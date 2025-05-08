來稿｜落實區區盛事多元化　打造全城旅遊新格局

來稿作者：簡永哲



今年五一黃金周，大批旅客到西貢行山、搭小輪渡維港，又到堅尼地城石牆樹等特色景點打卡，再次顯示旅遊模式已經大幅轉變，本港旅遊業大改革勢在必行。旅發局4月起由林建岳重新出任主席，正好是一個契機，去用新思維及破格手法，以多元化及著重體驗為本，落實無處不旅遊，務求做到區區有盛事、有特色體驗，分流旅客到非傳統旺區，重新打造全城旅遊新格局。

這數年來整體旅客量持續回升，雖然仍是以內地客為主，但亞洲其他地區及海外旅客的數量，也不斷攀升，今年首三個月日韓、印尼及澳洲旅客也按年升逾三成，證明香港對世界各地旅客的吸引力猶在。當中非內地客旅遊模式暫未見太大改變，山頂、廟街等傳統景點仍有這些旅客足跡，但很多內地客已從以往到廣東道狂掃名牌貨，變成專找具香港本土特色的景點打卡，到郊區探索自然生態，年青一輩尤甚。

由於內地客是本港重要旅客來源，故政府必須重新為旅遊業定位，迎合這個新模式，而上月重掌旅發局的主席林建岳，正好是落實這個重任的最佳人選。筆者認為，旅發局首要任務是全力推動「區區有盛事」。因為長久以來，旅客多集中於油尖旺、中環、灣仔等地，導致人流高度集中，為免出現超負荷情況，本港需要更均衡地把旅客分流，讓沙田、屯門、觀塘、將軍澳等地區也能成為旅客的熱點。就像旅客以往到越南多數集中去胡志明市，但近年在當地政府大力推動下，峴港等城市也成為熱門旅遊旺區。

旅發局可以與不同區議會及地區團體合作，推廣每一區的特別之處。但有別於早前只是交功課式建立地標銅像、擺放一兩塊牌供遊客拍照就算，要推廣就必須將當區文化歷史或一些特別元素好好消化，再重新包裝，為地標注入更多本地內涵，甚至讓社區居民集體參與營造，讓觀光旅客與社區有更深層的連結。同時，當局可定期在每一區舉辦符合該區特色的盛事，並加入一些具創意的新點子，從而豐富旅客的體驗甚至增加他們消費的機會。

舉個例子，沙田馬場絕對是本港一個具特色的地方，擁有近50年歷史，也是深受內地歡迎的周星馳名作《賭聖》拍攝場景之一。當局可將相關的歷史、電影元素，透過科技在鄰近港鐵站的沙田公園呈現出來，並定期舉辦親親馬匹活動，提升整個旅遊體驗。政府也可在城門河定期舉辦具特色的扒龍舟活動，邀請藝人或具知名度的網紅參與，以增加吸引力，同時在河道辦煙花匯演或無人機表演，加入跑馬、扒龍舟等符合當區特色的圖像在其中，增加趣味。

為提升旅客留低過夜的意欲，主辦單位或可考慮在煙花或無人機表演中植入一些數字「密碼」，旅客可憑「密碼」在旅發局網站或App換領翌日才可以使用的限量消費券，或參加抽獎，得獎者可到區內商場餐廳或酒店享用自助餐或住宿一晚等。需知道很多內地客已不是首次來港，筆者相信，要吸引他們再來，政府必須要製造一些誘因，提供「著數」，為旅客帶來些新驚喜。

更重要的是，要有多元化模式供他們選擇，不想過夜的旅客甚至「特種兵」，就提供一日遊模式，只想在特定場景打卡的旅客，就設定不同季節的不同地點的拍照推介，務求做到百貨應百客，只要做到每區也有特別體驗，他們就會再來港，像集郵般去完一區又一區。

或者有人問，那麼是否以往的廣東道名店街應徹底消失？這當然不是，只要能夠開拓新客源，以往的傳統旅遊模式，仍會有市場。政府近年積極推動更多東盟國家旅客來港，是其中一個方法，但最有效吸新客的一定是擴大內地自由行簽證計劃。

上年內地增加了陝西省西安市及山東省青島市為自由行城市，令總數至51個，筆者認為，當局應再向中央爭取更多城市納入計劃，包括一線城市如上海、北京等，因這些城市的旅客消費能力較高，香港於他們而言亦較有新鮮感，「購物天堂」的旅遊模式對他們仍有一定吸引力。假若成事，新舊旅客同步吸納，本港旅遊業就有望重返昔日水平，相關的零售、酒店、交通、餐飲等多個行業也能受惠，對本港整體經濟復蘇大有幫助。

總括而言，香港必須保持城市獨特性，與其他內地城市有所分別，並將現代與傳統融合，做到大都市繁華與自然生態並存，讓旅遊模式更多元化，才可打造真正適合各類旅客的精彩體驗。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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