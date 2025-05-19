帶﹒路共享｜吉布提的光明使者：一位中國醫生的援非手記

來稿作者：田妍



凌晨五點的吉布提，紅海的風裹挾著鹹澀的氣息拂過醫療營地。作為晉城市眼科醫院援非醫療隊隊長，我在檯燈下仔細記錄著今日的診療數據。這是我們執行「消除白內障致盲項目」的第四周，截至5月12日，共篩查740人，完成手術406例。

由香港共享基金會提供的兩輛印著「GX」標誌的現代化移動手術車，成為了我們晉城眼科團隊最特別的「臨時醫院」。雖然比不上國內醫院的完善設施，但手術顯微鏡、超乳機等核心設備一應俱全，足夠我們在這片醫療資源匱乏的土地上播撒光明。

下鄉篩查：顛簸路上的「光明接力」

初到塔朱拉時，下鄉篩查就是第一道考驗。我們的越野車在「全自動立體按摩系統」般的路面上跳著非洲戰舞，車內隊員成了被甩來甩去的「配重塊」。當地司機單手掄方向盤的瀟灑，與我們緊抓扶手的狼狽形成鮮明對比。最難忘的是那些裹著面紗的女性患者，她們在40°C高溫下只露出一雙渴望光明的眼睛。有位大娘掀開面紗時的月牙笑眼，讓我這個來自山西的醫生第一次體會到什麼是真正的「耐熱冠軍」。

我在病人家中檢查眼睛。（作者提供）

「中國醫生」的品牌效應

走在非洲的街道上，當地民眾總會用燦爛的笑容和熱情的問候向我們示意，豎起大拇指的溫暖場景時常可見。這份真摯的情誼，不僅是對我們山西晉城醫療隊的認可，更是對中國援非醫療事業的由衷信任與讚許。

在篩查過程中，我們發現許多患者都是慕名而來。有位老人拄著粗糙的木棍顫顫巍巍地走進診室，凹陷的臉頰上，簡陋的服飾更顯滄桑。雖然角膜病變令他已經無法手術，但當聽到他來訪的理由是「聽說中國醫生來了」時，我們深感責任重大。另一位從吉布提坐輪渡跨海而來的患者，術後視力恢復到1.0時激動地說出「謝謝中國，謝謝晉城」。

我與手術患者合影。（作者提供）

手術室裡的挑戰與溫情

在手術車上，我們每天都在創造奇跡。16歲的庫伊娜患有先天性白內障，術後視力從「數指眼前」提升到0.04時，她的淚水讓所有醫護人員動容。而那位68歲的「叛逆患者」——當地志願者的母親，從最抗拒手術到成為我們的「活廣告」，她的轉變見證著醫患之間的信任建立。

當然，挑戰也無處不在：超乳機時常「鬧脾氣」，當地氣候性滴狀角膜變性的發病率高出我們的預期值，還有當地男性愛嚼的「恰恰草」讓麻醉效果大打折扣，但這些都成了我們醫療日記裡最生動的註腳。

我與患者家屬合影。（作者提供）

醫療外交的意外收穫

休息日在為當地學校做視力篩查時，95%的孩子視力超過0.8的結果讓我們這些「眼鏡醫生」既驚訝又慚愧。這些在陽光下奔跑的「小羚羊」，用他們明亮的雙眼告訴我們：遠離電子屏幕，回歸自然，或許才是保護視力的最佳良方。我們不禁思考：在「一帶一路」醫療合作中，我們不僅要治病救人，更要傳遞健康的生活方式。

民心相通的「光明之路」作為「一帶一路」醫療合作的踐行者，我們帶去的不僅是精湛的醫術，更是中國人民的深情厚意。在這片紅土地上，每一個重獲光明的瞬間，都在續寫著中非友誼的新篇章。當吉布提的星光映照在患者重獲光明的眼中時，我們更加堅信這條「光明之路」，正是「一帶一路」倡議下「民心相通」的最佳見證。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

作者田妍是共享基金會第五期援吉布提山西醫療隊隊長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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