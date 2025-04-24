鄭泳舜｜強化票務系統迎盛事落戶啟德

啟德體育園開幕接近兩個月，開始迎來大小體育賽事和盛事活動，當中以Coldplay演唱會最為矚目，且辦得最為成功，四場演唱會共吸引二十萬人進埸。惟美中不足是出現印錯門票，座位視線受阻投訴，以及黃牛票等問題。而近日舉辦的謝霆鋒演唱會，亦再有觀眾報稱面對視線受阻的情況。這都反映園區未來在舉辦更多盛事時，由搶購門票所引伸的各種票務問題或會不時浮現。筆者尤為關注黃牛票問題依然猖獗，以及購票資訊是否清晰透明，認為必須建立更健全的票務系統來應對。



有別於康文署轄下場地通常使用城市售票網發售門票，啟德體育園的活動使用不同購票平台進行銷售。筆者都親身體驗過這些平台，例如在周杰倫演唱會中，曾於早在早上十時門票開售時嘗試購票，但卻遇上系統當機的情況，相信與同一時間有數十萬人使用系統有關，而當中購票排序原則也不夠透明，引發了公平性問題。而類似Coldplay演唱會的問題，世界格蘭披治桌球大獎賽也有透過購票平台門票標示部分座位會有視線受阻的情況，但觀眾卻難以從平台獲得實際視線受阻的資訊。

上述情況正好反映本港票務系統亟需優化，以更好地配合未來大型體育賽事和活動的舉行。文體旅局局長羅淑佩早前表示擬就設獨立的通用售票平台作諮詢，筆者支持就此作深入研究，但不論由自家開發的一個新平台，還是將現有購票平台升級，都應該達至幾個基本目標。

首先，統一的售票平台應採用易於理解和操作的介面，使用戶能夠輕鬆購票，而系統也要能夠應對高流量的需求，例如在發售大型體育賽事或演唱會等熱門活動期間，不會出現癱瘓的情況。

其次，隨著啟德體育落成，園區的主場館、體藝館和青年運動場為本港帶來更多類型的體育賽事和盛事，但由於不同活動場地配置有異，故建議借鍳海外售票平台的做法，提供更具體和清晰的售票座位圖。筆者研究過幾個海外售票平台，發現其中一些做法十分值得參考。以有出售NBA門票的SeatGeek為例，其售票座位圖非常精細，可展示場館內所有可用座位，並支持平面圖和3D視圖切換，讓用戶以多角度清楚了解座位的視線和角度，從而作出最合適的購票選擇，減少爭議。有了清晰的售票座位圖，也有助將容納數萬人的場館售票區域，劃得更為細緻，並依據不同座位的視野設置更多樣化的票價，滿足不同觀眾的需要。

筆者也希望進一步優化票務平台，特別是在身份驗證系統方面，以有效遏制黃牛票的問題。以早前舉辦的國際七人欖球賽為例，賽事採用了具動態二維碼的電子門票，有效防範了轉售行為，做法值得一讚。這類電子票務系統不僅提供更高的安全性，還提升了觀眾的入場體驗，使他們能夠享受更流暢的進場過程，從而增強對活動的整體滿意度。

此外，筆者一直主張，啟德體育園應與周邊的零售和餐飲商戶合作，並推出多樣化的聯乘產品，方便和吸引本港居民和境外遊客觀看賽事，帶動盛事旅遊經濟。根據海外經驗，票務系統可增設多種功能，例如設置「套餐選項」，讓消費者能快速選擇聯乘產品，或推出早鳥優惠和限時折扣，以吸引更多觀眾入場。同時，透過票務系統收集顧客數據，深入了解他們的偏好，將有助於未來調整產品與服務。

隨著啟德體育園開幕，香港正迎來國際級體育及文娛盛事。面對未來大型活動接踵而來，需要有健全的票務系統作配合，以應付高流量的票務需求。透過借鍳國際經驗，香港可進一步優化票務系統，提升整體運作效率，從而吸引更多市民和旅客參與盛事，鞏固香港「盛事之都」的地位。

作者鄭泳舜是立法會議員、大型體育活動事務委員會副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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