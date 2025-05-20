紫荊黨｜特朗普的加速主義中東政策

來稿作者：伍俊飛



特朗普在2025年開啟的中東之行，以沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋三國為目的地，凸顯他標誌性的加速主義以及由其驅動的實用主義外交哲學。三國宣佈計劃與美國達成共計約3.2萬億美元的交易，涵蓋長期意向協議、軍售訂單、主權基金投資及技術合作等在內的一攬子承諾。特朗普還改善了美國與伊朗和敘利亞的關係，通過一系列政治宣示和地緣政治調整，重塑了美國在中東的存在模式。這種以經濟利益為核心、摒棄傳統價值觀的加速主義外交策略，既體現了特朗普對「美國優先」的極致追求，也揭示了美國在中東戰略重心從意識形態輸出向現實利益攫取的深刻轉型。

加速主義的要旨是把巨額資金投向人工智能等高科技產業，驅動技術飛快發展，加速國際和國內社會範式的瓦解。特朗普的中東政策以技術進步和經濟利益為核心，顯然為此做了注腳。

加速中東融入美國科技體系

此次訪問中，沙特承諾未來四年對美投資6,000億美元，並達成1,420億美元軍售、200億美元AI數據中心建設、成立500億美元能源基金等協議或意向。阿聯酋則在人工智能和半導體領域與美國達成2,000億美元合作，承諾在十年內把1.4萬億美元投向美國AI、半導體和新能源領域。卡塔爾與美國敲定210架波音客機和反無人機武器系統採購訂單及關鍵礦產供應鏈投資協議。這些協議不僅涉及傳統能源和軍工，更延伸至AI、晶片製造、量子計算等前沿領域。例如，阿聯酋G42公司與美國輝達（英偉達）、OpenAI的合作，表明特朗普直接打破了拜登政府對中東出口先進晶片的限制，意圖將海灣國家打造成美國科技產業鏈的新支點。

特朗普政府通過技術轉移與經濟捆綁，加速中東國家融入美國主導的科技體系。沙特「2030願景」與阿聯酋「人工智能戰略」均依賴美國技術輸入，而美國則借此解決高科技企業的資金來源問題，並通過葉岩油、晶片等產業鞏固全球價值鏈主導權。這種雙向依賴使得海灣國家在短期內難以脫離美國的技術霸權，同時也為美國資本開闢了新的利潤空間。

加速主義哲學認錢不認人，拋棄民主與人權敘事，屬於典型的實用主義。與拜登政府強調價值觀外交不同，特朗普徹底摒棄了對中東國家民主化、人權狀況的批評。沙特「卡舒吉事件」、阿聯酋勞工權益問題均被擱置，轉而聚焦於沙特王儲穆罕默德（MbS）所稱的「共同利益」。這種實用主義姿態使海灣國家更願意與美國合作，尤其是在拜登時期因價值觀分歧導致關係緊張後，特朗普的非價值觀外交迅速修復了盟友信任。

特朗普在中東的實用主義還體現在對盟友關係的靈活調整上。此次訪問刻意避開傳統盟友以色列，反映出美以在加沙問題、伊朗政策上的分歧。特朗普選擇迎合沙特等國的投資需求，而非滿足以色列的安全需要，甚至與敘利亞領導人沙拉會晤並解除對敘制裁。這種政策變化可能進一步激化以色列的不滿，但確實也並未越過以方的底線。

特朗普以加速主義者敢於打破傳統格局的勇氣，改善了與伊朗、敘利亞、胡塞武裝等地方力量的關係。他公開表示，「我今天來到這裡，不僅是為了譴責伊朗領導人過去的選擇，也是為了為他們提供一條通往更有希望的未來的新道路，一條更好的道路」。他表示「願意結束過去的衝突，並為一個更美好、更穩定的世界建立新的夥伴關係」。特朗普的言論實際上譴責了美國過去數十年的中東政策，呼應了地區國家長期存在的不滿情緒。為了彰顯誠意，美國甚至單方面與胡塞武裝達成協議，儘管後者仍持續襲擊以色列，但特朗普選擇以經濟合作優先，暫緩軍事介入。

還看中東地緣政治與美國內部博弈

特朗普的加速主義中東政策在短期內取得了顯著成效。經濟協議提振了國際金融市場對美債的信心，有助於美國平穩度過6月可能發生的國債危機，地緣政策調整降低了美國直接介入中東衝突的成本。然而，特朗普的策略主要目標在於達成短期成果，通過「創紀錄交易」轉移國內輿論對其經濟政策的批評，塑造其「交易之王」的正面形象。儘管協議金額驚人，但其實際落實存疑。2017年特朗普與沙特簽訂的3,500億美元協議中，多數項目因流程複雜或政治變動未能兌現。此次協議中，中東國家對美投資需依賴其經濟轉型進度，而美國國內政治波動（如2026年中期選舉）也可能影響合作持續性。

特朗普中東之行的成功高度依賴個人化的交易模式，其加速主義政策缺乏系統性規劃和制度性保障。對以色列而言，特朗普的政策導致中東權力失衡，可能使以色列陷入對美經濟依賴與安全赤字的雙重困境；對於海灣國家而言，與美國的合作需在經濟利益與戰略自主性間權衡；對伊朗而言，則需警惕美國政策的反復性，畢竟政策缺乏連續性是美國體制的內在弊端。總之，特朗普的加速主義雖重塑了中東的遊戲規則，但沒有從根本上解決中東的結構性矛盾尤其是巴以衝突，其政策落地或將受制於中東地緣政治複雜性與美國國內政治博弈，其未來前景和命運充滿不確定性。

作者伍俊飛博士是紫荊黨政策研究院院長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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