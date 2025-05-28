來稿｜是時候走出「旅遊救港」的迷思

來稿作者：歐陽熙



自疫情過後，特區政府積極推動旅遊業發展，希望為經濟注入動力，這份用心值得肯定。從最近公布的九個旅遊熱點項目可見，包括香港工業品牌旅遊、維園市集、舊城中環深度遊等，政府確實在提升旅遊吸引力方面付出不少努力。然而，下一個需要理性思考的問題是：投入如此多的精力和時間發展旅遊業，真的是香港經濟發展的最佳選擇嗎？特別是在當前內地與香港的經濟環境、旅客消費模式已與2003年沙士後截然不同的情況下，我們是否應該走出「旅遊救港」的迷思？

將過多資源和期望集中於單一產業，尤其是僅佔本地生產總值約4.5%的旅遊業，可能會讓社會忽視香港其他更具長遠發展潛力的核心優勢。近年來，內地訪港旅客的消費力明顯有所變化，旅客消費模式也已改變，期望旅遊業重現昔日輝煌恐怕並不現實。與其不斷在旅遊項目上「打造」新景點，不如將更多精力投放在佔香港經濟最大份額的商貿物流和金融服務業，同時積極開拓新的經濟引擎。

香港賴以成功的基石，始終是其高度國際化的金融服務業和高效的商貿物流樞紐地位。在全球經濟格局深刻調整的今天，這兩大支柱產業更需要與時俱進，不斷創新升級。

在金融領域，香港應繼續鞏固其國際金融中心的地位。除了發展傳統的股票、債券、基金市場外，更應積極擁抱金融科技浪潮，大力發展綠色金融和可持續金融，並在人民幣國際化、數字貨幣等新興領域尋求突破。吸引和培育頂尖金融人才、優化監管環境、確保金融市場的穩健與活力，這些都是香港保持領先地位的關鍵因素。

在商貿物流方面，香港應積極應對全球供應鏈重組的挑戰，推動智慧物流和高增值物流的發展。憑藉自由港地位、完善的法律體系和國際網絡，香港可以在「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設中扮演更重要的「超級聯繫人」角色。例如，發展高端商品（如紅酒、藝術品）的儲存、拍賣和轉運中心，以及提供與貿易相關的高端專業服務（如法律、仲裁、融資等），都能為香港創造新的增長動力，如成功爭取國際調解院總部設於香港，就很值得鼓舞。

除了鞏固既有優勢，香港還需積極開拓新的經濟增長點。創新科技是全球經濟發展的主要驅動力，香港擁有優秀的大學和科研機構，具備發展創科產業的良好基礎。政府應加大對基礎研究的投入，鼓勵產學研合作，營造更有利的創投環境，並聚焦生物科技、人工智能、智慧城市等具備比較優勢的領域，力求取得突破性進展。

香港經濟的未來，取決於能否洞察時勢變化，跳出固有思維，作出前瞻性的戰略調整。旅遊業固然是香港經濟的重要組成部分，但過度倚重，甚至將其視為「救命稻草」，則有失偏頗。政府應將更多資源和政策重心，投向更能體現香港核心競爭力、更具長遠發展潛力的領域。

與其沉醉於「旅遊救港」的舊思維，不斷耗費資源打造景點景點及景點，花費大量時間討論旅遊業發展，不如回歸現實，務實地鞏固核心優勢，積極開拓新增長點，全面提升香港的整體競爭力和抗風險能力。唯有如此，香港才能在激烈的國際競爭中保持優勢，持續發展。

作者筆名歐陽熙是資訊科技公司顧問，曾於跨國科企處理及打擊電子商貿詐騙、假新聞及訊息工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。