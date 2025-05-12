張美雄｜百貨應百客，香港須順應旅遊新趨勢

五一黃金周期間，大批內地旅客訪港，雖然旅客人數達約91.9萬，較過往兩年有所提升，但仍未恢復疫情前近100萬人的水平。值得關注的是，近期本地網絡出現了部分對內地旅客的不滿聲音，包括批評他們擠塞旅遊區通道、在快餐店過夜等現象，這令人聯想起過去本港旅遊業興旺時對內地客的偏頗指責。



事實上，近年全球興起「特種兵」式旅遊新趨勢，強調以最短時間、最低成本深度體驗城市文化，這並非內地旅客獨有現象，即使本地社交媒體上亦不乏介紹窮遊攻略的KOL。面對旅遊模式多元化，社會應以更包容態度珍惜來之不易的旅客，同時當局亦需完善配套措施，進一步提升香港旅遊形象。

「窮遊」已成世界旅遊新趨勢

有別於源自歐美的 「背包客」旅遊文化，「背包客」傾向較長時間旅行，「特種兵」則是以低成本低預算方式走訪最多景點。不論是「背包客」還是「特種兵」，香港年輕人近年也熱衷類型的模式，或會深度遊歷非主流地方，甚至入住陌生人家中。例如有港人曾表示去日本大城市旅遊時，只會選擇食拉麵、快餐滿足三餐，更會在網吧住宿節省住宿開支；一些去美國 「窮遊」 的港人，因外出用膳昂貴，會自備大米、意粉或即食麵等食物，入住配備廚房、房租又實惠的民宿煮食。也許部份內地年輕人，的確因為承擔不起高昂的住宿費，來港要盡量節省開支，但他們在有限的經濟能力下仍願來港，不是證明他們對香港的熱愛嗎？

再者， 「窮遊」 一定都是低收入階層嗎？這些旅遊人士可能是想體現簡樸、貼近當地居民的生活文化。正如有人喜歡一身頂級裝備，徒步登山涉水，在山上扎帳篷露營的。社會各界不應歧視「窮遊」，當這類旅客發掘到特別地方、小店後，會用社交媒體宣傳，帶動其他高消費客訪港。只有讓旅客們對香港產生感情，持續訪港，這才可以帶來更大經濟效益，故各界應以好客精神接待，將人氣變成財氣。

參考各地經驗，控制景點人流及加強配套

在新趨勢的旅遊模式下，一些以往較少人到訪的非主流景點，例如郊區的`自然風光，人流也有機會超出負荷。這些地方不適合太多遊人聚集，文化體育旅遊局應協調不同相關部門，除了要改善交通和相關配套，亦要改善規劃、資訊發佈，為不同景點分流，以免影響體驗。當局可參考内地做法，透過手機應用及社交平台，發佈不同景點當前遊人數目，甚至某些指定景區需預約前往，以限制人流。

另一方面，為紓緩香港普遍住宿昂貴的問題，當局可與青年組織合作，營運平價即日住宿設施。例如不少港人遊歷歐美高消費地區，都會入住多人合宿的青年宿舍，減低開支。當局亦可仿效日本、韓國等地，在更多旅遊點設儲物櫃、洗手間、無線網絡、指示牌及休憩座椅等，讓旅客能有舒適體驗。

客觀而言，全世界沒哪個國家和城市會特別嫌棄「窮遊」者，唯香港的網絡生態卻司空見慣，部分港人必需摒棄這種仍是高人一等的心態，才能做好待客之道。而確切的數據可見，選擇「窮遊」方式者僅是來港內地客的其中一小部分。據消息指，今年五一黃金周期間，香港餐飲業整體生意較去年同期增加達兩至三成，約600個內地入境旅行團訪港，亦較去年同期增加約10%，旅遊區生意明顯提升，可見不論是那一種旅遊方式，長遠也是旺丁又旺財。

把握旅遊業升級的契機

筆者作為區議員，所服務的西貢區也是近期風靡一時的旅遊景點，政府各部門已就萬宜水庫東壩遊客激增情況提出改善工作，文體旅局局長羅淑佩提出長遠可研究引入觀光車、實施車輛管制等措施。事實上，在網絡時代下，每一個本地自然景區也有可能面對突如其來的承載壓力，西貢東壩只是冰山一角，但各種新的旅遊方式、新的爆紅景點，都是帶動香港旅遊業升級轉型的契機。

港人不可故步自封，應多學習國內外的包容和創新精神，積極完善旅遊規劃及配套、引入新科技以改善旅客體驗，例如可參考一個名叫「馬蜂窩AI旅行助手」的程式，結合DeepSeek大模型和人工智能，按實時人流為旅客建議路線。正如特首李家超強調，香港應以開放態度歡迎各類型旅客，當旅客能各適其式，按自己喜好，分散於本港不同地區自在旅遊，才能夠使香港做到真正「無處不旅遊」，讓旅遊業長做長有。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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