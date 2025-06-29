來稿｜杭州科技領袖入港顧問團　李家超擘畫創科新佈局

來稿作者：楊華勇



政府在6月27日宣佈委任了第二屆特首顧問團成員，一共34人，任期從7月1日開始，到2027年6月30日結束。這次新加入了三個人，除了朱民博士外，就是韓璧丞和王興興這兩位「杭州六小龍」企業的創始人。

特首顧問團是一個高層次的諮詢組織，就香港的策略性發展為行政長官提供意見，以把握國家和全球的發展機遇。顧問團按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作，以便達到更聚焦和深入的交流。特首政策組是顧問團的秘書處，負責提供研究和秘書處支援。

李家超說：「特首顧問團於2023年成立，成員均是各自領域的翹楚和卓越領袖，或是國際間享負盛名的學者和專家，一直就香港策略性發展向我提供精闢見解和睿智建議。我期待顧問團成員繼續就香港如何在經濟轉型期進一步鞏固競爭力、積極對接國家戰略及融入國家發展大局、深化國際交往合作和做大做深區域合作等策略性議題出謀獻策，共建更美好的香港。」

韓璧丞是強腦科技（BrainCo）的創始人，王興興是宇樹科技的創始人。「杭州六小龍」這個稱號聽起來挺酷的，指的是六家位於杭州的科技企業，除了強腦和宇樹外，還有深度求索、雲深處科技、群核資訊和開發《黑神話：悟空》的「遊戲科學」。今次新增的三位成員，包括國家四足機器人產業及腦機接口產業的先驅者，以及中國人民銀行前副行長等，打破了過去主要以本地專家為對象的做法，反映行政長官洞悉到要了解國際政治及經濟大局走向，同時要掌握更多不同領域的科技發展，提升施政效能，為未來作好準備，是強化香港國際競爭力的主要關鍵。

有意思的是李家超今年4月去過杭州訪問，還專門去了這兩家企業參觀。在強腦科技，他看到了殘障人士用智慧仿生手寫字、彈琴，覺得很感動。在宇樹科技，他還和人形機器人互動了，香港政府之前已經買了宇樹的機器人做測試。李家超當時就鼓勵這兩家企業來香港拓展業務，說特區政府會提供支援。這才過了兩個多月，兩位創始人就加入了特首顧問團，動作挺快的。

行政長官李家超強調，顧問團彙聚各領域翹楚與國際知名專家，將為香港在經濟轉型期鞏固競爭力、對接國家戰略、深化國際協作等關鍵議題提供戰略指引。兩位杭州科技企業家的加入，呼應了李家超今年4月訪浙時對兩企業的考察承諾——當時他親臨強腦科技體驗腦機介面技術應用，並在宇樹科技觀摩人形機器人研發，當場表態支持其拓展香港市場。 新一屆顧問團延續三大分組架構：創新與創業組：韓璧丞、王興興與李開複、蔡崇信等科技領袖並肩；經濟高品質發展組：新增朱民博士，與唐英年等金融翹楚共議轉型；區域協作組：由馮國經等商界領袖主導全球合作佈局。

此輪調整凸顯香港打破傳統商界框架，主動吸納內地前沿科技力量。兩位六小龍創始人所屬企業代表中國硬科技崛起——強腦的智慧仿生手已助殘障者重獲生活能力，宇樹的四足機器人更被香港政府部門採購測試。李家超此前在社交平台明言：「期待科技企業推動香港創科發展，促成雙贏合作。」隨著頂尖科技專家進入政策諮詢核心層，香港正將創科話語權轉化為實質發展動能，以「杭州經驗」啟動國際科創樞紐的新定位。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長 。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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