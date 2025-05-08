來稿｜肺癌頭號殺手，預防勝於治療—早篩有必要

來稿作者：李思朗



根據最新香港癌症資料統計中心的數據，肺癌穩居本港癌症發病率及死亡率之首。這種「沉默的殺手」往往在病徵出現時已屆晚期，當中不少患者確診時已進入第四期。雖然吸煙是一大風險因素，但我們在社區中也有接觸過一些個案，患者從不吸煙，卻仍無法倖免於難。當一般大眾無法準確掌握自身風險來源，恐懼與無助也隨之而來，這正正顯示出及早發現的重要性。

今年《2024/25財政預算案》提出多項優化醫療系統的措施，包括「能者共付」及全年醫療收費上限等，顯示政府對醫療可持續發展的關注。然而，要真正減輕醫療開支、保障病人健康，我們不能單靠應對策略，更應推動前瞻性的預防工作。引入低劑量電腦掃描（LDCT）進行肺癌篩查，讓高風險群組及早識別病變，正是通往可持續醫療制度的必要一環。內地近年已有多個城市推行LDCT先導檢查，超過70%的肺癌患者能夠在第一期獲及早診斷。從全球公共衛生的角度來看，LDCT的效果在全球各地都已有充分驗證：研究指出，定期接受LDCT篩查的重度吸煙者，其肺癌死亡率可有效大幅降低。更重要的是，這項檢查有助及早診斷第一期癌症，大幅提升存活率。

同時，國家衛生健康委辦公廳已經發表肺癌篩查與早診早治方案（2024年版），明確指導各個省區市推廣使用，建議50歲以上及符合一項高危因素人士使用低劑量電腦掃描進行肺癌篩查。內地及香港兩地的人群基因沒有太大差別，而特區政府多次強調香港要在科研創新走在最前線，推行肺癌篩查確實刻不容緩。

加強推動香港常見癌症的預防治療及篩查亦獲不少立法會議員的重視，他們呼籲政府考慮推行肺癌篩查的先導計劃，針對高風險群組提供資助。這樣的倡議並非空穴來風，背後正是回應民間的殷切訴求及民意。作為社區工作者，我接觸過一些家庭，他們或因長年暴露於空氣污染、職業風險，或擁有家族病史而確診肺癌。 這些生命故事提醒我們：肺癌風險遠不止吸煙一項，推廣篩查，是為所有有潛在風險的人預留選擇與希望。

對政府而言，推動肺癌篩查是財政上具遠見的投資。晚期肺癌治療涉及的藥物費用、住院開支與長期照護開銷遠高於早期介入的成本。長遠而言，推廣篩查有助節省大量公帑，減少醫療體系的負擔，也讓基層市民免於因病致貧的惡性循環。這筆「省下來」的錢，其實換來的是更多家庭的健康與安穩。

我們建議政府應由醫衞局帶頭推行肺癌篩查先導計劃，由高風險群組起步，在地區健康中心、公立醫院試行，再逐步擴展。這既是對市民健康的實質保障，也是重建市民對公營醫療信任的契機。我們理想中的社會，不應是「怕病」的社會。作為社區工作者，我們懷着一份願景：讓每個人，都有能力早一步預防、早一步發現並守護自己與摯親的健康。因為健康不應是奢侈品，而是每個人理應擁有的基本保障。

作者李思朗是立法會議員助理、香港高明商會秘書長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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