武力鎮壓校園內支持巴勒斯坦的示威學生等等。本質而言，這些皆屬美國內政，而事實上其他國家的政府，均未曾加以干預或評論，那麼，為何美國國務院就能夠厚顏無恥地干預、評論他國內政呢？實在令人大惑不解。

維護與促進多樣性至關重要，我們極為重視生物多樣性，難道文化與政治多樣性就不值得尊重嗎？現今處於全球化時代，一個即時通訊便能輕易與海外友人聯繫，接觸異國文化已然成為稀鬆平常之事，尊重他人也變得容易理解。縱觀歷史，諸多衝突皆源於文化間的摩擦，而其根本原因，便是雙方未能充分尊重彼此。我們希望霸凌的一方能夠學會尊重，如此一來，世界自然會美好許多。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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