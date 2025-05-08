楊莉珊｜中方審慎推動與美互動　談判桌前從容源於自身實力

中美終於要談了，這個消息成為國內外輿論場關注的頭等大事。據外交部網站和商務部網站消息，國務院副總理何立峰將於5月9日至12日訪問瑞士，在此期間，何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特舉行會談。



這是一個積極的信號。因美國悍然發動貿易戰而導致的全球貿易僵局已經持續一段時間，各方都承受著損失和傷害，尤其美國自己。中國是名副其實的世界反貿易戰主力軍。因為中國扛住了華盛頓的絕大部分火力，一些國家才得以減輕壓力。因為中國頂住了華盛頓近乎瘋狂的關稅攻擊，才迫使美方高層在沒等來電話的情況下，不斷就調整關稅措施放風，並通過多種管道主動向中方傳遞資訊希望與中方談。「打，奉陪到底；談，大門敞開」，中國的立場是一以貫之的。只有當美國認識到，不可能通過貿易訛詐和霸淩來壓服中國，它才會更主動地想談。

中方在關稅問題上的立場是一貫的，如果美方希望通過對話來解決問題的話，就要停止威脅和施壓，在平等、尊重和互惠的基礎上同中方開展對話。中國始終堅持平等、相互尊重的原則處理中美關係。中國敦促美方摒棄單邊主義和霸淩行徑，以實際行動體現誠意，停止在談判進程中實施任何形式的脅迫與訛詐。中方的發展權益不容談判，核心利益不容侵犯。唯有恪守國際關係基本準則，通過建設性對話解決分歧，才能推動中美關係重回健康穩定軌道。任何兩面手法都註定徒勞，中方有堅定意志、充分能力捍衛國家主權與發展利益。

中方對美方資訊進行了認真評估。在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。是「接觸」不是談判，「接觸」說明中方對美方的用意和誠意都需要觀察、確認，需要「聽其言而觀其行」。中方此舉既非妥協，也非輕信，而是以戰略定力回應美方的主動示意。中方並未降低原則底線，而是以接觸為契機，觀察美方是否真有誠意糾正錯誤。

中國人從來不信邪、不怕鬼，新中國就是在戰勝各種艱難險阻中發展壯大起來的。中國有句話說得很形象，「他強任他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江。」這就是中國人的氣度、中華民族的品格。任爾東西南北風，我自泰然處之，巋然不動。

面對美國發起的貿易戰與極限施壓，中國以強大的經濟韌性和戰略定力給出了有力回應。2018年以來，中國不僅頂住了外部壓力，更在科技創新、產業鏈升級等領域實現突破，展現出高品質發展的強勁動能。中國堅持擴大開放、深化改革的步伐從未停滯，超大規模市場與完整工業體系成為應對挑戰的底氣。事實證明，單邊主義與保護主義阻擋不了中國發展，反而倒逼我們練強內功。中方始終以開放姿態尋求合作，但談判桌前的從容源於自身實力的提升。歷史將繼續證明，中國的發展道路經得起任何風浪考驗。

中國始終以高度負責任的態度推動中美關係健康穩定發展。中方秉持相互尊重、平等互利的原則，審慎處理兩國間的互動與合作。中國堅信，只有通過對話與溝通，才能增進理解、減少誤判，推動雙邊關係沿著正確軌道前行。中國願與美國一道，加強各層級交往，深化務實合作，妥善管控分歧，共同應對全球性挑戰。中方期待美方相向而行，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動維護兩國關係大局。一個穩定發展的中美關係不僅符合兩國人民根本利益，也是國際社會的普遍期待。中方將繼續以建設性姿態參與中美互動，為世界和平與發展作出積極貢獻。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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