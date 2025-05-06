筆凱．傑語｜香港青年在大灣區的創業突圍之路

來稿作者：郭凱傑



時值五四青年節，其中一個社會討論的焦點正是青年一代應如何把握國家發展戰略帶來的機遇。筆者團隊最新完成的《香港青年灣區創業基地調研》，梳理了香港青年在粵港澳大灣區創業發展過程中面臨的現實挑戰與潛在機遇。大灣區經濟總量已突破14萬億元人民幣，這一規模不僅超越澳洲，更接近加拿大整體經濟體量，充分展現其作為國家經濟增長引擎的重要地位。

對香港而言，大灣區建設不僅是實現經濟轉型的關鍵突破口，更是解決產業結構單一、青年發展受限等深層次問題的重要途徑。近年來，廣東省已經打造「1+12+N」創新創業孵化平台，以粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地為龍頭，各市12個重點基地引領各地的孵化載體；並配合各項稅收優惠與資金補貼政策，為香港青年提供了難得的發展舞台。

青年創業面臨的挑戰

雖然基礎配套日益完善，但香港青年創業者仍面臨諸多困難。團隊走訪大灣區6市13個創業基地發現，市場信息不對稱、產業資源對接困難、人脈網絡匱乏等問題普遍存在，制約著創業項目的成長空間。

此外，初創企業的現金流壓力與補貼發放週期長等問題，令不少具潛力的項目夭折。部分私營孵化基地運營壓力大、服務質量參差不齊的現狀，也影響著整體創業服務體系的效能。要解決以上問題，需要從整個制度創新的層面著手。

構建跨境創業協同機制

調研過程中發現一個值得關注的現象：許多初創企業在完成內地兩至三年孵化期、充分發揮當地成本優勢實現產品化後，都迫切需要通過香港這一國際化平台拓展海外市場。然而現行體制下，內地孵化器與香港科學園、數碼港等創新載體之間缺乏制度化的協作渠道，合作往來主要依賴個人關係維繫，影響到資源配置的效率。建立兩地雙創基地的互認互推機制可以降低企業跨境發展的制度性成本。此外，政府也應致力推動公私營機構與初創企業的業務對接，既能幫助初創企業獲得市場驗證機會，也能促進傳統產業轉型升級。

資金問題始終是初創企業的最大挑戰。前海夢工場正在試驗的入園授信概念頗具創新性，值得我們參考——即允許企業以預期政府補貼作為貸款擔保，與銀行合作令初創能早日獲取貸款，緩解創業初期的資金壓力。另外，若能建立天使投資風險補償機制，由政府分擔部分投資風險，將更有效激活創投市場，引導更多資金流向初創企業。

提升創業服務能見度

上述建議都旨在進一步激活創業基地作爲香港青年創業橋頭堡的角色。值得注意的是，目前大灣區創業基地的宣傳主要集中在內地社交平台，導致香港青年對相關資源了解有限。除廣深等一線城市外，肇慶、惠州等地的產業優勢與創業政策鮮為人知。加強基地宣傳力度，拓展在港推廣渠道，將有助香港青年更全面把握灣區創業機遇。

五四精神的核心在於創新與擔當。當代香港青年在大灣區的創業實踐，正是這種精神的體現。他們面臨的挑戰，既有市場環境的客觀因素，也有制度銜接的深層問題。筆者期待看到政策制定者持續優化制度環境，降低創業門檻，讓創新之火可以燎原。這既是對五四精神的最好傳承，更是對香港未來發展的有力支撐。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，政府諮詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。 來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。 若不適用，恕不通知。