來稿｜吸煙直接導致慢阻肺　不可不知

來稿作者：陳浚熙



即使現在大眾傳媒已經禁止香煙廣告，但社會上仍有各種層出不窮的引誘，令不少年輕人染上吸煙的習慣。實際上，吸煙真的禍害無窮，所以對於政府大力推行更有效和具針對性的控煙措施，以多管齊下和循序漸進的方式，包括立法、徵稅、宣傳、教育、執法和推行戒煙服務，力圖減低吸煙對市民和社會造成的禍害，筆者作為社工，全力支持。

吸煙其中一個禍害是導致慢性阻塞性肺病這種不可逆轉的疾病，慢阻肺的主要成因就是抽煙，大概90%的慢阻肺都是由吸煙所致。在香港，60歲及以上成人的慢阻肺患病率高達25.9%。在2017到2020年期間，全港公立醫院因慢阻肺入院的人數達78,693人次。慢阻肺患者不但遭受長期咳嗽、多痰、呼吸困難、氣促、缺氧等情況的折磨，一旦急性發作，不但肺功能下降，還會增加死亡的風險。

患上慢阻肺會嚴重影響日常生活，患者因肺功能差而舉步為艱，稍微遠一些的地方都去不了。筆者認識一名患者，他過去6年只去過離島和深圳各一次；另一名病人曾經在1年內入院15次。這樣的生活不但讓自己難受，也為本港的醫療系統造成很大的負擔。

如果患者能及早診斷，馬上戒煙，對症下藥的話，病情是可以受控的。在整體社會上，筆者希望更多市民可以瞭解到慢阻肺這種病。同時，我們也希望政府能投放更多資源幫助慢阻肺患者及其照顧者，包括引入更有效的藥物治療。而社區裡也應該舉辦更多活動，讓患者可以通過活動和運動，注意用藥和留意肺功能，從而可以走出社區，重拾豐盛的人生。

作者陳浚熙是香港復康會社區康復網絡社工。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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