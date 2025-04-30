楊莉珊｜「中國不跪」回擊美國　世界應該和而不同

美國總統特朗普對中國祭出全球最高的「對等關稅」後，近日多次表示正在就關稅問題與中國談判，甚至聲稱已跟中國國家主席習近平通話，不過中方則多次否認。中國外交部4月29日釋出中英文字幕版的宣傳片《不跪！》，文中強調「卑躬屈膝終至步步緊逼，中國不跪！」明確表示不會就美國關稅作出退讓。



影片一開始以「颱風眼」為例，稱對其他國家90日的寬限期「短暫的風平浪靜」其實是「引君入甕的陷阱」，片中稱「向霸權低頭如同飲鴆止渴」。

影片舉美國曾以日本半導體傾銷為理由打擊日本東芝（Toshiba）企業又以廣場協議迫使日圓升值；另外美國對法國「長臂管轄」強行肢解法國工業巨頭阿爾斯通（Alstom），片中並強調，「卑躬屈膝終至步步緊逼，中國不跪！」

片中又指，美國不代表全世界，美國貿易在世界佔比不到五分一，並批評美國「出爾反爾、待價而沽」，片中更稱當世界同舟共濟，美國就只是小船孤篷。片中觀點折射出國際社會對單邊主義的不滿情緒，國際社會對單邊主義的不滿情緒正形成新的全球共識。

近年來，美國頻繁退出國際協議，不斷侵蝕多邊合作根基。這種以鄰為壑的決策模式，不僅削弱了WTO改革、氣候談判等全球治理進程，更導致發展中國家在債務危機中承受不公代價。

聯合國秘書長古特雷斯指出，單邊主義正在製造「危險的分裂」，世貿組織資料顯示全球貿易壁壘數量較20年前增長300%。這種逆全球化趨勢實質是霸權邏輯的延續，發達國家通過規則壟斷轉嫁危機，新興經濟體則陷入「遵守規則卻無話語權」的困境。國際社會正以行動抵制單邊主義：RCEP構建亞太新合作框架，77國集團推動國際稅收改革，金磚銀行建立替代性融資管道。歷史證明，真正的全球治理需要制度性權力再平衡，而非強權主導的偽多邊主義。人類命運共同體理念的實踐，或將成為破解單邊困局的關鍵路徑。

片中強調，中方必將堅持自己的選擇和擔當，「當每個國家都挺直脊樑，世界必將衝破霸權的高牆。」世界文明的覺醒正在重塑國際秩序。當各國以文化自信為精神脊樑，以自主發展鑄就堅實骨骼，霸權主義的鐵幕終將崩塌於多元文明的共振之中。從金磚機制擴容到區域合作深化，新興力量正用文明對話取代意識形態圍欄，以發展權平等重構國際規則。

中國堅持走和平發展道路的堅定選擇，展現了東方智慧與大國擔當。歷史證明，單極霸權無法帶來長治久安，唯有各國真正實現主權平等、文明互鑒，才能構築可持續的國際秩序。當前世界格局深刻變革中，中國始終以構建人類命運共同體為己任，既反對強權政治，也拒絕零和博弈。正如古語所云「和而不同」，中國期待國際社會形成平等對話、互利共贏的新型夥伴關係，讓每個民族都能在自主發展的軌道上綻放獨特光彩，共同繪製多元共生的世界圖景。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章標題為編輯所擬，原題為「外交部影片回擊美國：中國不跪！ 」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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