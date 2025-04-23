紫荊黨｜為何中國能贏得對美鬥爭？——貴州樣本之速度篇

來稿作者：伍俊飛



2025年4月2日是每個中國人都必須銘記的日子。就在這一天，美國特朗普政府悍然向全世界「宣戰」，發起針對所有貿易夥伴的關稅突擊，而中國成為其新殖民主義霸淩政策的首要目標。迄今為止，美國對華部分商品關稅已高達245%，阻斷中美貿易的銅牆鐵壁轟然落地。許多人由此對中國經濟發展的前景感到不安，擔心國家再次發生上個世紀中蘇交惡後我們面臨的艱難環境。

在全球經濟發展格局深度調整、中美衝突白熱化的背景下，這種憂慮是可以理解的，也需要及時加以排解。今天的中國，已經是一個完成了工業化的高科技特色社會主義強國，不再是積貧積弱的傳統農業國家，不再是在武器裝備上與霸權國家存在代差的國家，也不再是一個在社會經濟制度建設方面還顯青澀的國家。當今中國擁有強大的制度優勢和比較成熟的發展模式，在發展理念、制度設計、政策執行、文化價值觀等方面具備獨特優勢，而這些優勢決定了我們在中美博弈中立於不敗之地。

中美博弈新階段的中國自信

貴州，這個地處中國西南內陸的省份，曾因 「天無三日晴，地無三尺平，人無三分銀」 的俗語，被視為偏僻、貧困與落後的代名詞。然而，在過去的十多年間，貴州卻宛如一匹黑馬，實現了經濟的飛速發展和社會的巨大進步，創造了令人矚目的 「貴州奇跡」。從經濟數據來看，貴州的 GDP 增速連續多年位居全國前列。2011 - 2024 年這十年間 ，貴州 GDP 從 5616 億元躍升至22667.12億元，增幅高達304%，增速在全國各省區市中名列前茅。貴州經濟增長速度不僅遠超許多東部發達省份，也讓世界看到了中國內陸地區發展的巨大潛力。深入剖析貴州奇跡背後的密碼，對於我們堅定贏得中美貿易戰的信心、明確國家未來發展方向、全面提升國家競爭力、團結全世界尤其是「一帶一路」沿線國家和地區的人民，具有極為重要的現實指導意義 。

特朗普再次入主白宮離不開彼得·蒂爾、馬斯克等矽谷企業家和投資人的鼎力襄助，而他們都可以說是加速主義哲學的信奉者。在這群美國精英的眼中，技術和經濟發展速度是一個核心概念。他們主張利用資本主義和技術的加速發展來實現和加強精英對大眾的統治，提高經濟發展速度和管治效率，建立一種數位化、智慧化的社會秩序。蒂爾秉持自由意志主義理念，從不諱言自己對技術加速發展的渴望，認定美國相對衰落的主要根源是技術減速和經濟發展緩慢，所以他一貫篤信「快速行動」原則。馬斯克同樣如此，其SpaceX是全球效率最高的火箭發射公司。馬斯克于2002年創立了SpaceX，目標是生產低成本、可重複使用的火箭，而關鍵是需要一款可靠的火箭發動機。按照傳統上繁瑣的流程，發動機研發耗時至少3至5年，但在馬斯克的堅持下，SpaceX簡化步驟，只用短短5個月時間就成功製造出第一款可用的梅林發動機。面對中國的強勢崛起，以彼得·蒂爾、馬斯克等為代表的美國右翼精英號召政府加速發展經濟和技術，從而牢牢維護美國在全球科技、經濟和金融領域的霸權地位。

就在美國精英仍在就發展速度激烈爭論的時候，包括貴州在內的中國各個地方政府已經把發展速度變成現實。貴州在2024年展現出強勁的經濟韌性，多項指標高於全國平均水準，印證了「貴州速度」的持續動力。2024年，全年全省地區生產總值22667.12億元，比上年增長5.3％。其中，第一產業增加值2971.66億元，比上年增長3.8％；第二產業增加值7097.58億元，增長6.7％；第三產業增加值12597.88億元，增長4.8％。全年全省人均地區生產總值58685元，比上年增長5.2％。規模以上工業增加值增長8.2%，工業投資占比達34.1%，創近十年新高，工業對GDP增長的貢獻率為38.9%。規模以上工業主要產品中，飲料酒產量99.05萬千升，比上年增長3.1％；辣椒製品產量29.48萬噸，增長15.7％；農用氮、磷、鉀化學肥料（折純）產量262.64萬噸，增長13.0％；鋼材產量587.24萬噸，增長0.5％；原鋁（電解鋁）產量167.83萬噸，增長21.1％；積體電路產量92391.58萬塊，增長174.4％；電子元件產量72.15億隻，增長14.1％；鋰離子電池產量1.44億隻，增長6.0％；汽車產量14.39萬輛，增長202.7％，其中，新能源汽車產量10.23萬輛，增長30倍。全年全省進出口總額862.38億元，比上年增長13．5％。其中，進口總額283.11億元，增長18.5％；出口總額579.27億元，增長11.3％。

貴州本地投資、消費和居民收入繼續快速增長。全年全省固定資產投資（不含農戶）比上年增長0.6％，其中設備工器具購置投資增長22.3％。固定資產投資（不含農戶）中，第一產業投資比上年下降13.3％，第二產業投資增長11.4％，第三產業投資下降3.8％。高技術產業投資比上年增長4.0％；工業投資增長11.3％；基礎設施投資增長9.7％。全年全省社會消費品零售總額比上年增長3.7％。按經營地分，城鎮消費品零售額增長3.9％，鄉村消費品零售額增長2.5％。全年限額以上單位商品零售額比上年增長4.6％。從商品類別看，煙酒類增長14.0％，金銀珠寶類增長4.7％，家用電器和音像器材類增長26.1％，通訊器材類增長44.5％，石油及制品類增長4.2％，汽車類增長4.5％，其中新能源汽車增長47.7％。全年網上零售額比上年增長37.1％，其中，實物商品網上零售額增長40.9％。全年全省居民人均可支配收入28561元，比上年名義增長5.4％。城鎮常住居民人均可支配收入44558元，比上年增長4．2％；農村常住居民人均可支配收入15856元，增長7.0％。城鄉差距持續縮小，城鎮化率將在2025年提升至58%左右。作為全國脫貧攻堅戰的主戰場之一，貴州累計減貧 923 萬人，易地扶貧搬遷 192 萬人，減貧人數和易地扶貧搬遷人數均為全國之最。曾經貧困落後的少數民族村寨，人民的生活水準得到了質的提升，徹底撕掉了千百年來的貧困標籤。

貴州的交通基礎設施建設速度堪稱壯舉。崎嶇的地形和複雜的地質條件曾經讓貴州的交通發展困難重重，但貴州省政府和人民不畏艱難，迎難而上。2000年，貴州高速公路還是空白，而到了2023年底，貴州高速公路總里程就達到8784公里。從2008年到2015年的8年間，貴州每年建成高速公路500公里以上，創造了高原山區建設高速公路的「貴州速度」。早在2015 年，貴州在西部地區就率先實現縣縣通高速，並在其後迅速實現「村村通公路」。2013年貴州尚無高鐵運行，而到了2024年底，貴州高鐵運營里程就達到1608公里，實現與全國主要城市高鐵快捷聯通。目前貴州建有3萬多座橋樑、2800多隧道，世界前 100 座高橋有近一半在貴州，「高速平原」 取代了曾經的 「地無三尺平」，貴州實現了從交通閉塞到交通樞紐的華麗轉身。同時，省會貴陽成為中國重要高鐵樞紐，民用航空機場實現市州全覆蓋，烏江水運全線複航，一個現代化的綜合交通體系已然成型。貴州成為西南地區物流通向南海之濱的前哨，也成為粵港澳大灣區的後花園。這不僅極大地改善了貴州人民的出行條件，更為貴州的經濟發展注入了強大動力，使貴州能夠更好地融入全國乃至全球的經濟發展格局。

「貴州奇跡」對比美國「慢速」現實

反觀美國，在經濟社會發展、基礎設施、製造業發展、技術進步及貧困問題解決等方面呈現出顯著的「慢速」特徵。當前美國經濟增長動力減弱。美聯儲主席鮑威爾講話表示，美國2025年第一季度經濟增長可能較去年放緩，預計3月份PCE通脹率為2.3%， 核心PCE增長2.6%。2024年美國全年GDP增速為2.8%，低於2023年的2.9%。個人消費支出（占GDP的70%）仍為美國經濟發展主要驅動力，但居民實際可支配收入增長放緩，高利率侵蝕消費能力。美國私人固定投資增速持續下降，企業信心低迷，新設企業數量持續減少，顯示內生增長動能不足。儘管AI技術推動全要素生產率提升，但技術轉化週期較長，尚未完全抵消高利率對經濟的抑制作用。

美國貧富懸殊，貧困率與「ALICE群體」不斷擴大。ALICE（Asset Limited, Income Constrained, Employed）指的是「資產有限、收入受限的在職人士」。 在2024年，美國的貧困率上升至12.8%，約有4200萬人生活在貧困中，「ALICE群體」占比達29%，反映通脹和房價上漲導致實際生活成本攀升。聯邦福利門檻（如SNAP計畫要求家庭收入低於貧困線的138%）未能覆蓋這一群體，政策調整滯後于現實需求。根據美國聯邦儲備委員會的資料，過去30多年中，白人家庭與有色人種家庭之間的財富差距增長了47%。根據美聯儲最新資料，截至2024年底，美國最富有的一半家庭擁有全國約97.5%的財富，而另一半家庭持有的財富僅占2.5%。2024年美國基尼係數已經達到0.49，位居發達國家首位。

美國基礎設施老化、投資不足的沉痾長期得不到解決。美國基礎設施評級低且安全隱患突出。美國土木工程師協會2021年對基礎設施的評級為「C-」（平庸且有重大缺陷），近25%的橋樑存在結構缺陷或功能過時，道路條件差導致半數致命交通事故。在美國，超過一半的致命交通事故與道路設施條件差有關，客運列車的平均速度僅為歐洲的一半，超過70%的電力設施也嚴重老化。2024年美國製造業產能利用率僅為76.88%，遠低於長期均值，基礎設施老化進一步制約生產效率。美國基礎設施資金缺口大，政治上存在掣肘。到2025年，美國基礎設施資金缺口預計超過2萬億美元，聯邦政府僅承擔25%的公共基建投資，地方財政壓力巨大。拜登政府曾提出2.25萬億美元基建計畫，但因兩黨對資金來源的分歧陷入停滯，政策落地緩慢，特朗普政府上臺後計畫更是沒有了下文。

進入二十一世紀以來，美國製造業實力連續下滑。根據美國商務部的資料，美國製造業增加值在GDP占比從2005年的13%下降到2024年的10%，2024年增加值金額大約是2.9萬億美元。2022年美國製造業增加值約佔全球15.1%，遠遠低於中國的31%，且2017至2022年複合增長率僅1.5%，低於新興經濟體。根據美國標準與技術研究院（NIST）發佈的《美國製造業經濟2024年度報告》，在過去長達25年中，美國製造業的複合年增長率僅為1.7%，這對美國綜合國力的穩定帶來了隱憂。該報告還顯示，美國製造業在2021年至2022年期間，總要素生產率下降了1.3%。美國製造業供應鏈依賴進口中間產品（20.6%來自加拿大和中國），停機、材料損失等問題加劇成本壓力。儘管《製造業戰略計畫2024》將3D列印、生物製造等列為關鍵技術，並通過「America Makes」研究所來推動技術轉化，但製造業PMI在2024年僅3月超過榮枯線，顯示需求疲軟制約技術產業化進程。勞動力尤其是高技能工人短缺進一步拖累技術升級速度。所以，儘管特朗普醉心于通過關稅戰復興美國製造業，美國製造實在難以逆風翻盤。

美國技術進步顯出局部突破與整體滯後的特徵。AI技術推動全要素生產率增長，三藩市聯儲資料顯示2023年四季度調整後TFP增速達4.99%，但技術紅利尚未廣泛滲透至傳統行業。3D列印在航空航太和醫療領域的應用受限於行業標準和高成本，普及速度緩慢。美國研發支出占GDP比例位居全球第三，但每百萬人口研究人員數量排名第18，低於中國等新興國家。2013年，美國先進科技公司的規模調整後研發支出在九個先進領域均超過中國公司，包括航空航太與國防、電子與電氣設備、通用工業、工業工程、製藥與生物技術、軟體與電腦服務、技術與硬體設備、新能源以及汽車及零部件。到2021年，中國公司在上述九個領域中有兩個領域的支出更高，在第三個領域與美國持平。美國公司的研發支出比中國公司多240%，即 1540 億美元，但若考慮中國較低的研發工資，美國公司僅比中國公司多支出80%——5290 億美元對比中國公司的 2950億美元。美國製造業勞動力市場技能錯配（如增材製造人才短缺）進一步延緩技術轉化，而且尖端技術研發人才高度依賴外來移民。

模式選擇與治理效能的根本分野

「貴州速度」的實質是治理效能、國企與民企合作、政策連貫性、產業升級與開放創新的協同效應。通過政府搭台、國企承擔、民企創新以及傳統產業高端化、新興產業規模化、民生保障系統化，貴州不僅實現了經濟增長的量質齊升，更為中國內陸省份乃至全球南方國家的現代化路徑提供了樣本。面向未來，隨著「電動貴州」「數字貴州」等戰略深化，其在全國乃至全球經濟格局中的角色將更加重要。

美國在新世紀發展的「低速度」首先來源於制度條件限制，同時也由於結構性與週期性問題的疊加。美國堅持金融立國，資本至上，地緣經濟格局實行「中心—邊緣」戰略，而中國貴州實行「恒星+行星」區域發展戰略，既通過「強省會」戰略提升貴陽能級，又通過「市市通高鐵」「村村通公路」輻射全省，避免了陷入美國「鐵銹地帶」困境；美國經濟過度依賴私營部門，不敵中國「國企奠基+民企創新+市場啟動」的發展模式；美國制度條件阻礙了跨黨派合作、加大公共投資、優化社會福利分配及加速技術產業化；美國政府治理能力低下，限制了數位技術的普及和更新換代；美國基建項目常因黨爭和資金分配問題陷入停滯，制度碎片化導致戰略執行力不足；美國貧富分化加劇、社會撕裂嚴重，導致社會對政策難以達成共識且無法持續；美國過度依賴金融資本、實體經濟空心化，阻礙了先進技術向實際商品的轉化；美國製造業競爭力下滑、貧困群體擴大等深層次問題因政治分歧和資金不足難以突破；當前高利率抑制投資、通脹黏性延緩政策寬鬆、技術轉化週期長等短期因素加劇增長放緩。馬斯克領導的效率部試圖改革美國聯邦政府存在的痼疾，提升治理效率，提高經濟技術發展速度，但目前看來其努力屬於「雷聲大，雨點小」，在可以預見的未來尚看不出明顯效果。

作者伍俊飛博士為紫荊黨政策研究院院長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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