來稿｜如何改善強制驗窗通知未被遵循情況

來稿作者：張展鵬



審計報告顯示，超過2.6萬份強制驗窗通知未獲遵從，其中近半逾期3至11.6年。這現象凸顯了強制驗窗計畫在執行過程中面臨諸多挑戰與不足。

筆者建議：

1、提升業主意識：透過地區網路加強宣傳，讓收到通知的業主充分認識到定期檢驗和保養物業的責任，增強對相關法規嚴肅性的理解。

2、介紹現行的政府經濟支援計畫及申請方法：鑑於驗窗及修葺工程可能會給業主帶來經濟負擔，尤其是老舊樓宇業主，需確保他們知曉並能申請相關資助，為有需要業主提供經濟支持。

3、加強溝通協調：在涉及多位業主的大樓中，協調業主意見和行動較為困難。屋宇署應適時介入及定期跟進，確保業主知悉如果過了合理限期，政府可安排顧問公司及承建商進行所需檢驗及修葺工程，並向業主或業主立案法團追討費用及附加費。

4、增撥人手資源：增撥資源令其更積極監察「驗窗通知」的遵從情況，避免過多積壓個案。

5、加強執法力道：對於未遵從「驗窗通知」的業主，屋宇署應及時採取執法行動，包括發出警告信、定額罰款通知書，甚至提出檢控。同時，可安排顧問公司及承建商進行所需工程，並向業主或業主立案法團追討費用及不超過20%的附加費。

6、提升執法檢控效率：政府應進一步研究精簡檢控程序、降低檢控門檻及加強罰則，以提高檢控效率及定罪機會。

7、了解產業承載能力：強制驗窗計畫的實施需要大量合資格的驗窗人員和註冊承建商來執行。如果一次性要求所有已積壓多時及樓齡滿十年的大樓都進行驗窗，可能會導致市場上相關專業人員和承建商的供應不足，影響驗窗工作的品質和進度。政府要有相關政策協助解決本港人力資源不足問題。

作者張展鵬是西貢區議員及屋宇署選取目標樓宇諮詢委員會非官方委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。