楊莉珊｜國安基石固　香江盛世興

香港國安法公佈實施五周年，五年來的實踐證明，香港國安法是捍衛「一國兩制」、維護香港繁榮穩定的「守護神」，是一部具有重大歷史意義和現實意義的好法律。制定香港國安法的初衷就是為了維護國家安全、捍衛「一國兩制」，為香港好、為廣大香港居民好。



香港國安法的落地實施，恰如一道劈開陰霾的曙光，成為香港由亂及治的歷史轉捩點。「一法安香江」的深刻力量，正重塑著香港的命運軌跡。

國安法帶來的變革性影響，社會秩序煥然一新，告別動盪陰霾，香港社會重歸法治與安寧的軌道，市民得以在穩定環境中安居樂業；歷史性完成基本法第23條本地立法，與國安法共同構築起維護國家安全的堅實法治長城；香港的行政主導體制運行更為順暢，治理效能顯著提升，展現出煥然一新的管治氣象；愛國正能量得以發揚，社會浩然正氣充分伸張，凝聚起守護家園的強大共識；營商環境的持續優化贏得國際評級機構認可，全球投資者紛至遝來，用行動表達對香港未來的信心。

國安法不僅為香港迅速止暴制亂，更通過系統性地撥亂反正，築牢了長治久安的根基。在法治的堅定護航下，香港正加速由治及興，重拾發展動能。實踐雄辯地證明，國安法正是維護香港繁榮穩定的定海神針，為「一國兩制」的行穩致遠注入了不可替代的法治力量。

香港的安定繁榮來之不易，國安法作為守護這份安寧的基石，其深遠價值已被香港重煥的生機與活力所印證。展望未來，在法治的護航下，東方之珠必將綻放更璀璨的光芒。

國安法築牢了維護國家安全法律屏障，終結了「不設防」歷史，擺脫了政治爭拗，迎來了全力拼經濟謀發展的最好時期。自香港國安法實施以來，香港昔日動盪如陰霾般消散，社會秩序重歸堅實安定。隨之而生的，是營商環境的顯著提升，經濟繁榮、科技進步、民生改善，一切皆離不開安全環境這無形卻至堅的守護。法治之基更加穩固，自由空間在安定中真實擴大，開放之門也在堅實安全前提下敞得更開。這些變化彙聚成一股強勁動能，持續推動香港從「治」向「興」的壯闊征程邁進。

「國安」方能「港安」「家安」，此乃無可撼動的真理。過往教訓深刻昭示：沒有國家安全這個「定海神針」，香港的繁榮穩定就如沙上築塔，市民的安寧福祉亦如無本之木。國安法正是這至關重要的「鑰匙」，它有效震懾了危害國家安全的行為，為香港社會重新找回了不可或缺的「安全感」。這份安全並非對自由的束縛，恰恰相反，它為真正的自由與開放提供了堅實土壤，工商界人士得以安心規劃長遠，市民可以自由表達訴求，國際投資者更能放心參與其中。

高水準安全，正是高品質發展的根本保障與核心引擎。在安定有序的環境裡，法治精神得以充分彰顯，政府施政更有效率，市場規則愈發清晰。這些要素如同沃土，滋養著創新活力與資本信心。國際金融機構持續選擇深耕香港，印證了其作為全球金融樞紐的深厚根基與獨特優勢。在此蓬勃生態下，本地及國際創科企業乘勢而起，借助成熟的資本環境、專業人才庫及政策支持，實現顯著成長與突破。此外，大型國際展會與盛事活動亦紛至遝來，從金融科技到文化藝術，從商貿論壇到體育賽事，不僅帶來巨大經濟動能，更彰顯香港作為連接中外、活力四射的國際都會魅力。金融、科創、盛事三股力量交織，生動勾勒出香港機遇無限、動能澎湃的發展圖景，持續鞏固其作為全球重要商業與創新中心的地位。安全所護航的，是更高品質、更具韌性的經濟增長，是香港獨特優勢的深度啟動與璀璨綻放。

香港國安法帶來的不僅是秩序回歸，更是繁榮的嶄新起點。當「國安」如磐石般穩固，「港安」與「家安」便自然生根發芽，最終結出「由治及興」的豐碩果實。這條以高水準安全護航高品質發展的道路，是香港走向更美好明天的唯一正途，也必將讓這顆東方之珠在祖國發展的宏圖中持續閃耀獨特而璀璨的光芒。

當前，維護國家安全的形勢依然嚴峻，國家安全威脅仍然存在，各界要珍惜當前良好發展局面來之不易，持續深化社會對維護國家安全的理解和認同。雖身處穩定發展的大局，但維護國家安全的形勢依然嚴峻複雜，各類風險挑戰如暗流湧動，持續威脅著來之不易的和平安寧。居安思危，警鐘長鳴。唯有社會各界持續深化對維護國家安全極端重要性的理解與認同，將其內化為深沉責任意識與自覺行動，才能構築起堅不可摧的全民防線。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。