楊莉珊｜中美「資訊迷霧戰」折射深層角力

國家主席習近平南下視察上海，除了調研當地人工智能（AI）產業情况，亦主持了關於「十五五」規劃的經濟社會發展座談會。中美貿易戰激烈，上海走在國家改革開放的前沿，習主席此行固然有勉勵打氣之意，更重要是強調放眼長遠，適應形勢變化，佈局未來發展。



習主席4月30日上午在上海主持召開部分省區市「十五五」時期（2026至2030年）經濟社會發展座談會，強調要前瞻性把握國際局勢變化影響，統籌內外部風險挑戰，科學謀劃中國經濟社會中長期發展，推動高質量發展與高水準安全良性互動。習主席明言，謀劃「十五五」發展，要前瞻性分析全球形勢，根據形勢變化優化經濟佈局。習主席強調「要堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水準對外開放」，強化就業、市場、企業與預期的穩定，穩住經濟基本盤，加快構建「新發展格局」，全力推進「高質量發展」。習主席特別提到，要通盤考慮國內外各類風險與挑戰，健全國家安全體系，強化安全治理能力，建立「新安全格局」，為經濟發展提供制度性保障。習主席提出，在全球科技競爭激烈背景下，「十五五」時期要「把因地制宜發展新質生產力」作為核心戰略，加快傳統產業升級、新興產業壯大與未來產業佈局。

在創新體系建設方面，習主席要求完善國家創新體系、激發各類創新主體活力，並「瞄準世界科技前沿」，強化基礎研究與原始創新，集中突破關鍵核心技術與前沿技術，並整合教育、科技與人才資源，為新質生產力發展提供戰略支撐。習主席也強調，中國式現代化的核心目標是共同富裕，謀劃「十五五」發展要始終以造福人民為根本導向。他要求持續提升民生福祉，透過政策創新優化區域發展布局，鞏固脫貧成果、推動鄉村振興與城鄉融合，加快農業農村現代化進程，穩步提升群眾收入。

中美貿易戰進入拉鋸狀態，雖然特朗普一再聲稱美中「正在對話」，「相信很大機會與中國達成貿易協議」，惟北京連日來一再澄清，美方所謂「正在談判」甚至「將會達成協議」的說法，均為假消息。中美貿易博弈陷入「資訊迷霧戰」，雙方表態折射深層角力。特朗普釋放樂觀信號意在穩定市場及選民預期，北京嚴詞澄清則彰顯對核心利益寸步不讓的立場。當前僵局源於雙方在智慧財產權、產業補貼等結構性矛盾未解，美國更試圖通過關稅杠杆重塑全球產業鏈。中方堅持「平等協商」原則，美方慣用極限施壓，談判模式存在根本性衝突。

「十五五」規劃經濟與社會發展座談會的召開，標誌著中國式現代化建設邁入新階段的重要節點。作為新時代國家發展的戰略藍圖，「十五五」規劃既要保持戰略定力延續高品質發展主線，更需以創新思維應對百年變局深化期的挑戰。「十五五」規劃一是加快培育新質生產力，推動人工智慧、量子科技等前沿領域突破性發展；二是深化制度型開放，構建更具韌性的雙迴圈發展格局；三是完善共同富裕制度體系，在城鄉融合、公共服務均等化方面取得實質性進展。期待規劃能統籌發展與安全、效率與公平，為全面建設社會主義現代化國家奠定堅實基礎。

中共中央政治局會議審議通過《民營經濟促進法》，彰顯了中央以制度創新護航民營經濟發展的戰略定力。新法通過優化營商環境、強化產權保護、完善市場機制，為民營企業注入強心劑。此舉既是對「兩個毫不動搖」的法治化實踐，更展現了在複雜國際形勢下堅持改革開放的戰略清醒。通過激發民間投資活力、提升產業鏈韌性，中國正以制度型開放構建新發展格局。這種既練內功又拓格局的辯證思維，既鞏固了抵禦外部風險的根基，也為全球經濟治理貢獻中國方案，體現了大國經濟治理的成熟智慧。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章標題由編輯所擬，原題為「習主席訪上海佈局未來發展」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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