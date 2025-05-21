來稿｜營養資訊謬誤多　網上資訊要小心

來稿作者：丁浩恩



對於任何知識，來源和可信性都非常重要，要是跟身體和健康有關的，就更不用說了。筆者有一名體重只有99磅的女性病人，本來想增重，但誤聽朋友建議而完全戒掉澱粉和糖，結果反而失去10磅。後來好在定期約見營養師和做運動，經過24個月的治療，體重才慢慢回升。

現在是互聯網和AI的時代，很多市民自然會上網尋找資料。但是，網上資料並不都是可靠的，來源和可信性存在著相當大的差異。香港營養學會就此做過研究，發現網上的營養資訊，居然有42%是帶有誤導成分的，而且深信不疑的市民還不少。

「減肥不用挨餓，採用生酮飲食便可」是很多人都聽過的。又有人說，可以連續30日每天吃24隻雞蛋，一共吃720隻蛋，或者連續30日純肉飲食。從醫學角度來說，生酮飲食一般只是應該在臨床上使用，需要嚴謹的監察。如果使用失當會對身體產生不良影響，例如掉頭髮、出現精神問題等，甚至連壽命都可能受到影響。

有些網上營養資訊的誤導更離譜，宣稱甚麼「多吃鹽，能消炎」、「吃飯後果是慢性自殺」、「食物金字塔要反過來吃」、「多吃菜得腎病」等，真是天方夜譚！這些說法根本沒有科學根據，有些甚至有違常理。例如叫人多吃鹽就很不合理，攝入過量的鈉對身體有害，是有醫學根據的。

網上還有人建議別人不要吃早餐，但事實上已有45項觀察性研究指出，不吃早餐跟肥胖或超重有關。另外，澳洲有研究顯示，有時或每天不吃早餐學生的成績差於每天吃早餐的孩子。

對於市民來說，他們應該選擇和信任可靠而且具科學根據的營養資訊媒體，也應該咨詢具專業資格的醫護人員或專家，不應輕易相信其他資訊。身體和健康是自己的，隨便網上看看或問問朋友還是不「穩陣」，身體萬一吃壞了，出了毛病，難道要去找互聯網或朋友算賬不成？

作者丁浩恩博士是香港營養學會會長及英國註冊營養師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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