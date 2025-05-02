來稿｜單邊主義貿易霸淩的權力困境

來稿作者：楊華勇



單邊主義貿易霸淩的本質是以權力重構規則，但其內在困境恰源於此。首先，強制施壓引發反制，形成「零和博弈」的惡性循環，最終損害本國企業利益，美國對華關稅戰導致國內通脹加劇即為明證。其次，單邊制裁削弱國際規則共識，迫使各國加速「去美元化」與區域合作，反而瓦解霸權根基。再次，技術封鎖激發對手自主創新，華為突破晶片封鎖即打破權力壟斷邏輯。歷史證明，經濟全球化建立在契約精神之上，任何國家試圖以強權取代規則，終將陷入自我耗損的困境。

面對美方極限施壓的驚濤駭浪，中國以「亂雲飛渡仍從容」的戰略清醒作出回應：既敞開談判大門展現大國胸襟，又以「不可撼動的青山」之姿捍衛核心利益。這種剛柔相濟的應對之道，恰如滄海橫流中的砥柱，既彰顯五千年文明的智慧積澱，又體現新時代道路自信。歷史早已證明，真正的強者從不在施壓者面前屈膝，而是在風浪中校準航向，在鬥爭中開闢新局。

歷史長河奔湧向前，總在驚濤駭浪中留下深刻的印記。當新時代的驚濤拍岸而至，中國已不再是那個任人宰割的東亞病夫，而是在全球產業鏈中佔據31%製造業增加值的工業巨人，手握北斗衛星導航系統、量子通信等尖端科技的創新先鋒。

中國擁有全球最完整工業體系的國家，用四十年走完西方兩百年的工業化道路。當山姆大叔揮舞關稅大棒時，今天的博弈場早已超越硝煙彌漫的戰場。華為用十年磨一劍的鴻蒙系統突破晶片封鎖，中歐班列串聯起亞歐大陸的經濟血脈。面對挑戰，中國選擇以「一帶一路」倡議構建命運共同體，用區域全面經濟夥伴關係協定編織合作網路，這種既堅守底線又開放包容的戰略智慧，正是五千年文明積澱的處世之道。

站在兩個百年交匯的歷史方位，每個中國人都肩負著特殊使命。今日中國正以制度優勢聚合磅礴力量，在百年變局中校準航向，向著民族復興的壯闊航程破浪前行。華為昇騰910D晶片與深度求索公司（DeepSeek）對話模型的突破，印證了中國科技產業在壓力下迸發的創新能量。這些突破絕非偶然，而是國家戰略、企業韌性與人才儲備共同作用的結果。

中國科技企業的突圍呈現三個顯著特徵：其一，國家戰略引導下的資源整合能力，通過新型舉國體制集中攻堅關鍵領域；其二，企業研發投入持續攀升，華為2023年研發投入達1640億元，佔年收入23.4%；其三，中國每年新增600萬理工科畢業生，為技術創新提供底層支撐。這種立體化創新體系，使得中國在5G通信、量子計算等54個重要前沿領域中的14個已實現領先。

「極限施壓」是特朗普政府的策略，中國回應時強調開放談判但不怕對抗，這體現了戰略定力。未來的破局之路需要平衡多重維度：既要保持戰略定力，在關鍵領域構建自主可控的「卡脖子」難題；又要深化國際合作，在人工智慧倫理、氣候變化等全球議題中構建技術共同體。更重要的是培育包容失敗的創新文化，正是這種文化孕育出改變世界的顛覆性創新。當中國企業既能攻克「卡脖子」難題，又能孕育出影響人類文明進程的原創技術時，才能真正實現從技術自立到科技引領的跨越。

中美博弈背景下，中國在戰略定力中展現智慧。面對技術封鎖，既要構建半導體、高端製造等領域的自主創新鏈，突破「卡脖子」困局；更需在AI倫理、清潔能源等全球議題中搭建技術共同體。當中國企業既能實現關鍵領域突圍，又能孕育出類似互聯網革命級別的原創成果時，方能完成從追趕者到規則制定者的歷史性跨越。

科技博弈的本質是文明形態的深層對決。制度差異構成創新土壤的分野——中國以新型舉國體制突破「卡脖子」瓶頸，西方依託資本驅動型創新維持技術霸權。這場較量既是實驗室裡的技術反覆運算，更是發展範式的價值碰撞。中國當以制度性優勢築牢創新底座，以文化自信重構科技倫理，在科技革命中書寫東方文明的現代性方案。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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