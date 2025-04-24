楊莉珊｜綏靖換不來和平妥協也得不到尊重

美國總統特朗普政府對世界各地祭出10%的統一關稅，但對中國許多產品則徵高達145%關稅，白宮網站發布的一份針對232條款的相關事實清單中提到，「中國現在面臨著對進口到美國的產品徵收最高可達245%的關稅」。中方反制時表示，即便美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，「而且還將淪為世界經濟史上的笑話。在目前關稅水準下，美國輸華商品已無市場接受可能性。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。」



中國勸告各國切勿與美國達成損害其利益的協議。中國商務部發言人說，「綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重」。為一己一時私利，以損害別人利益來換取豁免是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己。發言人說，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。發言人還說，若出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。

特朗普在重返白宮中喊出的「讓美國再次偉大」和「美國優先」等意識型態口號，顯然是淩駕於包括盟友在內的其他國家利益之上，與「多極化世界」背道而馳，明顯是逆當今世界合作共贏的潮流而動。

「綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重」。《參考消息》4月21日轉載西班牙《郵報》（El Correo）的評論文章指出，中國近幾十年來重建的「民族自尊」，正成為其應對美國特朗普政府貿易壓力的重要原因。這篇由西班牙中國問題專家里奧斯（Xulio Ríos）撰寫的〈特朗普與中國人的自尊〉分析認為，中國寧願承受經濟損失也不在原則問題讓步的立場，反映其將民族尊嚴置於短期利益之上的戰略選擇。文章開篇即強調：「最能概括中國變革的詞語是『自尊』，即那個被長達一個多世紀的屈辱感所壓抑的民族自豪感復蘇。」作者指出，這種心理資源賦予中國政府「當今鮮有國家擁有的回旋餘地和抗壓韌性」。

中國遠征軍以數倍甚至十數倍於日軍的傷亡，取得的一個個勝利，在某些人看來並不值得稱道。然而我們應該記住，打通中印公路是中國正面戰場唯一取得全勝的攻勢性作戰，同時也取得了抗戰中僅有的幾次對日軍的全殲戰。更重要的是，中國人正是通過這種犧牲精神才贏得了世界的尊重。中國在第二次世界大戰後能夠成為聯合國五大常任理事國之一，是數百萬抗戰將士用生命換來的。

總而言之，尊嚴無價，人格無價。古人說「三軍可奪帥，匹夫不可奪志」；又說「貧賤不能移，富貴不能淫，威武不能屈」。在任何時候都不能以犧牲尊嚴為代價，向美國獻媚換不來尊重。

以為向美國獻媚、向美國跪低、向美國求饒，就能夠換來和平、換來尊重、換來發展，那是極其幼稚的想法。精神脊樑的硬度決定文明的高度，歷史長河奔湧不息，真正留下印記的從不是卑躬屈膝的綏靖者。歷史場景昭示著：文明的尊嚴不在於妥協的尺度，而在於守護底線的硬度。今日某些國家在強權面前的曖昧退讓，正在重蹈綏靖主義的覆轍。國際交往如同淬火鍛劍，每一次原則性的堅守都在鍛造文明的精神脊樑。和平從來不是跪著求來的禮物，而是站著贏得的戰利品。我們看到的正是這種超越物質力量的尊嚴之光。這種光芒，才是人類文明真正的防火牆。

關稅戰背後的大國博弈，是單邊主義的困境與多極秩序的覺醒。中美貿易戰升級至「145% vs 125%」的關稅對壘，表面是經貿摩擦的延續，實則折射出全球化退潮下國際秩序的深層裂變。美方以國家安全之名行貿易保護之實，其「統一關稅+定向打擊」的組合策略，既違背WTO非歧視原則，更暴露單極霸權思維在數字經濟時代的失效。中國「以戰止戰」的強硬姿態，標誌著發展中國家對西方主導的「規則霸權」的集體覺醒。

從歷史維度看，美國慣用的關稅大棒本質是經濟脅迫工具。1930年《斯姆特-霍利關稅法》曾引發全球貿易萎縮66%的災難，當下特朗普政府重拾舊策，反映出其產業空心化困境中的戰略焦慮。但今非昔比，中國作為全球供應鏈樞紐，擁有41個工業大類全產業鏈優勢，在新能源、5G等戰略領域形成技術代差，這使得美方「極限施壓」失去現實基礎。

這場關稅博弈的本質是國際經貿規則重構權的爭奪。美方試圖通過「分而治之」瓦解多邊體系，建立以自身為中心的貿易集團。中國堅持「對等反制」，既是為維護發展中國家權益，更是捍衛基於規則的多邊貿易秩序。正如RCEP生效後區域內90%貨物貿易實現零關稅所證，開放的區域主義才是全球化新出路。

當前危機印證了基辛格的預言：「21世紀的國際秩序需要新的哲學」。當單邊主義遭遇體系性抵抗，唯有回歸平等協商、重塑利益分配機制，才能避免全球產業鏈的災難性斷裂。這場關稅戰終將證明：任何企圖通過經濟脅迫建立等級秩序的努力，終將被多極化浪潮吞沒。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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