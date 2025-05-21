來稿｜發展香港成為大中華地區的高端消費中心

來稿作者：林子淦



香港的經濟結構長期依賴「四大支柱產業」——金融服務業、旅遊業、貿易及物流業，以及專業服務與其他工商業支援服務。然而，近年來，旅遊業和貿易及物流業正面臨周邊城市崛起和中美博弈帶來的結構性挑戰。一方面，深圳、廣州、上海等內地城市的國際航線增加、免稅政策優化、網紅經濟效應浮現，分流了部分香港的旅遊和購物需求；另一方面，全球供應鏈重組和貿易保護主義抬頭，使得香港作為轉口貿易樞紐的地位受到衝擊。

相比之下，金融服務業和專業服務仍展現出較強的韌性，尤其是香港的資產管理規模持續增長，即將超越瑞士成為全球最大的財富管理中心。「十四五」規劃確立香港的「八大中心」定位，如「國際金融中心」「中外文化藝術交流中心」「亞太區國際法律及爭議解決服務中心」等，均圍繞高端服務業展開，這既符合香港的資源稟賦，也為其經濟轉型指明了方向。然而，這些高端服務業雖能創造高附加值，但就業吸納能力有限，因此，香港亟需探索一條既能依託現有優勢，又能廣泛惠及本地經濟的新路徑——打造大中華地區的高端消費中心。

高端服務業奠定基礎，但需拓展消費經濟

香港憑藉普通法體系、自由市場環境及國際化人才儲備，具備獨特的競爭優勢。例如，香港的資產管理規模在2024年已超過9萬億港元，距離瑞士僅一步之遙。然而，高端服務業的特點是附加值高但就業密集度低，無法像製造業或零售業那樣廣泛吸納大量勞動人口。香港現時的失業率雖然維持在較低水準，但結構性失業問題仍然存在，尤其是中低技能勞動者在高端服務業中的就業機會有限。因此，單純依賴金融和專業服務，難以全面支撐具普惠性的經濟社會發展需求。

在這種情況下，發展高端消費中心成為一條可行的補充路徑。高端消費不僅包括奢侈品零售，更涵蓋高端餐飲、私人會所、文化藝術體驗、醫療健康服務等，這些領域既能依託香港現有的國際化優勢，又能創造大量就業機會。例如，香港的米其林餐廳數量在亞洲僅次於日本東京，位列中國第一，而在內地居民經常閱覽的「黑珍珠餐廳指南」中，香港亦有眾多高端餐飲場所入選，顯示出香港在高端消費領域中對內地居民的吸引力。此外，香港的私人銀行和家族辦公室客戶對高端生活服務的需求日益增長，若能將這些需求轉化為本地消費動力，將極大促進香港的經濟多元化。

財富集聚與安全環境助力高端消費發展

香港成為全球財富管理中心的目標並非空中樓閣。近年來，受國際地緣政治影響，新加坡雖在吸引資金方面有所增長，但香港憑藉與內地的緊密聯繫、完善的法律體系，以及資金自由流動的優勢，仍然是全球高淨值人士的首選地之一。根據研究資料顯示，近年香港的家族辦公室和信託業務增速亮眼，自2018年以來資產規模增長幅度接近一倍，這些資產往往伴隨著對高端消費的強勁需求。與此同時，香港的社會治安穩定、法治環境健全，相較於部分東南亞市場，更能吸引同時注重安全與隱私需求的富裕人群。

此外，香港作為「中外文化藝術交流中心」的定位，也將進一步吸引高消費人群。國際藝術展覽、拍賣會、高端音樂會等文化活動不僅能帶動旅遊業，還能促進高端餐飲、酒店和零售業的增長。例如，Art Basel每年吸引數以萬計的全球收藏家和藝術愛好者來港，他們的消費能力遠高於普通遊客。若能系統性地將這些文化資源與消費場景結合，香港完全有能力成為亞太區的高端生活方式樞紐。

避開價格戰，以「高級化」突圍

近年來，香港市民北上消費成風，深圳的山姆會員店、廣州的地道南粵風味餐館成為港人週末的熱門選擇。這一趨勢反映出，若香港在零售和餐飲領域與大灣區內地城市比拼價格和規模，顯然難以勝出。內地的供應鏈效率、人力成本優勢和龐大的市場規模，使得同等品質的商品和服務價格更低。因此，香港的出路不在於「更便宜」，而在於「更高級」。

事實上，香港在高品質消費領域仍具不可替代性。例如，香港的高端餐廳不僅擁有米其林星級榮譽，更融合了中西烹飪精髓，如主打印度旁遮普省特色的「New Punjab Club」、結合現代和傳統粵菜風味的「龍景軒」等，均以創新手法呈現頂級食材，深受內地「新貴」青睞。此外，香港的私人會所、高端醫療、定制化服務等，在內地不少城市仍屬稀缺資源。若能進一步強化、宣傳這些優勢，香港完全可以成為內地高淨值人群的「品質生活目的地」。

理性對策：構建高端消費生態體系

近來政府大力推動旅遊業發展，但「投入產出比」成疑，原因為政策針對性不足。要讓香港成為大中華區的高端消費中心，特區政府應在以下幾個方面發力：

第一，搭建高端消費認證與宣傳平臺。 目前，內地的「黑珍珠餐廳指南」已成為高端餐飲的重要參考，香港可借鑒這一模式，與美團點評等平臺合作，將本地高端餐廳、私人會所、奢侈品零售等納入認證體系，並通過精準營銷吸引內地高消費客群。同時，特區政府可資助和引導本地企業參與國際高端消費展覽的各細項工作，如米蘭設計周、巴黎時尚展等，提升香港品牌的全球影響力。

第二，推動金融與高端消費的協同發展。 香港的私人銀行和家族辦公室客戶往往需要全方位的生活配套服務，而不僅僅是資產管理。特區政府可提供稅費優惠等支持，鼓勵金融機構可與高端酒店、餐廳、醫療中心等合作，為客戶提供「財富+生活」的一站式服務。例如，為高淨值客戶定制香港藝術週行程，或提供米其林餐廳的專屬預訂通道。這種模式不僅能提升客戶黏性，還能帶動本地高端服務業的發展。

第三，建立中西認可的服務質量認證框架。 香港可憑藉其聯通中西的優勢，牽頭制定一套涵蓋服務、食品安全、酒店管理的國際標準，並爭取內地及外國各類機構的認可。例如，借鑒瑞士的酒店管理教育體系，在香港設立高端服務培訓學院，培養服務能力上具備國際水準、服務意識上做到「貫通中西」的人才。同時，特區有政府可推出「高端消費品質標誌」，確保參與企業達到一定的服務標準，從而增強新來港消費者信心。

綜上所述，香港應基於現存高端服務業的優勢，針對性、精細化面向高淨值人群打造高端消費中心，目標成為大中華地區乃至全球高端消費的標杆城市。一方面，推進香港旅遊業、零售業轉型升級，在新時代的經濟競爭中佔據更有利的位置；另一方面，為本地市民創造較高附加值的就業崗位，也為香港服務業勞動人口向高端化轉型、年輕群體「向上流動」提供路徑。

作者林子淦是北京港澳學人研究中心研究員。北京港澳學人研究中心現正舉辦十週年徵文活動，歡迎為香港改革破局、探索新發展路徑提出見解。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。